Опрос: кто в инвестиционной сфере лучше высыпается

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Хроническое недосыпание знакомо многим сотрудникам инвестбанков и финансовых компаний, но есть счастливчики, которые с такой проблемой почти не сталкиваются. В каких подразделениях они работают? Efinancialcareers выяснил это путем опроса.

Хроническое недосыпание знакомо многим сотрудникам инвестбанков и финансовых компаний, но есть счастливчики, которые с такой проблемой почти не сталкиваются. В каких подразделениях они работают? Efinancialcareers выяснил это путем опроса.

Почти 60% финансистов — читателей портала признались, что испытывают проблемы со сном и чувствуют себя усталыми или даже изнуренными. Недовольные рабочим графиком встречаются среди представителей разных подразделений, при этом в одних местах вероятность переутомления почти стопроцентная, а в других она минимальна.





Финансист всегда готов

За инвестиционным банкингом прочно закрепилась репутация сферы с самым длинным рабочим днем. Именно здесь люди могут проводить в офисе по 80—100 часов в неделю, а уходить домой после полуночи считается обычным делом.

Начинающая сотрудница инвестбанковского подразделения в Лондоне рассказала, что в будни спит всего по четыре часа, стараясь на выходных наверстать упущенное. Ее коллега из Нью-Йорка пожаловался не столько на продолжительность работы, сколько на интенсивность и непредсказуемость нагрузок: «Неделя за неделей, год за годом… И каждый раз письмо или пресс-релиз выдергивают вас на всю ночь».

Каждый пятый работающий в инвестбанкинге отметил, что позволяет себе только пятичасовой ночной сон. И это происходит вопреки обещаниям крупных участников рынка ограничивать нагрузки для младшего персонала, страдающего от перенапряжения.

В основном банки вводят запреты на работу в выходные, но опрос показывает, что от подобных инициатив мало толку. Люди жалуются, что руководство не особо настаивает на этом «обязательном отдыхе», что по факту он просто увеличивает загруженность сотрудников в будние дни или что отключаться от своих обязанностей предлагается лишь по субботам, а уже в воскресенье марафон возобновляется с новой силой.

Более мягкий режим обычно предусматривается для тех, чья работа связана с технологиями. Порядка 95% сотрудников таких подразделений указали, что могут проводить в кровати больше пяти часов в сутки. Правда, некоторые все равно сетовали на ночные звонки от менеджеров, находящихся в других временных зонах.





Сон или кошелек

Страдают от недосыпания и специалисты по риск-менеджменту и комплаенсу. Проблема усугубляется тем, что зарплаты у них обычно ниже, чем у тех же инвестбанкиров или трейдеров. Соответственно, люди вынуждены снимать жилье подешевле, расположенное дальше от офиса, поэтому путь до работы съедает у них и без того дефицитное время.

Профессия трейдера или сейлза выглядит компромиссным вариантом для желающих хорошо зарабатывать и иметь возможность восстанавливать силы. Каждый второй такой респондент признался, что вечером ложится рано, когда на часах меньше десяти. При этом аналогичное число опрошенных и встают тоже рано — максимум в шесть утра.





Нагрузки с человеческим лицом

Сейлз-менеджеры и трейдеры в основном считают свой ритм сравнительно гуманным. Вот одна из немногих прозвучавших жалоб: «Работа с семи утра до восьми-девяти вечера и отслеживание ночных новостей держат в напряжении. Ты находишься «в бессонном режиме» не меньше 14—15 часов в день, и это без перерывов на обеды и завтраки».

По словам другого трейдера, работающего в Лондоне, с нагрузками хуже всего дела обстоят у его коллег из отделов структурных и экзотических продуктов. Им приходится приходить рано и засиживаться допоздна, чтобы следить за рыночными рисками. Нужно успевать читать все исследования и обзоры по своим темам, постоянно быть начеку.

Примечательно, что степень утомления специалиста зависит не только от проводимого на работе времени, но и от самого характера деятельности. Например, каждый третий опрошенный сотрудник хедж-фондов сообщил, что обычно спит меньше пяти часов в сутки. Однако лишь единицы ощущают эмоциональное истощение.





Дальше — больше

Считается, что чем старше вы становитесь, тем меньше вас должна выматывать карьера. В финансовом секторе это правило срабатывает далеко не всегда. Участники опроса в возрасте за 40 сталкиваются с недосыпаниями почти так же, как и начинающие специалисты. Степень утомления достигает максимума у людей от 30 до 35 и у разменявших пятый десяток. В первом случае это может быть связано еще и с построением семьи, которое отнимает много сил, во втором — просто с возрастом.

Респонденты, которым удалось дорасти до руководящей должности, тоже испытывают усталость. Например, один теперь уже бывший управляющий директор банка пожаловался на «бесконечную загруженность, неоправдавшиеся ожидания и неэффективную бизнес-модель», которая не приносит сотрудникам облегчения по мере движения по карьерной лестнице. «Я ушел с желанной должности, чтобы вернуть немного здравомыслия в свою жизнь», — поделился этот участник опроса.