Стажеры «Дом.РФ» встретились с экспертами отрасли

На днях студенты, проходящие стажировку в различных подразделениях «Дом.РФ», узнали из первых уст об основных тенденциях на рынке жилищного строительства. Встреча с отраслевыми экспертами состоялась в формате бизнес-завтрака.
Об инновациях в отрасли — а именно так была обозначена главная тема — стажерам рассказали руководители «Дом.РФ» и приглашенные гости. В мероприятии участвовали управляющий директор компании Максим Грицкевич, руководитель подразделения корпоративных продуктов проектного финансирования банка «Дом.РФ» Андрей Бахмутов, профессор РЭШ и бизнес-школы «Сколково» Олег Шибанов, руководитель офиса организационного развития группы «ПИК» Егор Карченков.
Собравшихся поприветствовал директор по персоналу и операционной эффективности «Дом.РФ» Алексей Первенцев. А затем выступающие познакомили стажеров с новой моделью финансирования жилищного строительства в России и с подходами к оценке технологических и бизнес-рисков, которые применяются в компании. Также эксперты рассказали о возможностях, которые дает анализ больших данных, и остановились на использовании других современных технологий в девелопменте.
Максим Грицкевич говорил, в частности, о лучших международных наработках в области построения симуляционных моделей оценки рисков. Специалисты «Дом.РФ» применяют их для прогнозирования операционных и капитальных издержек, возникающих при строительстве объектов. В таких моделях учитывается большое число разных факторов — от цен на недвижимость и процентных ставок до ожидаемого изменения себестоимости материалов и работ. Это позволяет объективно оценивать возможные потери и минимизировать риски, принимая решение о финансировании того или иного проекта.
Когда выступления закончились, у стажеров была возможность пообщаться друг с другом и с экспертами в неформальной обстановке, задать дополнительные вопросы. Как отметил Олег Шибанов, подобные мероприятия стоит проводить регулярно, поскольку они открывают для молодых людей новые возможности профессионального развития.
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27 Авг 2019 Мнения