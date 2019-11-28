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«Качнул прогу в Тырнете? Не забудь крякнуть!» Учим IT-сленг

В эпоху цифры число айтишников растет в геометрической прогрессии. Чтобы не пропасть, каждому нужно уметь говорить с ними на одном языке. Ну что, побежали учиться?

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Кто все эти люди?

Давайте сначала разберемся, кто населяет загадочный цифровой мир. Обычные граждане там тоже есть, это мы с вами — пользователи, ползатели, или юзвери (от англ. use — использовать). Неопытные юзвери являются чайниками. Встречаются также ламеры (от англ. lamer — хромой) — неумелые пользователи с завышенной самооценкой.

В ситуации «я что-то нажала, и все пропало» на помощь приходит сисадмин (системный администратор). А когда он занят, его может заменить специалист по компьютерам — эникейщик (неграмотные пользователи обращаются к нему даже тогда, когда видят сообщение Press any key to continue — «Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить»).

В руках этих людей судьба вашего компьютера. Они могут послать его на три кнопки — перезагрузить нажатием клавиш Ctrl, Alt и Delete. В более тяжелых случаях приходится делать харакири — перезагрузку с помощью кнопки Reset. Если и это не помогло, зачастую исполняется ритуальный танец с бубном — последовательность действий, которая не имеет логического объяснения, но приводит к желаемому результату (корректной работе системы).

В цифровом мире живут айтишники — специалисты по IT, они же ойтишнеги. Есть еще околоайтишники — сотрудники сопровождающих подразделений: кадровики, бухгалтеры, снабженцы и т. д.

Среди айтишников правят бал программисты (программеры, они же кодеры, они же разрабы). Также встречаются сисинжиры (системные инженеры), дата-сатанисты (от англ. data scientist — специалист, работающий с большими данными), дезигнеры (дизайнеры) и менторы — наставники, учителя.

На IT-рынке есть кракеры, взламывающие системы защиты, а также хакеры, которые делятся на белых (защитников, безопасников) и черных (киберпреступников). Последние пишут зловреды — вредоносные программы. Белые хакеры в отличие от черных не только находят уязвимости, но и могут помочь, например, создать пилюлькина — лечащий модуль антивирусной программы.

Встречаются также кулхацкеры — либо очень продвинутые ламеры (и тогда этим словом им выказывается уважение), либо люди, которые мнят себя хакерами, но таковыми не являются (тут окраска скорее негативная).

Программеры тоже бывают разные. Если кто-то мало знает, но сильно выпендривается, он — смузихлёб. Если занимается низкоквалифицированной работой, собирая, например, сайты из шаблонов, — формошлёп.

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Скажи, на чем ты пишешь, и я скажу, кто ты

Языков программирования много, и некоторым из них были придуманы забавные названия. А заодно и тем, кто на них пишет. Наслаждайтесь.

точка2.pngЗмея — язык Python;
точка2.pngжаба — язык Java;
точка2.pngбарсик, бзик — язык BASIC;
точка2.pngпасквиль, паскуда — программа на языке Pascal;
точка2.pngпаскудник, пасквилянт — программист, пишущий на Pascal;
точка2.pngперловка, перл, перлушка — язык Perl;
точка2.pngпых-пых, похапэ — язык PHP;
точка2.pngнаСИльник — программист, использующий язык С;
точка2.pngприплюснутый — тот, кто пишет программы на C++;
точка2.pngалкоголик — программист на языке Algol.

Теперь вы знаете, как правильно называть коллег из IT.

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Неведомы зверушки

Про юзверей, жаб и змей мы уже написали. Но в цифровом мире фауна представлена более широко. Кто еще встречается в этих джунглях?

