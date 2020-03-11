Мимы, мишки, мехенди: как отметили 8 Марта в офисах

У вас на работе можно пить кофе, устраивать первоапрельские розыгрыши, сидеть на стуле и носить бороду? Наслаждайтесь маленькими радостями жизни, пока их не запретили, как бывало в известных компаниях.

Не ешь, не презентуй, не садись! Что запрещают делать в компаниях

Mastercard известна не только своими технологическими решениями, но и креативными маркетинговыми кампаниями. В преддверии весны она организовала встречу с прессой, посвященную мультисенсорному развитию бренда.

Охапки цветов, живая музыка, море комплиментов и сюрпризов... Чем накануне 8 Марта удивляли прекрасную часть коллектива в банках и финансовых компаниях — в нашем традиционном обзоре.

Охапки цветов, живая музыка, море комплиментов и сюрпризов... Чем накануне 8 Марта удивляли прекрасную часть коллектива в банках и финансовых компаниях — в нашем традиционном обзоре.

«Фридом Финанс»



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Плюшевый мишка с детства хранит девичий сон, поэтому для многих он больше, чем игрушка. А какой фурор он произвел, появившись вместе с такой же плюшевой спутницей в офисе компании! Мишки приветствовали девушек «обнимашками», даря радость и делая праздник незабываемым.

Мужская часть коллектива с самого утра встречала дам тюльпанами, осыпала лепестками роз, баловала подарками и комплиментами. Весь день в офисе было солнечно от улыбок и искристо от смеха.



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«Альфа-Капитал»

По традиции праздник весны, красоты и женственности начался для сотрудниц с приятного сюрприза от французской косметической марки. Затем в офисе появились цветы, торты, шоколадные фонтаны и фрукты. А самое главное — виновниц торжества ждали забота, внимание и искренние улыбки коллег.





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Мужчины постарались удивить девушек и организовали целое шоу. Сначала иллюзионист показал разные фокусы, затем бармен устроил настоящее представление с шейкерами и бокалами, приготовив отменные коктейли. Завершил программу невероятно экспрессивный кубинец, спевший под гитару известные испанские песни.



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Промсвязьбанк

А вот так оригинально с Международным женским днем поздравили дам сотрудники дирекции информационных технологий ПСБ. Впечатляет!

«Универ»





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Прекрасная часть коллектива накануне праздника оказалась на «студенческих» соревнованиях. В офисе появились мячи, велосипеды, боксерские перчатки, шлемы, маски и другая спортивная экипировка. Наряду с цветами и подарками всем участницам «Универсиады-2020» вручили медали.





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Также в программе была фотосессия с представителями разных спортивных дисциплин: баскетбола, бокса, велоспорта, футбола, хоккея и даже горных лыж.



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Совкомбанк

Девушек Совкомбанка в московском офисе встречали на красной ковровой дорожке, как на церемонии вручения «Оскара». Папарацци спешили запечатлеть их в умопомрачительных нарядах и в компании голливудских актеров Бреда, Криса и Джейсона.

Экспобанк

Здесь дамы ощутили атмосферу весеннего утра в Бельгии — в качестве угощения их ждали ароматный кофе, горячие вафли с мороженым, фруктами и топингами на выбор. Позитивное настроение поддерживали зажигательная музыка и яркие тюльпаны, которые вручали сотрудницам их коллеги.

А еще каждая девушка смогла почувствовать себя настоящей звездой, попав на обложку влиятельного финансового журнала — ExpoForbes.

«Веста»

В этом банке мужчины порадовали дам цветами, угощениями и сертификатами в сеть косметики и парфюмерии. Еще одним сюрпризом стала праздничная фотозона.





«Хоум Кредит»

Утром в холле головного офиса сотрудниц встречали живой музыкой и цветами. Затем их ждали сюрпризы от коллег из разных департаментов. Мужчины нарядно оформили помещения, накрыли столы и, конечно, позаботились о подарках.

Азиатско-Тихоокеанский Банк





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Здесь тоже праздник ощущался с порога — холл был украшен множеством воздушных шаров. Весеннее настроение царило в этот день в кабинетах и на этажах. Везде для девушек развесили шарики с пожеланиями и комплиментами.

«Ренессанс Кредит»



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По традиции «Ренессанс Кредит» не проводит отдельные мероприятия к гендерным праздникам, а радует всю команду приятными сюрпризами по случаю прихода весны. В этом году в головном офисе открылись стильные фотозоны, где можно было не только сделать красивые снимки, но и угоститься макарунами.

«Открытие Брокер»

В одном из корпусов центрального офиса виновниц торжества развлекали мимы. Здесь же работала инстабудка для фотосессий. Прекрасная половина коллектива могла угоститься сахарной ватой и сделать себе красивые мехенди.





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В другом корпусе было жарче — там по случаю 8 Марта прошла зажигательная вечеринка в гавайском стиле.









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«Возрождение»

В этом банке дамам дарили цветы, предлагали запечатлеть себя в оригинальной фотозоне, а также побывать на мастер-классе по созданию «мини-сада» — флорариума. У каждой слушательницы получился свой симпатичный экземпляр.





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Ланта-Банк







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«Встречаем самый нежный и прекрасный праздник весны с тысячами тюльпанов, музыкой и мимами», — таким комментарием банк сопроводил эти фотографии на официальной странице в «Инстаграме».