Участники летней программы РАНХиГС побывали в «Банки.ру»

19 июля в загородном комплексе Maxima Park состоялся международный турнир по конкуру и выездке, который порадовал зрителей своей зрелищностью и завершился победой российских команд.

16 июля в штаб-квартире холдинга снова принимали гостей в формате Officeparty. Участники программы «Мое лето в президентской академии» РАНХиГС прогулялись по офису, пообщались с командой и, хочется верить, четче осознали, в каком направлении будут двигаться дальше.

16 июля в штаб-квартире холдинга снова принимали гостей в формате Officeparty. Участники программы «Мое лето в президентской академии» РАНХиГС прогулялись по офису, пообщались с командой и, хочется верить, четче осознали, в каком направлении будут двигаться дальше.

Профориентационная летняя программа РАНХиГС — это двухнедельный курс, предназначенный для выпускников 9—11-х классов. В него входят тренинги и лекции, развивающие лидерские качества, навыки самопрезентации, критическое мышление и так далее. В рамках проекта слушатели посещают компании, которые являются лидерами в своих отраслях, и напрямую общаются с их руководителями. Старшеклассники уже побывали в Сбербанке, «Фармстандарте», КРОК, в офисе Mastercard и Центре искусственного интеллекта Samsung. И вот настала очередь финансового маркетплейса Банки.ру.

По традиции все началось с экскурсии по офису. Делегация из 30 молодых людей увидела, как работают редакции порталов Банки.ру и Finparty, аналитики, сисадмины, HR-департамент и все-все-все. Гости не остались равнодушными и к видам из окон 19-го этажа — в смартфонах осталось много пейзажей Москвы.

Затем пришло время официальной части. Первыми с аудиторией пообщались председатель совета директоров «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев и исполнительный директор холдинга, руководитель проекта Finparty Елена Ищеева. В начале выступления они напомнили, что сегодня Банки.ру — это крупнейший в Рунете агрегатор финансовой информации, где любой может подобрать себе кредитные карты, вклады, страховку, ипотеку и другие услуги. Но 14 лет назад все начиналось совсем не так.

Елена Ищеева, Филипп Ильин-Адаев

«Бизнесы выживают, только если приносят пользу людям. Бесполезные — гибнут», — высказала мнение Ищеева и передала слово Ильину-Адаеву, основателю компании. Он подробно рассказал о том, как придумывал Банки.ру, искал перспективные ниши на рынке и решил попробовать силы в Интернете, как трансформировался сайт с учетом новых цифровых реалий.

«Пожалуйста, отнеситесь внимательно к выбору профессии, ведь ей вы посвятите свою жизнь, — напутствовал предприниматель старшеклассников. — Обратите внимание на три составляющие: ваш интерес к данному направлению, ваш талант в этой области, а также перспективы в плане доходов».



Филипп Ильин-Адаев

По мнению топ-менеджеров, собственное дело — пик любой карьеры. Но не каждый способен построить свой бизнес, потому что это сложно. Руководители «Банки.ру» поговорили с молодежью о будущем, обсудили умирающие бизнес-направления, новые каналы доставки информации до потребителя, тенденции на рынке труда, незанятые ниши для предпринимательства, дали советы по построению карьеры.



Гостей особенно интересовало, за счет чего «Банки.ру» получают прибыль. А еще во время сессии вопросов и ответов выяснился забавный факт. Несмотря на то, что молодежь знает о существовании, например, Альфа-Банка, ВТБ и «Открытия», популярны в ее среде всего две кредитные организации. Причем одна с богатой историей — Сбербанк, а вторая практически без «родословной» — «Тинькофф». По мнению старшеклассников, они сейчас самые удобные. «Очень интересный выбор», — прокомментировал Филипп Ильин-Адаев.

Затем слово взял HR-директор «Банки.ру» Евгений Сугробов. В презентации «Как стать суперменом» он рассказал о том, как найти работу и построить успешную карьеру в современных условиях. Изрядная часть выступления была посвящена влиянию автоматизации на все сферы жизни и вызовам, возникающим в этой связи. Также слушатели узнали, как научиться быстро воспринимать и систематизировать информацию, чтобы делать из нее правильные выводы. Напоследок Сугробов дал совет: проходя собеседование, на вопрос о своих самых больших достижениях не отвечать «рождение ребенка». По мнению эксперта, в беседе с рекрутерами при приеме на работу это звучит странно.

Евгений Сугробов

Главный редактор портала Банки.ру Владислав Коваленко объяснил, в чем заключается миссия журналиста в условиях цифровизации и как организована редакция финансового маркетплейса. Директор по эксплуатации холдинга Андрей Никольский и руководитель департамента QA Даниил Закирьянов представили веселую презентацию под названием «Войти в IT». В ней они рассказали, что работа IT-подразделения может быть креативной, интересной и, что немаловажно, очень-очень хорошо оплачиваемой (все идите в айтишники!).

Владислав Коваленко

Андрей Никольский, Даниил Закирьянов

Генеральный директор холдинга Динара Юнусова обошлась без выступления и сразу перешла к вопросам и ответам. Старшеклассников интересовало, как она попала в «Банки.ру», не страшно ли ей было, есть ли у компании конкуренты и как с ними бороться, а также в каком направлении маркетплейс будет двигаться дальше.



Динара Юнусова

После погружения в атмосферу успешной IT-компании участники летней программы РАНХиГС поделились с нами впечатлениями о мероприятии.





Мария Бызова

— В первую очередь понравилась открытость абсолютно всех людей, которые тут работают. Основатель и исполнительный директор компании все нам рассказали, было очень интересно. Раньше я слышала о сайте Банки.ру, но в подробности особо не вникала. А сейчас мне захотелось на него зайти, посмотреть, как он работает, что предлагает.

Мне кажется, главное в таких встречах — замотивировать, заинтересовать аудиторию, и у спикеров это отлично получилось. Сначала мне, например, было не очень интересно слушать айтишников — я гуманитарий, и подобные темы меня всегда пугали. Но ребята оказались такими веселыми и настолько интересно все преподнесли, что мне стало понятно — ничего страшного в этой сфере нет.







Алина Калгина



— Было любопытно узнать историю становления компании. Про IT я и раньше слышала как об очень перспективном направлении, а сейчас убедилась, что так оно и есть. Однако я сидела и понимала, что все это круто, но, увы, вообще не мое.

Самое интересное выступление было у руководителей бизнеса. Хотя в презентации каждого спикера можно было найти что-то увлекательное и полезное. А еще классно, что шутки, которые, на первый взгляд, были сугубо профессиональными, понимали все.