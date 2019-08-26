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Три сотрудника рассказывают о своем пути подъема по карьерной лестнице в банке. Они начинали с самых первых ступенек и преодолели уже не один пролет.

Редакция Finparty



Все статьи автора Счастливы вместе: как сделать карьеру в Хоум Кредит Банке

Три сотрудника рассказывают о своем пути подъема по карьерной лестнице в банке. Они начинали с самых первых ступенек и преодолели уже не один пролет.





Игорь Попов,

руководитель по альтернативной дистрибуции дирекции «Центр»

В «Хоум Кредит» я пришел в 2014 году. Мне было 20 лет, и я учился в университете на третьем курсе. Устроился на позицию менеджера по корпоративным продажам «Хоум Кредита» в Новосибирске — проводил презентации в компаниях-партнерах, с которыми мы работали по зарплатным проектам, рассказывал о других продуктах банка, которые могли быть полезны их сотрудникам.

Сперва у меня не было цели занять в компании какую-то конкретную позицию и связывать с ней свою профессиональную жизнь. Но вместе с первыми результатами появилась и мотивация двигаться дальше, захотелось делиться своим опытом, помогать другим. Уже через четыре месяца я понял, что хочу строить карьеру именно тут.



Мой принцип — относиться к любой задаче ответственно и выполнять ее на сто процентов. Поэтому уже через несколько месяцев меня повысили до ведущего менеджера по корпоративным продажам, а затем предложили стать руководителем направления дистанционного банковского обслуживания. Так я впервые стал начальником. В моем подчинении было шесть человек, и мы должны были выполнить план по продажам продуктов корпоративным клиентам в Новосибирске. Все получилось — в 2016 году наша команда вышла в лидеры по этому направлению.

Год спустя я возглавил корпоративный бизнес банка — сначала в Новосибирске, а затем в Москве. Конечно, на первых порах было сложно. Когда ты специалист, то несешь ответственность только за свой результат. Руководителю же нужно думать уже о показателях всей команды. В Новосибирске у меня в подчинении было семь человек. В Москве их количество увеличилось до 19. В подборе большинства сотрудников я участвовал лично. Считаю, что самое важное качество профессионала — готовность учиться. Если человек настроен узнавать что-то новое и совершенствоваться, это компенсирует даже недостаток опыта.





Елена Суворова,

руководитель направления развития культуры клиентского сервиса

Я в банке больше восьми лет. Пришла на позицию кредитного специалиста по рекомендации подруги, которая уже здесь работала. В то время я училась в университете на четвертом курсе по специализации «банковское дело, финансы и кредит» и изначально связывала свою профессиональную жизнь с этой сферой.



В «Хоум Кредите» сделать карьеру очень легко, если ты любопытен, готов каждый день расти над собой, умеешь работать в команде и добиваться результата. Уже через полгода после начала работы я стала старшей на торговой точке, через полтора — начальником группы продаж, затем управляющей банковским офисом, а потом руководителем по развитию бизнеса.



Стоит отметить, что профессионально расти в рамках «Хоума» можно не только вертикально, но и горизонтально — пробовать разные специальности, узнавать интересное, решать новые задачи. Я начинала работать в бизнес-направлении, а сейчас развиваюсь в клиентском сервисе. При этом опыт в рознице и потребительском кредитовании очень помогает, ведь моя нынешняя специализация подразумевает частое общение с коллегами из «бизнеса».



За все время у меня не было желания пойти работать в другой банк. «Хоум Кредит» уникален своей корпоративной культурой, построением долгосрочных и счастливых отношений с клиентами, а еще здесь масса возможностей, чтобы раскрывать свой потенциал.







Сергей Соловьев,

младший разработчик группы разработки бэкенда

Первого сентября исполнится шесть лет, как я работаю в «Хоум Кредите». После окончания вуза, за пару дней до вручения диплома, меня забрали в армию. Отслужив, я сразу переехал в Москву к сестре и начал искать работу (до этого у меня вообще не было никакого профессионального опыта). Учился я по специальности «финансы и кредит», поэтому решил рассматривать банки. Первой на глаза попалась вакансия «Хоум Кредита». Откликнулся, приехал на собеседование, а потом на обучение, где потенциальным сотрудникам рассказывают о принципах работы банка, продуктах и так далее. Сразу зацепила атмосфера, крутые тренеры и что все на «ты». Было непривычно, но все понравилось, понял, что хотел бы тут работать. И стал кредитным специалистом.

Честно говоря, когда устраивался, планов развития карьеры у меня не было. Я не знал, чего хочу от жизни и каково это — ходить на работу, что-то там делать. Для примера: когда из детского сада меня забирала старшая сестра, она часто приносила мне коржик из школьной столовой, поэтому я долго думал, что в школе все сидят на диване и едят коржики. Понимание о работе было примерно в таком же духе. Первый год я вникал, как все устроено, что нужно мне, а что — работодателю, как быть эффективным и получать удовольствие от того, чем я занимаюсь. Мысли о карьере начали приходить только год на третий.

В 25 лет я, наверное, впервые всерьез задумался о профессии, которой хотел бы посвятить себя. Нашел много причин стать разработчиком и ни одной, чтобы им не стать. Так начался мой не очень простой, но интересный путь погружения в новый род занятий. Спустя полгода после моего обучения банк выпустил сервис по продаже товаров в рассрочку market.homecredit.ru, и я захотел работать там. По рекомендации руководства пошел на курсы программирования. Ну а дальше была сначала командировка в Питер к ребятам-разработчикам маркетплейса, а потом и переезд. Вот уже больше полугода живу и работаю в этом городе.

Найти мотивацию мне помогает понимание цели. Разработку выбрал потому, что мне нравится, когда результаты твоего труда (пусть и не физического) работают. Каждая задача — это вызов интеллекту, логике и навыкам. К тому же в этой сфере каждый день появляется что-то новое. А еще всегда хотел изучить английский, а в IT без него никуда. Я очень рад, что банк дал мне возможность совершить такой карьерный поворот и стать специалистом в области, которая мне очень нравится. Планирую расти в ней и дальше.