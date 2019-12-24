Наступает время выбора Того Самого Платья для новогодней ночи. Или костюма. Или топа и юбки. Или… Словом, чтобы в результате магазинных походов найти именно то, что нужно, определимся с главными трендами вечерней моды.

Под конец года Альфа-Банк провел необычное мероприятие, на котором его «цифровые люди» рассказали о своей работе и откровенно ответили на каверзные вопросы. На digital-диалог позвали сотрудников, партнеров и даже конкурентов.

Канун зимних праздников — самое время добавить к корпоративной цветовой гамме блесток и мишуры, нарядить елку и развесить гирлянды в холлах и кабинетах. Давайте любоваться нарядными офисами вместе!

Снежинка не растает: как украсили офисы к Новому году

Редакция Finparty



Все статьи автора Снежинка не растает: как украсили офисы к Новому году

Канун зимних праздников — самое время добавить к корпоративной цветовой гамме блесток и мишуры, нарядить елку и развесить гирлянды в холлах и кабинетах. Давайте любоваться нарядными офисами вместе!

Сбербанк

В головном офисе банка на улице Вавилова гостей встречают белые ели, наряженные в зелено-серебристом корпоративном стиле. Здесь же располагается уютная сказочная композиция с оленем, скамьей с книгами и теплым пледом. Гости и сотрудники с удовольствием у нее фотографируются.

Qiwi





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Здесь о предстоящих праздниках напоминают яркие огоньки гирлянд и весьма креативно сделанные елки. По словам сотрудников компании, в офисе царит особое настроение, предвкушение волшебства.







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В этом году «наряд» помещений отражает концепцию новогоднего корпоратива Qiwi. Не случайно в холле появился уголок с жарко пылающим камином, удобными креслами с подушками и прочими атрибутами дома, куда хочется возвращаться. Даешь свет и тепло во всех его проявлениях!





«Уралсиб»

В центральном офисе «Уралсиба» рядом со стеной-водопадом появился главный зимний волшебник. В этот раз его сопровождают снеговики, чудо-пес и очаровательные мышки — символ наступающего года.





Росбанк

Большая нарядная ель красуется в головном офисе Росбанка. Традиционно она наряжена игрушками в цветах группы Societe Generale. Здесь же можно встретить Деда Мороза, снеговика, белых мишек и упряжку с оленем. Сказочные герои пришли с подарками!







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МТС Банк

На всех этажах этого офиса «выросли» белые ели с красными шарами. А корпоративное кафе «Мечта» обзавелось и другими символами Нового года — снежинками, снегирями и запряженными в сани оленями. Здесь тоже стоит чудо-дерево, да непростое — со съедобными пряниками.







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«Европлан»

В офисе автолизинговой компании даже декор помещений показывает, как команда любит машины. Они здесь есть и в виде елочных игрушек! Впрочем, самая большая лесная красавица, установленная у входа, привычно украшена шарами.





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Национальный расчетный депозитарий

Для НРД подготовка к праздникам — всегда событие особенное. Компания находится в историческом месте Москвы — на Елоховке, поэтому здесь украшают не только помещения, но и фасад здания, чтобы он органично вписывался в общее убранство района. У нарядного входа в офис с удовольствием фотографируются прохожие.

В этом году команда участвует в проекте «Благотворительная елка» совместно с Кировской детской больницей. В офисе повесили нарисованное дерево, куда приклеены конверты с пожеланиями для маленьких пациентов. Многие сотрудники подготовили им подарки — елка заставлена игрушками. Тут же работает почта Деда Мороза — можно заполнить открытку с поздравлением для своих близких, и ее бесплатно доставят в любой уголок страны.





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Помимо основной ели есть и другие — в фойе у каждого лифта. Компания устроила конкурс на их лучшее украшение сотрудниками разных этажей. Например, елку рядом с бухгалтерией узнать легко — она пестрит денежными купюрами.

«Сбербанк Страхование»



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Здесь организована праздничная фотозона. Сотрудники явно ждут наступления Нового года, ведь на часах уже почти двенадцать! Остальное убранство офиса тоже не подвело: елки и большие белые снежинки поднимают настроение.



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«Хоум Кредит»





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В центральном офисе банка на улице Правды украсили входы в здание. В первом корпусе соорудили арку из светящихся гирлянд, а около второго по традиции поставили высокую красивую ель. В холлах также перед праздником появились пушистые красавицы.

Региональные отделения не отстают. Вот как сотрудники украшают свои рабочие места.





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«Открытие Брокер»

Посетителям офиса «Открытие Брокера» на Летниковской улице новогоднее настроение обеспечено. В холле их встречает зимняя красавица в искрящихся гирляндах. Последние, с слову, сверкают и на одной из стен, по которой в оленьей упряжке несется Дед Мороз.





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«Универ»

В инвестиционной группе зона ресепшен преобразилась благодаря еловым веткам, игрушкам, декоративным фонарям и свечам. Конечно, не обошлось без елочки, наряженной в шары корпоративных цветов. А еще все желающие могут попробовать праздник на вкус, угостившись имбирным печеньем.





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Почта Банк





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Новогодняя атмосфера царит в отделениях Почта Банка по всей стране. Например, в бэк-офисе клиентского центра в Кемерово установили фотозону с атрибутами зимнего праздника, среди которых сказочный олень, огоньки и снежинки. Здесь сделали все, чтобы дети, которые приходят на работу к мамам и папам, чувствовали зимнее волшебство.

ОТП Банк

В ОТП Банке тоже объявлена готовность номер один к зимнему торжеству. А вот и доказательства — нарядные елочки и другие украшения в офисах Москвы и Твери.







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Совкомбанк



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На внутреннем корпоративном портале Совкомбанка сотрудники выложили целую галерею классических новогодних елок вместе с нестандартным хештегом #челленджсовкомёлка. Тут можно найти и зимнюю красавицу, на которой развешаны шары с корпоративными ценностями и пожеланиями коллегам на будущий год.

«Ренессанс Кредит»

Елочка в офисе этой кредитной организации впервые украшена ярко-розовыми и насыщенно-серыми игрушками. В уходящем году у банка обновились корпоративные цвета — вот и новогоднее дерево сменило наряд.

«Альфа-Капитал»



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В «Альфа-Капитале» по традиции нарядили много новогодних елочек в офисе, украсили переговорные комнаты и развесили праздничные гирлянды.



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Новогоднее настроение создавал Тайный Санта — сотрудники положили красиво упакованные секретные подарки под елку и в назначенный час обменялись ими под общие аплодисменты. Сюрпризы удались! Кто-то получил давно желанный презент, а кто-то — совершенно неожиданный, но не менее приятный.





БКС

Компании этой группы тоже украсили свои офисы и нарядили елки, развесив шары корпоративных синего и белого цветов. Очень по-новогоднему!

Уральский Банк Реконструкции и Развития

Сотрудники УБРиР получают поздравления ни много ни мало от символа 2020 года. Для этого крыс по имени Рублик отправился в путешествие по городам присутствия организации. Он погостил в Первоуральске, а также побывал в одном из офисов Екатеринбурга.

В допофисе «Университетский» команда подготовила для Рублика насыщенную программу. Он прохлаждался в комнате отдыха, насладился чаепитием в обществе сотрудников, изучил коллекцию фарфора и живописи. Более того, он открыл для себя биометрию!







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Затем Рублик собрал чемоданы и отправился в Нижний Тагил, где узнал об условиях ипотечного кредитования, прокатился на перилах и обаял всех сотрудников. Побывал он и в Тюмени в отделении ВУЗ-Банка: поплясал у елки, угостился яблоками. А затем продолжил путешествие.