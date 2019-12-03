Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора День знаний: ОТП Банк пригласил в гости школьников

26 ноября в кредитную организацию приехали участники молодежного финансового клуба «Афина». На несколько часов они погрузились в банковскую атмосферу и получили массу полезной информации.

Клуб создан в Московской экспериментальной школе при Москомспорте. Все ученики этого образовательного заведения — прежде всего спортсмены, которые большую часть времени проводят на тренировках и соревнованиях. Чтобы дети росли гармонично развитыми и имели широкий кругозор, для них был придуман проект, связанный с финансами. Ребята слушают тематические лекции и непосредственно знакомятся с работой организаций из данной сферы. В этот раз они посетили головной офис ОТП Банка вместе с руководителем клуба Людмилой Емелиной и председателем Национального совета финансового рынка Андреем Емелиным.

Встретила школьников, среди которых были многократные чемпионы России и Европы по ушу, директор по персоналу и операционному развитию кредитной организации Наталья Рощина. Ребята были одеты в официальную форму сборной России и первым делом поинтересовались: «Банкиры ходят на работу только в костюмах и галстуках?» «Деловой дресс-код существует, но мы не призываем сотрудников придерживаться его каждый день», — объяснила глава HR. Затем она коротко рассказала, чем занимается головной офис банка, как строится работа его подразделений. «Еще есть отделения, в которых обслуживаются клиенты. Вы наверняка там были и не раз. Какие изменения вы в них замечаете?» — обратилась Рощина к маленьким гостям. «Больше терминалов появилось», — ответил один из них, Степан Тихоненко. «Ключевые вещи отмечаешь», — похвалила мальчика топ-менеджер.

Наталья Рощина, Андрей и Людмила Емелины

Интерьер офисного пространства банка выполнен в экологичном стиле. Школьники побывали в необычной переговорной «Пещера» с текстильными стенами и мягкими пуфами («Как дома!» — тут же оценили комнату юные посетители), сфотографировались у фитозоны и потрогали стену из настоящего мха.



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Во время экскурсии Наталья Рощина провела гостей по нескольким департаментам — маркетинга, финансов, юридического сопровождения. Обстановку в последнем — в основном из-за сосредоточенных лиц сотрудников за мониторами — школьники сочли настолько серьезной, что перешли на шепот. «Юристы действительно разрабатывают важнейшие документы, ничто не должно их отвлекать», — подтвердила Рощина.

А вот по-настоящему творческая атмосфера царила у agile-команды, которых ребята застали сидящими плотным кольцом за столом. Шло обсуждение одного из этапов разработки нового сервиса — заказа дебетовой карты с доставкой курьером. «Наши рабочие подходы во многом схожи с вашими занятиями спортом, — провел аналогию один из сотрудников. — Болельщики приходят на соревнования по ушу, где вы демонстрируете отличные результаты. Но никто из них не знает, сколько труда вы ежедневно вкладываете ради достижения победы. Так и наш пользователь — он видит страничку с новой картой, может оформить ее за пару минут. «Закулисье» же этого продукта скрывает масштабные процессы, к которым мы причастны».

Еще школьникам удалось побывать в зоне, где расположен кабинет председателя правления банка Ильи Чижевского. Его самого на месте не оказалось. «Здесь еще тише, чем у юристов», — вынесла свой вердикт четырехкратная чемпионка Европы по ушу Настя Деева. — И вкусно пахнет кофе».

В конце встречи с участниками «Афины» пообщалась руководитель дирекции юридической службы ОТП Банка Юлия Орешкина. На одном примере она объяснила, как важно в ее работе внимание к деталям. Эксперт попросила представить ситуацию: истец обращается в суд, требуя ответчика вернуть заем с небольшой, как кажется на первый взгляд, неустойкой в размере один рубль. Но ежедневно она будет увеличиваться. «Какая денежная сумма в итоге набежит за месяц?» — спросила Орешкина. Посыпались варианты: 30 рублей, 60 рублей. А когда школьники начали вести подсчеты на калькуляторе, выяснилось, что цифра в конце месяца выходит очень внушительная. «В этой истории вы можете оказаться и ответчиком, и истцом, и даже судьей. В ней важно оценивать свои действия с разных сторон. И никогда нельзя недооценивать противника», — подчеркнула Орешкина.

Юлия Орешкина

Уже за чаепитием в уютном офисном кафе мы попросили детей поделиться впечатлениями от увиденного. Они единодушно сошлись во мнении, что банк — это живой организм, а не абстрактное учреждение, где люди только и занимаются тем, что считают цифры.

А Элину Абисалову визит еще больше укрепил в желании стать финансистом. Она хочет, как и мама, получить экономическое образование. «Это будет хороший старт для стабильного будущего, тогда точно не пропадешь», — заверила нас школьница. В конце представители банка вручили школьникам памятные сувениры-головоломки, которые сразу приглянулись молодым пытливым умам.

Настя Деева, Элина Абисалова