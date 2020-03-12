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У вас на работе можно пить кофе, устраивать первоапрельские розыгрыши, сидеть на стуле и носить бороду? Наслаждайтесь маленькими радостями жизни, пока их не запретили, как бывало в известных компаниях.

Елена Коровушкина Автор Finparty



Все статьи автора Не ешь, не презентуй, не садись! Что запрещают делать в компаниях

У вас на работе можно пить кофе, устраивать первоапрельские розыгрыши, сидеть на стуле и носить бороду? Наслаждайтесь маленькими радостями жизни, пока их не запретили, как бывало в известных компаниях.





Amazon,

запрет на презентации

Согласно исследованию Массачусетского технологического института, среднестатистический офисный работник из 45 лет своей карьеры 22 года проводит на различных совещаниях, треть из которых мог бы спокойно пропустить, ничего не потеряв. Следовательно, любое нововведение, сокращающее время планерок, увеличивает производительность труда. В прошлом году глава Amazon Джефф Безос запретил своим сотрудникам проводить привычные презентации в PowerPoint. Теперь совещания начинаются с того, что присутствующие в тишине читают распечатанные документы, которые содержат необходимую информацию для обсуждения темы. Безос рассудил, что проанализировать диаграммы или таблицы можно и без получасового словесного описания. Это позволило существенно экономить время.





WeWork,

запрет на мясо

Еще в прошлом году сеть коворкингов WeWork считалась одним из самых успешных стартапов в мире и оценивалась в $47 млрд. Ее основатель Адам Нейман собирался стать первым триллионером в истории и президентом планеты в более отдаленном будущем. Компания планировала IPO, но что-то пошло не так. Вернее, понятно что. Оказалось, оценка WeWork сильно завышена, на каждый заработанный доллар тратятся два, а сам Нейман — странный персонаж, который ходит по офису босиком и запрещает персоналу есть блюда из мяса. Их перестали подавать на корпоративных мероприятиях, а сотрудникам стали возмещать только траты на вегетарианские ланчи. Руководство объяснило, что таким образом хочет сократить углеродный след компании. Судя по тому, что IPO было отменено, а самого Неймана сместили с должности, уволив также всех его друзей и родственников, ему следовало меньше беспокоиться об экологии и больше — о финансовых показателях.





YouPorn,

запрет на кофе из Starbucks

Параллельно с эпической торговой войной между Китаем и Трампом в прошлом году развернулась героическая битва между Starbucks и порносайтом YouPorn. Сначала сеть кофеен стала блокировать для посетителей просмотр контента для взрослых при использовании бесплатного Wi-Fi. Ответный удар не заставил себя ждать: руководство YouPorn запретило своим сотрудникам приносить в офис любую продукцию из Starbucks. Нечего поддерживать идеологического противника!

С кофе вообще все непросто. В некоторых английских больницах врачам и медсестрам нельзя находиться с кружкой в руках в публичных зонах, где их могут увидеть пациенты. Руководство решило, что прилюдно потягивать кофе или другие напитки, всем своим видом показывая, что весь остальной мир может подождать, — это свинство по отношению к больным. Посетители российских поликлиник и присутственных мест согласно кивнули.





Microsoft,

запрет на первоапрельские розыгрыши

Перед 1 апреля 2019 года директор по маркетингу Microsoft разослал персоналу служебную записку, в которой настоятельно рекомендовал не устраивать розыгрыши на День дурака. Хотя руководство ценит креативность и желание работников повеселиться, но считает, что подобные шутки приносят больше вреда, чем пользы. С розыгрышами часто выходит так: хотели как лучше, а получилось как всегда. Например, Google однажды ради шутки добавила в почтовый клиент Gmail кнопку, нажатие на которую прикрепляло к письму изображение миньона и прозрачный намек на то, что общение с адресатом окончено навсегда. В результате компания получила массовые жалобы пользователей и экстренно деактивировала эту функцию.





