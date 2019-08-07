Романы в офисах: как изменилась политика корпораций после #MeToo

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На волне кампании #MeToo технологические гиганты в основном ужесточили внутренние правила, которые ограничивают романы сотрудников. И только Tinder позволяет своему персоналу больше, чем остальные, пишет MarketWatch.

На волне кампании #MeToo технологические гиганты в основном ужесточили внутренние правила, которые ограничивают романы сотрудников. И только Tinder позволяет своему персоналу больше, чем остальные, пишет MarketWatch.

Если вы трудитесь в Airbnb и хотите пригласить коллегу на романтическую встречу, официально вам дается единственная попытка. «Разрешается позвать другого сотрудника на свидание один раз, и это не должен быть кто-то из руководителей или членов вашей команды», — рассказывает сотрудник компании. Соответствующие инструкции он получил на тренинге в штаб-квартире Airbnb в Сан-Франциско. Причем расплывчатый отказ в духе «этой ночью я буду мыть голову» должен засчитываться как твердое «нет».

Сейчас сервис краткосрочной аренды жилья готовится к публичному размещению своих акций и в преддверии этого события, видимо, старается предотвратить любые скандалы, связанные с сексуальными домогательствами. В Google и Facebook тоже действуют правила, которые запрещают персоналу повторно пытаться договориться с коллегой о романтической встрече. Напористость сотрудников пытается сдерживать и Netflix.

«Неоднократные предложения о свиданиях могут вызвать ощущение недружественной рабочей обстановки», — объясняет представитель Netflix Бао-Вьет Нгуен. По его словам, компания не стала закреплять в письменных документах запрет просить коллегу о свидании дважды, однако работники получают соответствующую установку на корпоративных тренингах. Аналогичным образом действует Google.

Бао-Вьет Нгуен

Подобные правила защищают здоровую атмосферу в коллективе, считает Пола Брантнер, возглавляющая юридическую фирму PB Work Solutions. «Если есть сотрудники, которые не засчитывают услышанное «нет» за отказ, могут возникать различные притеснения», — указывает она.

Другая причина, по которой работодатели пытаются регулировать романтические отношения персонала, заключается в том, что их последствия зачастую обходятся дорого. Исследование 2005 года продемонстрировало , что из-за снижения производительности труда и издержек, связанных с сексуальными скандалами, каждая американская компания из списка Fortune 500 ежегодно теряла в среднем $6 млн.





Что изменило движение #MeToo

По словам Эндрю Челленджера из Challenger, Gray & Christmas, далеко не все работодатели следуют примеру технологических гигантов. Даже крупные компании зачастую придерживаются стратегии невмешательства в то, что касается служебных романов. Каких-либо запретов или ограничений на этот счет они не предусматривают.

Тем не менее движение против сексуального насилия #MeToo заставило многих еще раз взглянуть на свои внутрикорпоративные нормы. 51% американских компаний дополнительно проанализировал политику предотвращения домогательств на рабочем месте, из них 71% внес в нее коррективы, показал опрос Challenger, Gray & Christmas. Респондентами были 150 HR-менеджеров, которые работали в разных отраслях.

На пике волны некоторые работодатели обсуждали введение полного запрета на свидания с другими сотрудниками, но пришли к выводу, что шаг слишком радикальный. «С этими людьми вы проводите больше времени, чем со своей семьей, — поясняет Челленджер. — Нет ничего удивительного в том, что можно влюбиться».

Введение запретов непрактично и может лишь усугубить проблему, добавляет Брантнер. Люди продолжат нарушать правила, только будут это скрывать. Лучший совет находящимся в отношениях сотрудникам — не торопить события, считает эксперт. Ну а когда все становится слишком серьезным, следует сообщить об этом коллегам.





Кто идет против тренда

В этом году компания Tinder, создавшая одноименное приложение для знакомств, представила новую политику относительно романов на рабочем месте. Она отличается тем, что не препятствует даже отношениям между руководителями и их подчиненными.

«Мы компания, помогающая людям налаживать связи, — комментирует представитель Tinder. — У нас не запрещено заводить знакомства на рабочем месте, но есть ограничения для ситуаций, когда речь идет об управленце и его сотруднике. Мы просим информировать о подобных романах, чтобы не возникал потенциальный конфликт интересов и все в коллективе чувствовали себя комфортно».

Челленджер отмечает, что благодаря #MeToo компании стали гораздо чаще вводить правила, регулирующие романтические отношения между руководителями и подчиненными. Например, Google такие связи категорически не поощряет. При этом в компании не возбраняются романы между людьми, которые занимают позиции одного уровня. Главное, чтобы отношения не мешали работе и были добровольными.





Проблемы в офисе и дома

Любой роман может закончиться разрывом, а кому захочется видеть свою бывшую или бывшего каждый день у кулера с водой? «Одна из самых сложных ситуаций — когда пара расстается. Нужно, чтобы это никак не отразилось на работе», — указывает Брантнер.

Пола Брантнер

Юрист и психолог Стефани Герлих обращает внимание на то, что служебные романы создают проблемы и дома: «Если ваши отношения продолжаются и там, это может вызывать стресс. Когда партнеры проводят вместе 24 часа в сутки, граница между карьерой и отношениями стирается и рабочие споры проникают в семейную жизнь». Для сохранения гармонии у каждого должно оставаться личное пространство, говорит Герлих. По этой причине она советует не заводить отношения с коллегами, хотя и не думает, что такие романы должны быть явным образом запрещены.

«Часто именно на рабочем месте люди встречают будущего супруга или партнера. Поэтому должна быть гибкость как в том, что касается отношений двоих, так и в корпоративной политике», — полагает Герлих. Опрос 2013 года показал , что 22% браков в США заключалось людьми, которые познакомились друг с другом на работе. Впрочем, другое исследование сигнализирует о снижении количества служебных романов. Если в 2008 году 40% респондентов сообщали о том, что у них были отношения с сослуживцами, то в 2018-м таковых оказалось 36%.

«Есть много способов найти партнера, а с приложениями для знакомств возможности значительно расширились, — констатирует Челленджер. — Так что если вы не хотите столкнуться со сложностями из-за служебного романа, то вполне можно обойтись без него».