Что делать, если ваш поезд рано приходит на Московский вокзал, а встреча с партнерами начнется дай бог в одиннадцать? Берите такси и езжайте на завтрак, чтобы проникнуться духом петербургской беззаботности по-онегински! Куда именно — сейчас расскажу.

Теряете работу именно осенью? Обязательно ссоритесь с родными под Новый год? Не спешите себя корить, советует психолог, партнер компании «Экопси Консалтинг» Мария Макарушкина. Возможно, дело в «синдроме предков» — влиянии на жизнь бессознательных семейных сценариев.

Многие глобальные компании в стремлении приумножить не только финансовый, но и человеческий капитал создают свои учебные заведения. Альфа-Банк поддержал этот тренд, открыв корпоративный университет «Альфа-Академия». Его работа началась с любопытного public talk, в котором приняли участие звездные эксперты рынка.

Юлия Решетова Главный редактор



Все статьи автора Альфа-Банк открыл академию для сотрудников дискуссией о soft skills

Многие глобальные компании в стремлении приумножить не только финансовый, но и человеческий капитал создают свои учебные заведения. Альфа-Банк поддержал этот тренд, открыв корпоративный университет «Альфа-Академия». Его работа началась с любопытного public talk, в котором приняли участие звездные эксперты рынка.

Наталья Изосимова, Алексей Гиязов, Оскар Хартманн, Анастасия Халили, Владимир Верхошинский

Составу участников дискуссии могла бы позавидовать любая крупная бизнес-конференция. Обсудить компетенции будущего и роль так называемых «мягких навыков» — soft skills — собрались председатель правления X5 Retail Group Игорь Шехтерман, серийный предприниматель, основатель KupiVIP и CarPrice Оскар Хартманн, эксперт по корпоративным преобразованиям, экс-директор по персоналу McKinsey & Company в Восточной Европе Наталья Изосимова, генеральный директор Google Russia Юлия Соловьева и главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Владимир Верхошинский, Юлия Соловьева, Игорь Шехтерман, Оскар Хартманн, Наталья Изосимова

Последний и открыл встречу. По его словам, инвестиции в академию — очень прагматичный шаг, потому что только прокачка компетенций сотрудников позволяет банку двигаться вперед. «Одно из самых ярких впечатлений от Стенфорда, где я учился, было в том, что основной фокус делался на развитие человеческого потенциала, — сказал Верхошинский. — И это в одном из наиболее технологичных университетов мира, где огромное внимание уделяется профессиональным навыкам, цифровым решениям. Впрочем, понятно, почему так происходит. Технологии все быстрее меняются, копируются, а вот устойчивое конкурентное преимущество людей скопировать очень трудно».





1 /3

Верхошинский заметил, что работа «Альфа-Академии», как и самого банка, будет основана на принципе phygital — сочетании физического и цифрового взаимодействия с пользователем. Микс очных и онлайн-курсов позволит ежегодно обучать более 20 000 человек, используя при этом самые передовые форматы и методы. «Вы знаете, к примеру, что такое playback-театр? — спросил у аудитории Верхошинский. — Это когда студент рассказывает свою жизненную или рабочую ситуацию, а профессиональные тренеры отыгрывают ее на сцене, помогая посмотреть на проблему со стороны и найти решение». Также предполагается еще один интересный формат обучения — нейрографика. Это специальная техника рисования, которая позволяет разорвать в голове устоявшиеся негативные шаблоны.

На образовательной площадке планируется задействовать 50 штатных и приглашенных экспертов. Много внимания будет уделяться совершенствованию профессиональных навыков, но основной упор делается на развитие soft skills. Данное понятие на сегодняшний день довольно размытое, каждый вкладывает в него что-то свое. Это и стало темой для обсуждения на панельной сессии.

Модератор дискуссии Наталья Изосимова начала ее достаточно провокационно. Она заметила, что в медийном пространстве, научной литературе по теме soft skills сложились две школы мысли. Первая утверждает, что коммуникативные, лидерские, «мышленческие» и прочие «мягкие навыки» — это наше будущее, потому что все профессии, основанные на когнитивных знаниях, в итоге заменит искусственный интеллект. Та работа, которая нуждается в интерпретации, творческом подходе, способности адаптироваться к разным ситуациям, останется за людьми — ее алгоритмизировать гораздо труднее. Вторая школа мысли исходит из того, что когда человек не обладает профессиональными знаниями и у него нет глубинного понимания предмета, никакие soft skills не помогут. Особенно если учесть, что каждый интерпретирует их по-своему, и не очень понятно, как эти навыки померить.

Наталья Изосимова попросила Юлию Соловьеву рассказать, как с ними обстоят дела в Google. Топ-менеджер призналась, что ее компания по многим параметрам нестандартная. Например, в ней практически нет правил и инструкций — Google характеризует себя как self-organized chaos, то есть хаос, который самоорганизуется. «Компания очень любит меняться, и каждый день у нас происходят разного рода реорганизации — «реорги», как мы их называем, — рассказала Соловьева. — Поэтому один из самых важных навыков, которым должен обладать сотрудник, — умение приспосабливаться, быть гибким, чтобы в этом хаосе не только плыть, но и формировать его в какую-то структуру».

