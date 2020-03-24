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Наверняка многие из вас знакомы с понятием «потока», которое ввел в обращение американский психолог Михай Чиксентмихайи. Нахождение в этом состоянии кардинально повышает эффективность любой нашей деятельности и удовлетворение от нее.

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Рассказываем о мерах, которые принимают финансисты, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом и помешать его распространению.

Редакция Finparty



Все статьи автора Как банки и финансовые компании работают в условиях пандемии

Рассказываем о мерах, которые принимают финансисты, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом и помешать его распространению.





Юрий Григорьян,

первый заместитель генерального директора УК «Альфа-Капитал»

— Мы начали готовиться к эпидемии с января — как только стало понятно, что заболеваемость в Китае стремительно растет. Создали рабочую группу, которая занялась выработкой мер по профилактике заболеваемости сотрудников, находясь в тесном контакте с экспертами-эпидемиологами. Мы выделили три уровня угрозы (в зависимости от эпидемиологической ситуации) и под каждый разработали свой пакет мер.

Проводимые мероприятия объединены в три блока — дезинфекция пространства, гигиена в офисе и индивидуальная профилактика персонала. Каждый включает в себя до 30 различных инструкций и стандартов. Например, по советам специалистов мы дважды в день начали обрабатывать общие зоны, полы и дверные ручки мощными антисептическими средствами. Дополнительно ввели практику ежедневного кварцевания и проветривания рабочих помещений, распыления в них специальных дезинфицирующих спреев, установили рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Офисы компании мы зонировали и установили, к примеру, запрет на вход в верхней одежде в рабочие пространства и места общего пользования. В пакет мер вошли измерение температуры персонала, отказ от рукопожатий и проведения встреч численностью свыше пяти человек, а также поддержание минимального расстояния в один метр между участниками разрешенных совещаний.

Каждому сотруднику компания подарила японский блокатор вирусов, который обеззараживает личное пространство. Начиная с января всех работников с признаками простуды мы сразу отправляли домой, а побывавших за пределами РФ — в 14-дневный карантин. К переводу персонала на удаленку приступили в первых числах марта, и сейчас доля тех, кто работает из дома, достигла 90%.

Для специалистов, кому необходимо физическое присутствие в офисе, будет организован трансфер, мы оплатим им расширенную медицинскую страховку. Кроме того, мы подготовили определенный запас средств защиты и будем дополнительно зонировать пространство таким образом, чтобы сотрудники не пересекались внутри.

Все HR-активности также переводятся в онлайн. Скажем, скоро в дистанционном режиме у нас стартуют группы по занятию утренней йогой, адаптированный к дому кроссфит, лекции по искусству. Запланированы и многие другие онлайн-мероприятия.





Алена Ефремова,

директор по персоналу Московского Кредитного Банка

— В первую очередь мы, конечно, принимаем все меры, предписанные правительством Москвы и другими органами. Провели инструктаж руководителей и сотрудников о мерах предосторожности и порядке действий в данной ситуации.

В помещениях банка проводятся дополнительная дезинфекция, увеличены объемы клининговых мероприятий и сокращены интервалы между ними.

Также мы закупили необходимое медицинское оборудование, сопутствующие материалы и средства индивидуальной защиты: тепловизоры, термометры, медицинские маски и тому подобное.

В банке сразу был налажен ежедневный учет сотрудников, прибывших из стран с повышенной эпидемиологической опасностью, — заболевших не выявлено.

Также банк переводит максимально возможное количество сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те сотрудники, которым действительно необходимо физическое присутствие в офисах.





Максим Лапин,

финансовый директор, член правления Московской биржи

— Последние две недели биржа планомерно реализует задачу перехода на удаленный режим работы персонала. В блоке финансов мы активно приступили к этому после мартовских праздников. Первые три дня проводили тестирование выданных сотрудникам удаленных доступов, а затем стали команду за командой переключать на работу из дома. Начали с простого, закончили сложным без ущерба для надежности, непрерывности, безопасности процессов.

Для специалистов, чей функционал не допускает удаленной работы, мы ввели сменный график. Дублирующие команды будут приходить в офис по установленному распорядку, не пересекаясь друг с другом. В них входят менее 10% штатной численности финансистов.

Каждое утро и каждый вечер мы проводим чек-ин руководителей команды, обсуждаем надежность систем, здоровье сотрудников и текущие задачи. Это позволяет сохранять высокие темпы и не допускать провалов, притом что работа ведется из дома. Skype for Business обеспечивает проведение совещаний в составе десятка и более человек, на которых мы можем рассматривать материалы на экране и быстро приходить к решениям.

Члены команды IT и непрерывности бизнеса биржи проявили себя профессионалами высшего класса, когда за несколько дней обеспечили перевод на удаленный режим как многих десятков финансистов, так и сотен коллег из других подразделений. Это круто — видеть, что решение, заранее разработанное для сложных ситуаций, действует и дает результат.

