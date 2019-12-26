Танцы, песни, мамонты: новогодние традиции в офисах Почта Банка

В декабре сотрудники Почта Банка стараются тепло и ярко поздравить коллег, клиентов и всех своих земляков с наступающими праздниками. Вот как это происходит в разных городах.
Казань
Административный офис банка в столице Татарстана ежегодно превращается в резиденцию новогодних волшебников. Его сотрудники выступают в роли Тайного Санты и творят друг для друга чудеса, а пожелания для Санты вешают на елку в конвертах.
По традиции сюрпризы ждут не только взрослых, но и детей. На работе у родителей они рисуют волшебные картинки, смотрят мультфильмы и даже проходят квест в поисках древних мамонтов. С ранних лет малыши учатся работать в команде, быть дружелюбными, ответственными и любознательными.
Улан-Удэ
Для работников областного центра банка в Улан-Уде Дед Мороз и Снегурочка проводят беспроигрышную лотерею, в которой каждому полагается подарок в обмен на песню, танец или другой творческий номер. Новогоднее настроение гарантируется не только тем, кто демонстрирует свой талант, но и всем свидетелям происходящего!
Арзамас
В этом городе сложилась традиция угощать клиентов и их детей: белая елочка украшена шарами и конфетами, на столах — шоколад и новогодние пожелания для гостей.
Нижний Новгород
В преддверии праздников областной центр «Нижегородский» организовал праздничную акцию, наполнив корзинки необычными мандаринами. Так здесь решили порадовать сотрудников и клиентов, а заодно напомнить о кредите со специальной ставкой.
На конец декабря запланировано еще одно предновогоднее событие. По традиции волонтеры банка отправятся в подшефный детский дом, чтобы поздравить маленьких подопечных.
Калининград
В офисах самого западного региона предусмотрена целая программа: клиенты могут угоститься мандаринами, коллектив играет в Тайного Санту, добровольцы посещают детский дом и вручают ребятам подарки.
Тольятти
В маршрутном листе Деда Мороза и Снегурочки поздравление команды банка в Тольятти — непременный пункт. Они дарят сотрудникам подарки за стихотворения (собственного сочинения, о работе и не только), за исполнение песен и другое творчество.
Череповец
Этот город также каждый год посещают новогодний волшебник и его внучка, в которых, если сильно постараться, можно угадать руководителей подразделения. Они приходят в гости к детям сотрудников, чтобы подарить праздничный настрой и радость на весь следующий год.
Псков
Накануне новогодних каникул маленьких посетителей псковских офисов ждут сюрпризы, которые нужно вытаскивать из нарядных мешочков. Атмосферу праздника поддерживает и аромат мандаринов.
Пермь
Уже не первый год в преддверии праздника в Перми проводится благотворительная акция «Коробка добра», направленная на помощь детям из малоимущих семей и бездомным животным. Каждый сотрудник административного офиса может принести подарок и опустить его в одну из двух коробок. Первая предназначена для братьев наших меньших из приюта «Доброе сердце». Содержимое второй сотрудники красиво и с душой упаковывают, а затем лично передают в семьи, которые нуждаются в поддержке.
Воронеж
Здесь накануне Нового года принято радовать коллег по банку небольшими презентами-сюрпризами. Затем весело проходит общая встреча, на которой каждый пытается угадать своего тайного друга и вручает ему благодарственный подарок.
Также команда банка в этом году провела необычный конкурс: его участники мастерили, лепили, вязали и клеили снеговиков. Авторы лучших работ были награждены на корпоративном мероприятии.
Уфа
В Уфимском областном центре, как и в любой в семье, есть свои традиции. Каждый год в преддверии праздника Дед Мороз и Снегурочка приходят поздравлять работников отделений. И не забывают про подарки и сюрпризы для ребят. В этом году традиция получит продолжение в формате проведения праздника для детей сотрудников. Планируется новогодний утренник для самых маленьких: будет живая елка, теплая и душевная атмосфера, яркая шоу-программа и подарки.
Традиция поздравлять коллег существует в Почта Банке с момента его основания. Сотрудники из любых регионов могут присоединиться к флешмобу «Вам подарок!» — приготовить и отправить тайный презент коллеге, а затем тоже получить приятный сюрприз от неизвестного дарителя. При этом каждый до последнего момента не знает, кто же стал его личным «Дедом Морозом». Такой обмен подарками объединяет большую страну и позволяет на какое-то время снова вернуться в детство, где всегда есть место чуду и приключению.
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