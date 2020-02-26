Гонки, баварские песни, курс молодого бойца: 23 Февраля в офисах

Подарочные носки, которые радуют, и азартная автогонка, в которой надо крутить педали... Как еще поздравляли мужчин в банках и финансовых компаниях накануне Дня защитника Отечества — в нашем традиционном обзоре.
«Открытие Брокер»
Девушки этой компании подарили мужчинам море драйва, устроив гонки на велотренажерах, которые были подключены к миниатюрной гоночной трассе. Чем быстрее крутишь педали, тем быстрее едет твой болид. «Конкуренция и азарт, хладнокровие и авантюризм — все, как мы любим!» — поделились впечатлениями довольные сотрудники. Пилотов поддерживали очаровательные чирлидерши, а во время пит-стопов можно было подзарядиться специальными протеиновыми батончиками.
«Альфа-Капитал»
В управляющей компании праздник отметили, как всегда, душевно. Тем более что за последний год мужчин здесь стало больше, и поздравлять их стало еще приятнее. К 23 Февраля девушки приготовили коллегам необычные подарки — наборы для настоящего охотника, который живет в каждом мужчине. В коробке нашлись деликатесы из дичи: сушеное мясо и паштет из лося, а также необычная настойка. Мужчины оценили подарок, а также праздничный стол, который накрыли нарядные сотрудницы.
Еще одним сюрпризом стало массажное кресло, которое было доставлено в офис специально к празднику. Полный релакс!
«Фридом Финанс»
«Ра-а-а-вняйсь! За-а-а-певай! Утро красит нежным светом…» — так началось утро мужской половины сотрудников группы компаний «Фридом Финанс». День защитника Отечества здесь решили начать запоминающимся перформансом с советскими песнями и речевками, чтобы сохранить боевое настроение на весь день.
Дальше по идее должно следовать преодоление полосы препятствий в полной боевой выкладке, но эту активность решили отложить до следующих праздников. Вместо нее была устроена битва на игровых автоматах, а после — праздничный обед с бургерами и закусками.
ЮниКредит Банк
21 февраля прекрасная часть розничного блока ЮниКредит Банка встречала мужчин с шариками в руках прямо у лифта. Здесь же их ждала еще одна красотка, но нарисованная в стиле поп-арт — ну как с такой не сфотографироваться? Затем сотрудники перемещались в самое настоящее американское кафе, где их ждали вкусные молочные коктейли, сытные бургеры, печенье Wagon wheels, батончики Snickers и, конечно же, кола.
Связь-Банк
Связь-Банк дал возможность всем мужчинам-сотрудникам почувствовать себя настоящими бойцами, проведя интерактивную игру в военном стиле. Курс молодого бойца состоял из занятия по политинформации, проверки армейских знаний и умений, заступления в наряд по кухне и выполнения боевой задачи по защите Родины. Это было познавательно и очень азартно!
«Универ»
В этот день сотрудники попали не в офис, а прямиком на пивной фестиваль Univerfest 2020. Еще на подходе были слышны бодрые баварские песни, а внутри помещения мужчин сразу окружали девушки в традиционных костюмах — дирндль. На деревянной бочке уже стояли наполненные кружки пива и традиционные закуски — колбаски, брецели и другие угощения. Каждому мужчине вручалась кружка с эмблемой фестиваля, тирольская шляпа. А еще их ждала фотосессия с девушками на фоне тематического пресс-волла.
«Хоум Кредит»
В этом банке 23 Февраля отметили душевно и по-домашнему. Девушки в головном офисе наряжались в кокошники и красивые платья, устраивали квизы, конкурсы, розыгрыши и накрывали вкусные «поляны».
БКС
В офисе финансовой группы мужскую часть коллектива ждали сюрпризы уже на проходной. Виновников торжества встречали нарядные девушки в костюмах и вручали им самый долгожданный подарок — носки! Да не простые носки, а с логотипом компании.
Экспобанк
В честь праздника в офисе устроили самую настоящую ковбойскую вечеринку — с зажигательной кантри-музыкой и авторскими хот-догами под острым соусом в качестве угощения.
В тематической фотозоне можно было примерить на себя образы героев Дикого Запада. Кожаные шляпы, клетчатые рубашки и верный скакун были всем желающим в помощь! Да, и не обошлось без традиционного объявления о розыске. Только в этот раз большую награду давали не за преступника, а за самого крутого «экспо-ковбоя».
«Велес Капитал»
День защитника Отечества прошел в группе компаний под знаком отважных путешественников и первооткрывателей.
Офис разделили на пять географических зон: загадочный Ближний Восток манил бархатными коврами и волнующим танцем живота, который исполнила профессиональная танцовщица, таинственный Китай, утонченная Япония и красочный Вьетнам удивляли национальным колоритом, Мексика порадовала живой латинской музыкой, исполненной на гитаре и барабанах, и позволила желающим попрактиковаться в зажигательной сальсе.
Во всех уголках мира гостей встречали национальными блюдами и напитками, а мужчинам вручали путеводители по дальним странам — чтобы они уже сейчас начинали мечтать о новых восхождениях, преодолениях и открытиях.
Сбербанк
21 февраля поздравили мужскую половину коллектива с Днем защитника Отечества в дирекции по развитию экосистемы Сбербанка SberX. Утром в украшенном шарами офисе бойцов ждали угощения и тематическая музыка, а затем им показали самодельный шуточный видеоролик о том, какие еще продукты должны появиться в экосистеме благодаря мужчинам. Праздник завершился веселыми фантами с отгадыванием необычных фактов о мужчинах и танцем приглашенных балерин.
«Европлан»
Мужчин московского офиса автолизинговой компании с самого утра ждал радушный прием девушек-красавиц в русских костюмах. Они вручили своим защитникам вкусные презенты для поддержания и роста силы богатырской.
Праздновали 23 Февраля не только в Москве, но и в региональных представительствах «Европлана». Так, в Самаре сотрудницы компании накрыли для коллег-мужчин праздничный стол. А в Тюмени организовали приятные сюрпризы в виде корзины с угощениями для клиентов и партнеров.
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