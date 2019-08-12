«Богатыри своего дела»: как ПСБ придумал необычный арт-проект

Вот уже десять лет парусная регата, организуемая генеральным директором компании «Регион Эссет Менеджмент» Екатериной Зайцевой, собирает самых активных и спортивных представителей финансового рынка. Этот сезон не стал исключением.

На днях под мозаичной крышей пространства SkyLab в здании ВЭБ.РФ собрались представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, «Открытия» и Альфа-Банка. Гостей встречали зампреды Даниил Алгульян и Алексей Мирошниченко.

В рамках проекта «Богатыри своего дела» российские художники оформили три офиса Промсвязьбанка в разных стилях. Рассказываем, почему родилась эта идея и как ее воплощали в жизнь.

В рамках проекта «Богатыри своего дела» российские художники оформили три офиса Промсвязьбанка в разных стилях. Рассказываем, почему родилась эта идея и как ее воплощали в жизнь.

Желание нестандартно оформить несколько отделений зрело в ПСБ давно. Удачный момент появился, когда в организации шло обновление по всем фронтам — так что эксперимент решили провести в рамках общего ребрендинга.

С одной стороны, внешний вид офисов должен был отражать универсальность ПСБ. С другой — акцентировать внимание на его отличительной черте: выполнении функций опорного банка для ОПК и Минобороны. Подход был найден путем смешения нескольких смысловых ингредиентов, а отправной точкой стал слоган «ПСБ — банк сильных людей».

«Дело в том, что успешное будущее не происходит само по себе — его создают люди, — объяснила руководитель проектов департамента маркетинга ПСБ Марина Газарян. — Великое прошлое тоже создано людьми. Опираясь на опыт и постоянно развиваясь, мы продолжаем творить историю руками сильных — для сильных».

Далее в эту концепцию добавили понятия «универсальность», «Россия» и «оборонный комплекс». Учли тот факт, что клиенты организации — люди разного возраста, статуса, и в результате на выходе получили тех самых богатырей. Но не простых, а именно своего дела, так как в банке считают, что сила — это еще о воле, духе, прогрессе, ответственности за свои слова.

«Богатырь — воплощение мужества, самоотверженности и сил добра. Это особый тип личности, характерный для героев русской истории и мифологии. Он хорошо известен всем поколениям и отлично подходит для визуализации послания ПСБ клиентам, сотрудникам и стране», — уверен руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев.

Сергей Малышев

Эту точку зрения разделяет и директор департамента маркетинга банка Елена Мелихова: «Мы хотели сделать проект, понятный любым поколениям. С одной стороны, мы обращаемся к хорошо узнаваемому контексту — былинным персонажам и историческим образам. С другой — к современному стилю, который близок молодежи».

Чтобы месседж «Богатырей своего дела» легко считывался, к работе привлекли современных художников. Куратором стала менеджер и продюсер ряда международных культурных проектов Ольга Погасова. С ее помощью в банке сначала определились с жанрами, в которых должны быть декорированы отделения. Выбирали из 20 вариантов и остановились на трех: оптическом искусстве, индустриальном стиле и комиксах. Затем в среде стрит-арта нашли подходящих авторов: кроме безусловного таланта и профессионального опыта они должны были обладать изрядной гибкостью, то есть быть готовыми к долгим согласованиям.

Ольга Погасова

Изначально в планы «оргкомитета» входило превращение в арт-объект только одной стены в единственном отделении. Потом количество и «полотен», и мест для их размещения увеличили. В итоге художникам разрешили раскрасить в трех офисах почти все стены.

Например, офис на Стромынке оформлял муралист Владимир Гупалов, известный как Вова Nootk. В своем творчестве он обратился к образам былинных витязей, а также работам классиков русской живописи. «Сказочная тематика и художник Иван Билибин вдохновляли меня с юности, — признался Гупалов. — Мне было интересно придумывать персонажей, с одной стороны, подходящими для иллюстрации книги о богатырях сегодня, а с другой — органичными для банковского отделения».

Владимир Гупалов

Владимир Гупалов 1 /2

Дополнительный офис «Стромынка»





Дополнительный офис «Стромынка» 1 /4

Оформление офиса на Китай-городе доверили Роману Мураткину. Художник ориентировался на тему промышленной революции и технического прогресса. Сперва он изучил историю здания и выяснил, что раньше в комплексе на Славянской площади находились конторы меценатов, коллекционеров и предпринимателей Рябушинских. Полученная информация стала отправной точкой для сюжетов о текстильной промышленности, мощь которой автор воплотил в изображениях ткацких станков и рабочих.

Роман Мураткин

Дополнительный офис «Китай-город»



Дополнительный офис «Китай-город» 1 /3

Пространство допофиса «Кутузовский» расписывал монументалист и графический дизайнер Артем Стефанов. Его рисунки отразили тему силы духа и интеллекта, без которых невозможно представить нашу историю и культуру. «Я хотел найти не просто важных для России героев, а тех, кого все узнают без подписи, — отметил Стефанов. — Так появились пять знаковых портретов: Толстого, Петра I, Кутузова, Ломоносова и Ахматовой. Они воплощают безграничность человеческих возможностей и великую силу духа».

Артем Стефанов