За неделю с небольшим мы прошли путь к выполнению работы из дома на 90% с лишним. Теперь учимся четко формулировать вопросы и ответы, задачи и результаты, чтобы и в переписке, и в устном дистанционном общении ясно понимать друг друга. Да, нам будет не хватать очного взаимодействия, но в целях сохранения работоспособности биржи, обеспечения доступности сервисов — мы постараемся.





Татьяна Ведькалова,

директор по управлению персоналом банка «Уралсиб»

— В связи с распоряжениями Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавируса мы принимаем все возможные меры. Помимо усиления санитарной обработки в отделениях, установки дезинфекторов для рук, замены фильтров в системах кондиционирования прикладываем усилия для перевода основной массы клиентов на обслуживание через дистанционные каналы, отрабатываем процесс информирования в случае изменения расписания офисов.

Введены ограничения на посещение банка контрагентами, командировки сотрудников по территории РФ также ограничены, а зарубежные — отменены. Для всех прибывших из регионов с высоким риском заражения предусмотрен двухнедельный карантин.

Был создан штаб по поддержанию непрерывной деятельности банка в чрезвычайных ситуациях, его возглавляет руководитель службы безопасности. Этот орган проводит ежедневные встречи с участием председателя правления и ключевых менеджеров.

Также у нас разработан план мероприятий, который включает в себя три основных направления:

обеспечение непрерывности бизнеса;

поддержание здоровья и безопасности сотрудников;

охрану объектов банка.





Оксана Лындина,

директор департамента по работе с персоналом МИнБанка

— В банке создан оперативный штаб для разработки и реализации плана профилактических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В свободном доступе для клиентов и сотрудников размещены антисептические средства для рук, проводится регулярная обработка офисов специальными дезинфицирующими составами.



Персонал с первыми признаками недомогания и другими проявлениями инфекционных заболеваний не допускается к работе. В каждом офисе организован ежедневный замер температуры работников с ведением соответствующего журнала.

Запрещены очные совещания численностью более десяти человек — они проводятся в онлайн-режиме через систему Lynk. Обучение персонала переведено в дистанционный формат, а собеседования с соискателями проходят по Skype или WhatsApp.

Банк отказался от командировок и частично переводит специалистов на удаленный режим работы. Прежде всего он распространяется на людей старше 50 лет, беременных и другие категории, наиболее уязвимые к коронавирусной инфекции. Остальные могут воспользоваться гибким графиком, чтобы минимизировать пребывание в общественном транспорте в часы пик.





Национальный расчетный депозитарий

Здесь также перевели значительную часть сотрудников на удаленный режим. На данный момент более 50% персонала выполняет свои задачи из дома. «Хотя это новый опыт для НРД, такая модель вписывается в план обеспечения непрерывности нашей деятельности, — подчеркнули в пресс-службе. — Поэтому с точки зрения бизнес-процессов компания работает в штатном режиме».

ВТБ

Банк сообщил о формировании центра оперативного управления во главе с председателем правления Андреем Костиным и переводе в дистанционный режим значительного числа рядовых сотрудников. В постоянном режиме обеспечиваются профилактические мероприятия в отделениях: в течение дня проводится дезинфекция, особенно в зонах клиентского обслуживания, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют обеззараживающие средства.





Газпромбанк

Здесь предусмотрели не только перевод около 50% персонала на удаленную работу с сохранением обычной заработной платы, но и возможность временной релокации сотрудников между офисами в случае, если какие-то из них закроются на карантин. В сообщении о принимаемых мерах также упомянуты:

30-дневный карантин для всех вернувшихся из-за границы;

термометрический контроль работников перед началом дня и направление за медицинской помощью всех с признаками простуды;

установка в офисах и отделениях обеззараживателей воздуха, раздача медицинских масок и антисептических средств, личных градусников;

отмена командировок, которые не продиктованы необходимостью обеспечить непрерывность бизнеса;

минимизация числа очных совещаний, переход на конференц-связь.





Росбанк

В банке организована группа антикризисного реагирования во главе с председателем правления, которая работает в тесном взаимодействии с аналогичной группой Societe Generale. Для критичных функций была отстроена система обеспечения непрерывности процессов, предусматривающая разделение специалистов на несколько команд для размещения в разных зданиях или работы на дому. Значительная часть сотрудников, которые могут выполнять свои функции удаленно, переводятся на дистанционный режим.

Среди принимаемых банком мер:

санитарные мероприятия;

отказ от деловых поездок или ограничение их количества;

максимальное сокращение числа очных встреч с переводом их в формат конференц-колов или видеоконференций;

отмена очных тренингов и обучающих мероприятий.





«Возрождение»

В сообщении банка говорится о том, что все его офисы снабжены средствами дезинфекции, которыми могут воспользоваться клиенты, а сотрудники в обязательном порядке проходят процедуру измерения температуры. Увеличены частота и объемы работ по уборке помещений с использованием обеззараживающих средств, проводится регулярное проветривание.

Для совершения текущих операций «Возрождение» рекомендует клиентам воздержаться от похода в офис, вместо этого воспользоваться интернет-банком или мобильным приложением.