точка2.pngЧервь — разновидность компьютерного вируса, распространяющегося в основном по сети;
точка2.pngхомяк (от англ. home — дом) — домашняя страница в браузере или пользователь компьютера во внутренней Сети организации;
точка2.pngпингвинукс — операционная система Linux, талисманом которой является пингвин;
точка2.pngмыша, животное — манипулятор «мышь»;
точка2.pngлиса, лисичка, огнелис — браузер Firefox (дословно — «огненная лисица», она же изображена на логотипе);
точка2.pngёж, ёжик — EDGE, технология передачи данных в мобильных сетях;
точка2.pngенот, инет — сеть Интернет;
точка2.pngослик, ишак — браузер Internet Explorer;
точка2.pngполумух, полуос — некогда распространенная операционная система OS/2;
точка2.pngлошадиная сила — неправильная расшифровка аббревиатуры HP (horse power вместо Hewlett-Packard);
точка2.pngкентавр — комбинация человека и искусственного интеллекта, которые работают в связке для решения определенных задач.

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Цифровая анатомия

Многие вещи в мире айтишников имеют «анатомические» названия. Ничто человеческое компьютерам не чуждо.

точка2.pngМозги — оперативная память;
точка2.pngмускул — система управления базами данных MySQL;
точка2.pngвыкидыш — разъем для подключения периферии, соединенный с материнской платой длинным шлейфом или проводом;
точка2.pngмеждумордие — интерфейс, буквальный перевод слова interface с английского;
точка2.pngплюйник, сморкалка — струйный принтер;
точка2.pngмать — материнская плата;
точка2.pngдевица, она же девайс — прибор, устройство. Отсюда выражения «девица без презента» (от англ. Device not present, устройство отсутствует) и «девица не готова» (Device not ready);
точка2.pngэнурез (от англ. unerase) — средство восстановления стертых файлов.

Программы могут ругаться — выдавать сообщения об ошибках. А какая-то часть компьютера может сдохнуть (пример: «У меня мать вчера сдохла»).

Если вы скачиваете ПО бесплатно, то наверняка делаете это в Тырнете — части сети Интернет, откуда можно что-то «стырить». Чтобы такая программа нормально работала, ее нужно крякнуть — взломать.

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Высший пилотаж

Чтобы стать совершенно своим в IT-среде, важно изучить еще некоторые специальные термины, которые айтишники используют в разговорах между собой.

точка2.pngФиксить (от англ. fix) — исправлять;
точка2.pngпрога — программа;
точка2.pngфи́ча (feature) — полезная функция программы или аппарата;
точка2.pngворкэраунд (workaround) — обходное, временное решение в коде. На техническом жаргоне — костыль;
точка2.pngPoC (сокращение от Proof of Concept) — одно из любимых словечек у программистов и безопасников, означающее проверку работоспособности идеи. Еще одно популярное выражение из трех слов — low hanging fruit («низко висящий фрукт»). Оно употребляется, когда кто-то не утруждает себя новыми изобретениями, а идет проторенной дорожкой;
точка2.pngбилд (build) — сборка, после нее из исходного кода чаще всего получается скомпилированный и скомпонованный файл, который готов к использованию;
точка2.pngдеплой (deploy) — процесс доставки кода приложения на конечный сервер;
точка2.pngдыра — способ работы программы или оборудования, не предусмотренный разработчиками ПО. Дырой могут воспользоваться хакеры и зловреды;
точка2.pngбаг (bug) — ошибка в программе;
точка2.pngдебажить (от англ. debug) — убирать баги, пошагово отлаживать код с целью найти ошибку или понять логику работы программы;
точка2.pngлаг (lag) — задержка, медленная работа ПО. В таком случае говорят, что программа лагает;
точка2.pngоткат — возвращение к исходной ситуации при обнаружении недостатков в новой конфигурации компьютерной системы, приложения или сервиса;
точка2.pngпатч — файл с записанными в нем различиями между двумя документами или содержимым каталогов. Иногда распространяется в виде кода, заменяющего одну версию программы на другую (например, для исправления ошибок).

Ну что, пофиксили баги? Нужно дебажить, чтобы прога не лагала! Согласны?

Теперь цифровой мир вам совсем не страшен! 

Благодарим за помощь в создании материала компании «Газпром нефть», Positive Technologies и Qrator Labs.

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