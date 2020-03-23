Закрытые офисы: руководство по работе из дома

По мере распространения коронавируса Google, Twitter, Sony и другие компании переводят сотрудников на удаленный режим. По просьбе The Guardian эксперты рассказывают, как сохранять продуктивность, даже если вы работаете в пижаме.
Sony закрыла крупные офисы в Лондоне, Париже и польском городе Гдыня. Twitter в начале марта настоятельно рекомендовала 5000 своих специалистов по всему миру не приезжать на работу. Пустует и европейская штаб-квартира Google в Дублине: 8000 человек трудятся из дома. Как же адаптироваться к формату home office тем, кто раньше с ним не сталкивался?
Подготовьтесь заранее
Если ваш офис еще не закрылся на карантин, то примите как данность, что в любой момент ситуация может измениться, говорит основатель сообщества по поддержке фрилансеров и самозанятых Leapers Мэттью Найт. Убедитесь, что технически вы готовы приступить к выполнению своих функций из дома в первый же день.
Заботьтесь о хорошем самочувствии
Пока не введен строгий карантин, не сидите постоянно взаперти, ежедневно хотя бы раз выходите из дома, советует основатель новостного сервиса Professional Freelancer Анна Кодреа-Радо. Даже короткая прогулка в ближайший магазин будет полезна и поможет избежать симптомов клаустрофобии.
Также делайте регулярные перерывы, отключаясь от текущих задач. Например, пользуйтесь одним из плюсов работы на дому — возможностью готовить здоровую еду и правильно питаться. А если вам не хочется, чтобы коллеги думали, будто вы расслабляетесь, предупреждайте их, когда прерываетесь на ланч.
Проведите границу между работой и бытом
Кодреа-Радо настоятельно рекомендует не работать на диване или, что еще хуже, в кровати. «Отведите для этого особое место, пусть даже просто край кухонного стола, — говорит она. — В противном случае грани между домашней и офисной жизнью будут стираться. Мозгу сложно расслабиться, если сначала вы проводите на диване день за работой, а вечером на нем же смотрите сериал».
При этом эксперт не согласна с расхожим мнением, будто даже в удаленном режиме лучше придерживаться делового стиля в одежде. По ее словам, менять пижаму на костюм вовсе не обязательно: «Прелесть домашнего офиса в том, что можно не беспокоиться насчет внешнего вида. Главное — чтобы работа была сделана».
Установите правила для своей команды
Большинство руководителей привыкли взаимодействовать с подчиненными только в офисах. Чтобы переход к новому формату был максимально комфортным, следует выработать набор базовых принципов, по которым всем теперь предстоит жить. «Задавайте тон, — рекомендует Кодреа-Радо. — Планируйте индивидуальные онлайн-совещания и договаривайтесь, каким образом и когда каждый будет перед вами отчитываться».
Общайтесь, чтобы не страдать от одиночества
Несмотря на сильный соблазн ограничиться отправкой электронных писем, Мэттью Найт советует по возможности созваниваться с другими. Особенно если вы руководитель и отвечаете за свою команду. Время от времени узнавайте, как дела у коллег или подчиненных, проявляйте к ним внимание.
Если же режим изоляции нарушил душевное равновесие у вас, тоже не держите это в себе. «Поделитесь своими чувствами с шефом или коллегами, — инструктирует Найт. — В девяти случаях из десяти это помогает само по себе».
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