Mears,

запрет на бороды

Английская строительная компания запретила сотрудникам, имеющими дело с вредными веществами, носить бороды. Руководство аргументировало это тем, что растительность на лице мешает надевать защитную маску, поэтому персоналу и нужно быть гладко выбритым. В свою очередь профсоюз заявил, что компания хочет просто сэкономить на обеспечении безопасности. Проще заставить бриться своих работников, чем закупить более качественные средства защиты.





Iris Ohyama,

запрет на сидячую работу

Японский производитель пластиковых изделий очень серьезно отнесся к тренду работать за компьютером стоя. Считается, что это улучшает продуктивность и помогает избавиться от бича всех офисных сотрудников — болей в спине. В штаб-квартире компании компьютеры установлены исключительно на специальных стойках. И никакого читерства в виде высоких барных стульев!





Disneyland,

запрет на тыканье пальцем

Вас в детстве мама учила, что показывать пальцем на других некрасиво? Если вы усвоили это правило, то можете смело устраиваться на работу в американский Диснейленд. Там вы почувствуете себя как дома под маминым крылом. Сотрудникам волшебного королевства запрещено этим жестом даже просто указывать посетителям направление. Руководство поясняет, что в некоторых культурах он считается крайне неприличным, а ведь в парке развлечений бывают туристы со всего мира. В итоге любой работник, объясняя вам, как пройти к «Башне ужаса», будет от греха подальше использовать минимум два пальца.





Procter & Gamble,

запрет на Netflix

Когда в 2012 году P&G занималась цифровизацией рабочих процессов, руководство заметило, что корпоративные компьютеры загружают информацию слишком медленно. IT-специалисты изучили проблему и обнаружили причину. Он заключалась в том, что 129 000 сотрудников в рабочее время слушали музыку, смотрели видео с котиками, не вылезали из Facebook и часами зависали в Netflix. И это еще до того, как вышли «Карточный домик» или «Очень странные дела»! Ежедневно в онлайне просматривалось примерно 50 000 роликов и прослушивалось 4000 часов музыкальных треков. Но YouTube и Facebook многим все-таки нужны для работы, поэтому под раздачу попали Netflix и медиапроигрыватель Pandora.





Tiger Oil Company,

запрет примерно на все

Основатель компании Эдвард Майк Дэвис прославился как самый сварливый босс в мире. В 70-х годах прошлого века он регулярно посылал подчиненным письма счастья в духе: «Больше никаких праздников, именинных тортов и легкомыслия на рабочем месте. Если вам хочется попраздновать, делайте это в свободное от работы время».

Еще он запретил сотрудникам заговаривать с ним первыми: «Если я решу с вами пообщаться, то начну сам. Я не собираюсь драть глотку, здороваясь с каждым». В компании существовали официальные запреты на жалобы, сплетни, документы и записки от руки, на использование нецензурной лексики, длинные волосы в стиле хиппи. Еще нельзя было класть ноги на стол («Я не прихожу к вам домой и не задираю ноги на вашу мебель, так что будьте добры...»), проливать кофе на ковры («А если не можете донести его до места, то мы и кофе запретим»), брать без спросу конфетки из офиса босса. К слову, компания обанкротилась в восьмидесятых. Видимо, служебные записки не возымели желаемого действия и конфетки продолжали пропадать.





Conde Nast,

запрет на чеснок

В своих мемуарах Рут Рейчл, ресторанный критик и редактор издаваемого Conde Nast журнала Gourmet, писала о том, что легендарный владелец компании Сай Ньюхаус не выносил вкус и запах чеснока, поэтому все блюда в кафетерии главного офиса готовились без него. И это во времена, когда столовая Conde Nast была фактически элитным нью-йоркским клубом «для своих». Подчиненные обменивались шутками: а не является ли их босс вампиром? Но на всякий случай пахли чесноком исключительно в нерабочее время.