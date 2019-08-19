«Альфа-Капитал» обсудил стратегию в «Изумрудном лесу»

Родной стихией заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов всегда считал и считает море. Он — яхтсмен со стажем, с детства ходит под парусом, участвует в регатах. Но год назад в его жизнь вошли горы, да так, похоже, в ней и остались.

Во Вселенной есть все, что нам необходимо. Нужно лишь понять, чего именно мы хотим, представить это максимально подробно и поверить в то, что в свое время все исполнится в точности. Вне зависимости от того, есть для этого реальные предпосылки в настоящее время или нет.

В конце июля топ-менеджеры УК «Альфа-Капитал» провели стратегическую сессию в живописном уголке Подмосковья. Их ждали чистый воздух, бережно охраняемая природа и плотная работа в команде.

В конце июля топ-менеджеры УК «Альфа-Капитал» провели стратегическую сессию в живописном уголке Подмосковья. Их ждали чистый воздух, бережно охраняемая природа и плотная работа в команде.

Загородный комплекс «Изумрудный лес» встретил гостей непривычной для жителей мегаполиса тишиной и пышной зеленью. Погода не баловала Москву и окрестности солнцем и теплом, но это не помешало участникам мероприятия насладиться очарованием летней природы, отвлечься от текущих дел, провести время с коллегами приятно и продуктивно.

В «Альфа-Капитале» стало традицией организовывать выездную сессию в период, когда деловая активность далека от пика. Наряду с другими управленцами в ней участвует в полном составе правление компании во главе с генеральным директором Ириной Кривошеевой. Именно на таких сессиях вырабатываются многие идеи, которые затем находят воплощение в виде новых для отрасли продуктов, сервисов, нестандартных бизнес-решений.

Ирина Кривошеева

Андрей Бабиян

Программа была составлена исходя из приоритетных для компании стратегических задач и с учетом доминирующих на рынке трендов. Также при выборе формата всегда учитывается, какие эксперты выступят на мероприятии в качестве приглашенных спикеров.

Недавнее анкетирование по специализированным методикам показало , что управленцев «Альфа-Капитала» объединяют лидерство и амбициозность. Стратегические сессии зарекомендовали себя как инструмент, который прекрасно подходит для развития этих и других важных для бизнеса личностных качеств. Как и в предыдущие годы, в программе были предусмотрены соответствующие блоки.

Поскольку костяк управленческой команды компании сложился больше десяти лет назад, для многих участников поездки эта сессия была далеко не первой. Но есть и топ-менеджеры, которые присоединились к «Альфа-Капиталу» в течение последних года-двух. Для них мероприятие стало отличной возможностью «сверить часы» с коллегами и лучше познакомиться с корпоративной культурой.

Укреплению сплоченности способствовало неформальное общение в перерывах между командной работой. К нему располагали и умиротворяющая атмосфера загородного комплекса, и возможности для отдыха, доступные гостям. Например, здесь находится небольшой зоопарк, обитателей которого разрешается кормить и гладить. Многие участники поездки с удовольствием воспользовались этой милой опцией, некоторые даже не раз.

Ксения Крохина