«Цифровая» команда «Альфа-Капитала» отметила новоселье

Именно так в последние годы я обозначаю для себя 14 февраля — День святого Валентина. Предложенный мною формат праздника в ресторане «Логово» зашел на ура и у моих подруг по «Бриллиантовому клубу».

В феврале произошло знаменательное для компании событие. Сотрудники IT-блока и онлайн-бизнеса разместились в новом офисном пространстве, созданном по последнему слову техники, эргономики и дизайна.

В феврале произошло знаменательное для компании событие. Сотрудники IT-блока и онлайн-бизнеса разместились в новом офисном пространстве, созданном по последнему слову техники, эргономики и дизайна.

Несмотря на принадлежность «Альфа-Капитала» к финансовой отрасли, для него постоянно растет роль технологической составляющей бизнеса. Только за последний год штат IT-специалистов увеличился почти вдвое. По сути, в эпоху «цифры» компания становится полноправным участником индустрии информационных технологий. Сегодня это современная организация, прочно вставшая на путь цифровой трансформации.

Растущему коллективу потребовалось просторное помещение, в котором все смогли бы комфортно разместиться. Кроме того, хотелось, чтобы в офисе была атмосфера, располагающая к проявлению своих талантов и продуктивной работе. И вот задача решена.

Ирина Кривошеева, Юрий Григорьян

В распоряжении команды — целый этаж офиса «Альфа-Капитала» в бизнес-центре «Бронная Плаза», открывший двери после основательного обновления. По оформлению он отличается от клиентской зоны. Дизайн выдержан в светлых цветах с яркими цветовыми блоками, что создает ощущение «чистого», выверенного пространства. Большие окна с видом на Садовое кольцо добавляют воздушности и света.



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Один из главных драйверов расширения «цифровой» команды — мобильная разработка. Уже более 55 000 клиентов компании открыли счета дистанционно и для проведения операций, а также контроля над инвестициями, пользуются приложением. Последнее недавно полностью было обновлено — изменились и дизайн, и функционал. Теперь это мощный инструмент продаж и коммуникации с частными инвесторами.

Две других точки роста — обеспечение оперативной поддержки клиентов по техническим вопросам, а также цифровизация и оптимизация самых разных внутренних процессов. Этим компания активно занимается все последние годы, чтобы снизить себестоимость услуг и повысить привлекательность инвестиционных продуктов.

Переезд позволил улучшить расположение всех рабочих мест и качество офисной инфраструктуры. Например, на этаже предусмотрено сразу два зала для организации встреч и мероприятий, в том числе с большим числом участников. Это в полной мере оценят проектные команды, которые бывают весьма многочисленными.

Ирина Кривошеева, Ксения Крохина, Юрий Григорьян

В перерывах между работой сотрудники смогут приобрести любимые напитки кофейни Starbucks с большой скидкой. Ее специалисты заверили, что установленная здесь швейцарская машина готовит кофе ничуть не хуже, чем профессиональный бариста. А в обеденной зоне приятно будет перекусить или просто пообщаться с коллегами. Свежие завтраки, роллы и другую еду всегда можно купить на стойке «ВкусВилла».



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Вскоре после переезда в новом офисном пространстве зазвучали поздравления — и не только с новосельем. По традиции компания отметила сотрудников, которые работают в команде уже три года. Среди них, конечно, были и IT-специалисты.