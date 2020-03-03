Арт-объект: ОТП Банк открыл первое private-отделение в Москве

27 февраля Экспобанк пригласил private-клиентов в особняк Shakirova Space, чтобы поговорить об инвестициях в современное искусство и винные фьючерсы. Последние — достаточно новое явление на рынке, поэтому они вызвали особый интерес.

Работодатели все чаще ищут сотрудников с такими качествами, которые невозможно заменить технологиями искусственного интеллекта. Одно из них — когнитивная гибкость. Как развить этот навык, рассказывает руководитель региональных офисов ACCA в странах СНГ Вера Стародубцева.

Необычное расположение, минимализм, современное искусство — это все о только что открывшемся офисе. Мы изучили его пространство, а заодно узнали, на чем основана новая стратегия развития private-направления, которую недавно приняли в банке.

Необычное расположение, минимализм, современное искусство — это все о только что открывшемся офисе. Мы изучили его пространство, а заодно узнали, на чем основана новая стратегия развития private-направления, которую недавно приняли в банке.

Светлана Филиппова

ОТП Банк не пошел по стандартному для российского рынка сценарию. Новый офис заработал не в старинном особняке в оживленном центре города — для него выбрали современное здание и тихий район.

«Месторасположение мы сильно не афишируем, чтобы обеспечить инкогнито и комфорт посетителям, — заметила глава private banking Светлана Филиппова. — Неслучайно в европейских банках практикуется концепция security location. Там состоятельные клиенты не настроены афишировать, какие банки и когда они посещают, поэтому предпочитают, чтобы офис находился в тихом, неприметном месте с удобной парковкой».

Отделение находится в непосредственной близости от головного офиса ОТП Банка, так что при необходимости консультацию клиентам могут оказать не только сотрудники private banking, но и другие специалисты, например из казначейства. Словом, к услугам посетителей — эксперты любого уровня и с внушительным перечнем компетенций. При желании можно даже организовать встречу с руководством банка.

К слову, здесь не только клиентам, но и самим финансовым услугам обеспечен режим инкогнито. Например, практически все операции производятся в специальных помещениях, обеспечивающих максимальную приватность. Касса и другое оборудование расположены за потайными дверями — не заметишь.

При оформлении офиса дизайнеры остановились на спокойных натуральных оттенках камня и дерева — они символизируют надежность и стабильность. Названия залов для переговоров, согласно общей концепции банка, отсылают к географическим объектам России — рекам, озерам, горным вершинам или целым регионам.





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Вместе с новым пространством у private-отделения появилось и интересное направление работы — арт-банкинг. По словам сотрудников, это ответ на растущий с каждым годом интерес клиентов к рынку современного искусства, к культурным событиям и объектам.

Арт-мероприятия, консультации галеристов, историков искусства и ведущих экспертов рынка, знакомство с авторами работ и другие возможности открыты для клиентов отделения.



«Мы предлагаем инвестировать в современное искусство, в аутентичные арт-объекты, востребованные на рынке, — пояснила директор по маркетингу и PR ОТП Банка Яна Баташева. — Сейчас очень хороший момент для этого — российские перспективные художники уже ценятся на Западе, но пока стоят меньше, чем работы европейских авторов, а значит, самое время их приобретать».

Яна Баташева

Кроме того, в ОТП Банке считают важным поддерживать молодые таланты. Например, сейчас новый private-лаундж украшают работы известного в России и Европе художника — Кирилла Кипяткова. Из-за множества картин отделение напоминает европейскую частную галерею современного искусства. Любое из полотен можно приобрести себе в коллекцию или в подарок.

«Работы Кипяткова отличает узнаваемый динамичный стиль, сочетающий фигуративную живопись и абстракцию, — рассказала Баташева. — Художник делает фокус на человеке — его опыте, увлечениях и профессии, подчеркивает гуманистические ценности. Каждый наш клиент сможет увидеть близкую и понятную для себя тему в искусстве, переданную в современной авторской манере».

Банк не планирует ограничиваться одними только выставками-продажами, которые станут регулярными. Клиентам будет обеспечено комплексное финансово-консультационное сопровождение инвестиций в искусство. Специалисты порекомендуют, в какие произведения выгоднее вложить деньги, дадут прогнозы по арт-рынку. Помогут организовать экспертизу подлинности и выяснение юридической чистоты работ. Обеспечат оформление сделки, решение таможенных вопросов, страхование и даже транспортировку арт-объектов.

Напоследок мы поговорили с представителями отделения о новой стратегии, которую недавно принял банк. Ее реализация выразилась не только в значительном обновлении экспертного состава, но и в расширении фронт-офиса.

По словам Светланы Филипповой, новая стратегия ставит в центр внимания клиента как человека с его уникальными увлечениями, индивидуальными целями и аппетитом к риску. Создаваемая экосистема подразумевает не только глубокую экспертизу в финансовой области, но и решение вопросов, выходящих за ее пределы. Речь идет, в частности, об услугах консьерж-сервиса, программах наследования и расширенного страхования, юридическом и налоговом сопровождении.

Отдельного внимания заслуживают мероприятия клубного формата. Например, в прошлом декабре ОТП Банк организовал для состоятельных клиентов несколько необычных событий, среди которых было иммерсивное шоу «Ложь». В этом году направление планируется развивать — готовятся еще несколько встреч, ориентированных на получение их участниками новых впечатлений и знаний.