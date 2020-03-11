Мимы, мишки, мехенди: как отметили 8 Марта в офисах

Охапки цветов, живая музыка, море комплиментов и сюрпризов... Чем накануне 8 Марта удивляли прекрасную часть коллектива в банках и финансовых компаниях — в нашем традиционном обзоре.
«Фридом Финанс»
Плюшевый мишка с детства хранит девичий сон, поэтому для многих он больше, чем игрушка. А какой фурор он произвел, появившись вместе с такой же плюшевой спутницей в офисе компании! Мишки приветствовали девушек «обнимашками», даря радость и делая праздник незабываемым.
Мужская часть коллектива с самого утра встречала дам тюльпанами, осыпала лепестками роз, баловала подарками и комплиментами. Весь день в офисе было солнечно от улыбок и искристо от смеха.
«Альфа-Капитал»
По традиции праздник весны, красоты и женственности начался для сотрудниц с приятного сюрприза от французской косметической марки. Затем в офисе появились цветы, торты, шоколадные фонтаны и фрукты. А самое главное — виновниц торжества ждали забота, внимание и искренние улыбки коллег.
Мужчины постарались удивить девушек и организовали целое шоу. Сначала иллюзионист показал разные фокусы, затем бармен устроил настоящее представление с шейкерами и бокалами, приготовив отменные коктейли. Завершил программу невероятно экспрессивный кубинец, спевший под гитару известные испанские песни.
Промсвязьбанк
А вот так оригинально с Международным женским днем поздравили дам сотрудники дирекции информационных технологий ПСБ. Впечатляет!
«Универ»
Прекрасная часть коллектива накануне праздника оказалась на «студенческих» соревнованиях. В офисе появились мячи, велосипеды, боксерские перчатки, шлемы, маски и другая спортивная экипировка. Наряду с цветами и подарками всем участницам «Универсиады-2020» вручили медали.
Также в программе была фотосессия с представителями разных спортивных дисциплин: баскетбола, бокса, велоспорта, футбола, хоккея и даже горных лыж.
Совкомбанк
Девушек Совкомбанка в московском офисе встречали на красной ковровой дорожке, как на церемонии вручения «Оскара». Папарацци спешили запечатлеть их в умопомрачительных нарядах и в компании голливудских актеров Бреда, Криса и Джейсона.
Экспобанк
Здесь дамы ощутили атмосферу весеннего утра в Бельгии — в качестве угощения их ждали ароматный кофе, горячие вафли с мороженым, фруктами и топингами на выбор. Позитивное настроение поддерживали зажигательная музыка и яркие тюльпаны, которые вручали сотрудницам их коллеги.
А еще каждая девушка смогла почувствовать себя настоящей звездой, попав на обложку влиятельного финансового журнала — ExpoForbes.
«Веста»
В этом банке мужчины порадовали дам цветами, угощениями и сертификатами в сеть косметики и парфюмерии. Еще одним сюрпризом стала праздничная фотозона.
«Хоум Кредит»
Утром в холле головного офиса сотрудниц встречали живой музыкой и цветами. Затем их ждали сюрпризы от коллег из разных департаментов. Мужчины нарядно оформили помещения, накрыли столы и, конечно, позаботились о подарках.
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Здесь тоже праздник ощущался с порога — холл был украшен множеством воздушных шаров. Весеннее настроение царило в этот день в кабинетах и на этажах. Везде для девушек развесили шарики с пожеланиями и комплиментами.
«Ренессанс Кредит»
По традиции «Ренессанс Кредит» не проводит отдельные мероприятия к гендерным праздникам, а радует всю команду приятными сюрпризами по случаю прихода весны. В этом году в головном офисе открылись стильные фотозоны, где можно было не только сделать красивые снимки, но и угоститься макарунами.
«Открытие Брокер»
В одном из корпусов центрального офиса виновниц торжества развлекали мимы. Здесь же работала инстабудка для фотосессий. Прекрасная половина коллектива могла угоститься сахарной ватой и сделать себе красивые мехенди.
В другом корпусе было жарче — там по случаю 8 Марта прошла зажигательная вечеринка в гавайском стиле.
«Возрождение»
В этом банке дамам дарили цветы, предлагали запечатлеть себя в оригинальной фотозоне, а также побывать на мастер-классе по созданию «мини-сада» — флорариума. У каждой слушательницы получился свой симпатичный экземпляр.
Ланта-Банк
«Встречаем самый нежный и прекрасный праздник весны с тысячами тюльпанов, музыкой и мимами», — таким комментарием банк сопроводил эти фотографии на официальной странице в «Инстаграме».
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