Соловьева уверена, что резюме очень скоро уйдут в прошлое, потому что полученные ранее профессиональные навыки быстро становятся невостребованными в стремительно меняющемся мире. Отсюда еще один soft skill, который ценят в Google: умение постоянно самообучаться, совершенствоваться. «Мы пытаемся строить будущее, но никто не знает, каким оно в итоге окажется, — уверена Соловьева. — Даже Google не в силах этого предсказать. Мы можем понимать направление движения, но не в состоянии его гарантировать. Так что человеку нужна база, знания, но также крайне важны гибкость и готовность в одночасье переквалифицироваться».

Еще один важный вопрос, который поднимался во время дискуссии, — можно ли вообще развить в себе soft skills или они сродни таланту, который дается от рождения. Как, например, писательский или предпринимательский.

Игорь Шехтерман считает, что развивать эти навыки, безусловно, можно. Но только тем людям, которые способны воспринимать обратную связь, понимают, что в современном мире она — прежде всего инструмент роста. «Также очень важная черта человека, который хочет быть успешным, — это learning agility, обучаемость на опыте, — уверен глава X5 Retail Group. — Последние исследования показывают, что большинство ключевых лидеров в полной мере ей обладали».

Владимиру Верхошинскому модератор встречи предложила обсудить два вопроса. Может ли топ-менеджер сменить отрасль и стать в ней таким же успешным, как в предыдущей? И верно ли утверждение, что чем выше человек поднимается к управленческой вершине, тем более ему важны soft skills, а не профессиональные знания?

На первый вопрос Верхошинскому было ответить несложно, ведь живой пример сидел от него по левую руку. «Мировая бизнес-практика показывает, что можно кардинально сменить индустрию и быть невероятно успешным лидером и руководителем, — заверил глава банка. — Вот Игорь Шехтерман — изначально высококласный HR-специалист, не имеющий большого опыта в розничной торговле. Но именно под его управлением X5 стала самой крупной на рынке сетью, обошла всех — даже уже непонятно, с кем конкурировать».

Что касается второго вопроса, то, по мнению Верхошинского, сейчас наиболее успешны те бизнесмены и руководители, которые сочетают в себе и профессиональную подготовку, и soft skills. Все это у них прокачано на очень хорошем уровне. Однако на совсем высоких позициях «мягкие навыки» выходят на первый план. Потому что топ-менеджер в том же банке — это не столько про кредиты, депозиты, продукты и цифровизацию, сколько про людей, управление.

Как владелец нескольких бизнесов и член совета директоров Альфа-Банка Оскар Хартманн существует на стыке двух культур — стартаперской и большой корпорации. Поэтому интересно было узнать, как он формирует команды с точки зрения soft skills.

Хартманн заметил, что если говорить об управленческих, фаундерских задачах, то идеально, если члены команды дополняют друг друга. «Помните сериал «Чернобыль»? — обратился он к залу. — Там была комбинация физика, который знал, что делать, и человека, который вообще не имел об этом представления, зато мог все достать, продавить. Мне кажется, что удачны такие сочетания, в которых есть технический специалист, а рядом с ним работает тот, кто умеет договариваться, придумывать и координировать. Удачные семейные пары, кстати, строятся по тому же принципу».

По мнению Хартманна, soft skills действительно становятся в нашей жизни определяющим фактором. Предприниматель вспомнил, что когда приехал из Германии в Россию, то познакомился с огромным количеством умных, высокообразованных людей. Но у многих из них страдали такие базовые функции, как умение общаться, ставить задачи и добиваться своего. «А еще я знаю людей, которые считают Трампа не очень далеким. На самом деле если посмотреть на его интеллект с точки зрения способности достигать цели — он суперумный человек, — уверен спикер. — Сейчас особо ценятся люди, которые умеют брать на себя риски, создавать что-то из ничего, меняться. Их очень мало, и именно они аккумулируют больше всего мировых богатств».

Во время сессии вопросов-ответов также было затронуто много важных тем. Участники встречи обсудили важность эмоционального интеллекта, который на самом деле является ключом ко всем soft skills. Спикеры сошлись во мнении, что его можно прокачать. Также поговорили о том, что в сегодняшнем мире развивать «мягкие навыки» необходимо даже махровым интровертам-программистам, чтобы иметь возможность продавать себя и свой продукт.

Кроме того, была затронута тема наставничества. Оскар Хартманн заметил, что у всех нас есть много слепых зон, которые может увидеть только другой человек. Очень ценно, чтобы рядом был опытный наставник, которому небезразлична твоя судьба, который наблюдает за твоей карьерой и дает обратную связь. Как такого найти? Рецепт предпринимателя — вести насыщенную социальную жизнь. Тогда рано или поздно появляются люди, которым хочется, чтобы у тебя все получилось, чтобы ты достиг своей цели. «Многие спрашивают, зачем мне работа в совете директоров Альфа-Банка, — сказал Хартманн. — Все его участники — очень интересные люди, я воспринимаю их как своих наставников».

Верхошинский поддержал эту тему. «Создайте себе личный «совет директоров», — порекомендовал топ-менеджер. — Я, например, так и сделал. В мой совет входят выдающиеся и очень разные люди, опыт которых я впитываю. К ним я могу прийти за рекомендацией, получить обратную связь, иногда дружескую, иногда довольно жесткую — это тоже учеба. Мне вообще по жизни повезло: у меня таких наставников было больше, чем пальцев одной руки. Постарайтесь и вы найти себе менторов успешнее и умнее вас на голову, а лучше на две. Один такой человек стоит сотни равных. Но и от вас потребуется работа — сделать так, чтобы они вам симпатизировали и делились с вами опытом».