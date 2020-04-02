Безопасное далеко: финансисты — об удаленной работе

Наша российская гастрономическая идентификация — гречневая каша. «Так не предадим же мы ее в трудные изоляционные дни и разнообразим же наше питание!» — сказали мне московские повара и срочно прислали рецепты.

Историк ювелирного искусства Наталья Филатова-Киетине вернулась с арт-ярмарки The European Fine Art Fair (TEFAF) в Маастрихте, самоизолировалась в Лондоне и оттуда написала колонку о впечатлениях от мероприятия.

Карантин не просто вынудил финансистов переводить бизнес-процессы в удаленный режим. Для некоторых наших героев он стал поводом укрепить самодисциплину, научиться лучше справляться со стрессами и... завести, наконец, собаку.

Карантин не просто вынудил финансистов переводить бизнес-процессы в удаленный режим. Для некоторых наших героев он стал поводом укрепить самодисциплину, научиться лучше справляться со стрессами и... завести, наконец, собаку.

Франц Хеп,

управляющий директор по структурным продуктам «БКС Капитала»

— В настоящее время я нахожусь на 14-дневном карантине в Австрии. Все мы переживаем необычные времена, но с четким планированием этот хаос вполне управляем. Для меня сейчас самой важной является самодисциплина. Вы или показываете результат, или находите оправдания — третьего не дано.

Не обольщайтесь, будто вам неожиданно представилась возможность делать дома то же, что обычно — смотреть телевизор, например. Абсолютно нет. Проснитесь в шесть утра, займитесь спортом, умойтесь и, что я считаю важным, оденьтесь. Не ослабляйте свой рабочий ритм. Сотрудники хорошо чувствуют, когда вы теряете контроль над ситуацией. Они могут использовать это как предлог сбавить обороты, а именно такого развития событий вы не хотите. Будьте сами лучшим примером для команды.

Чтобы сохранять высокую продуктивность, необходимо соблюдать ряд принципов. Организуйте себе рабочее место, и это не должен быть диван рядом с телевизором. Не нарушайте обычный будничный распорядок. Утром определяйте приоритеты, вечером пишите список дел на завтра, прежде чем выключить компьютер. Устанавливайте сроки и укладывайтесь в них.

Большой плюс ситуации — теперь я могу завтракать, обедать и ужинать с семьей. Обычно такого не бывает: как и у многих в банковской сфере, мой день начинается рано и заканчивается поздно, а в выходные приходится наверстывать упущенную социальную жизнь.

Конечно, главный вопрос — как контролировать команду? Для меня это довольно простая задача. Как у руководителя бизнес-направления у меня много сотрудников, но есть лишь несколько менеджеров, которые отчитываются мне напрямую. Занимаясь микроменеджментом, вы точно не усилите, а потеряете контроль.

Я привык давать свободу коллегам: они талантливые люди, обладающие сильной внутренней мотивацией. Обычно у нас еженедельно проходит одно совещание, на котором мы обсуждаем приоритеты на следующие семь дней. Его вполне можно организовать по телефону. Кроме того, мы много общаемся с коллегами в мессенджерах.

Приобретаем ли мы уникальный опыт? Определенно да. Когда я вижу, что моя команда сейчас демонстрирует такие же высокие результаты, как обычно, то убеждаюсь, что она лучшая. Тем не менее я считаю, что для финансового учреждения работа в офисе все равно гораздо эффективнее. Именно поэтому я большой поклонник опенспейсов.

Иван Манаенко,

директор аналитического департамента «Велес Капитала»

— Две недели работы из дома — не так много, чтобы делать выводы об эффективности этого формата для бизнеса. Лично мне было легко переключиться, поскольку я привык выполнять свои привычные обязанности и в отпуске, и в командировках. В твое отсутствие текущие задачи в компании не отменяются, а иногда, как случилось прошлым летом с размещением облигаций, и вовсе выходят на самую ответственную стадию. Технически у меня тоже многое было налажено, тем более сейчас все в телефоне: почта, новости, котировки. Отчасти поэтому наш аналитический департамент одним из первых перешел на дистанционку.

Для сотрудников опыт будет полезным, ведь именно при удаленной работе на первое место выходит результат, а не сидение за столом. Повышаются чувство ответственности, способность налаживать коммуникации и справляться со стрессовыми ситуациями.

Наверное, сложнее было перестроиться домашним — и особенно детям. Вроде папа дома, а значит, выходной и у них есть законное право поиграть и погулять. К тому же так получилось, что заболела жена. Дети привыкли к питанию по расписанию, когда все готово заранее. А в итоге хлопья на завтрак они добывали себе из шкафов сами, обедали, когда у папы было время сварить суп. В качестве компенсации они получали больше времени на мультфильмы и ночное ежедневное катание на велосипедах. А главное — на фоне общего негатива и переоценки жизненных приоритетов я после нескольких лет уговоров согласился-таки на собаку, и это уж точно все перекрыло.

Несмотря на налаженность рабочего процесса, ощущалась нехватка прежнего общения с коллегами. Возможно, еще и потому, что происходящее в мире с домочадцами особо не обсудишь. Дети уже знают, что COVID-19 — это коронавирус, что сейчас эпидемия и надо чаще мыть руки. Однако есть и куда более опасные процессы, протекающие на финансовых рынках и сулящие не им, а взрослым довольно безрадостные перспективы. Кто-то потерял работу, чьи-то заслуги обесценило падение курса рубля, кого-то вынесло на маржин-коллах. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Екатерина Васильева,

директор по работе с людьми Росгосстрах Банка

— Удаленная работа — это такая же полноценная, как и обычная, поэтому на личные дела я стараюсь не отвлекаться, чтобы не выбиваться из ритма. Обратная сторона «домашнего офиса» — невозможность встать и уйти с рабочего места. В первые дни из-за авралов я порой даже забывала позавтракать или пообедать. Рабочий день начинался, как только я просыпалась, и заканчивался поздно ночью. Из этого я сделала несколько выводов, которые теперь помогают мне сохранять эффективность.

Самое главное — выделите для работы конкретное место, чтобы вся квартира не начала ассоциироваться с офисом. Не приступайте к своим обязанностям, как только открыли глаза. Проводите стандартный утренний ритуал: завтрак, чашка кофе, зарядка, переодевание в офисную одежду. Составляйте план на день, ведите календарь звонков и онлайн-встреч.

Если нужны перерывы — делайте. При этом придерживайтесь тех же правил, что приняты в вашем офисе: скажем, выход в кафе за чашкой кофе или чая — 10—15 минут, общение с коллегами — столько же, прогулка в магазин — до 20 минут.

Мы составили для руководителей памятку по работе в дистанционном режиме. Например, там говорится, что необходимо ежедневно общаться с сотрудниками, в том числе в формате аудиоконференций, ставить задачи, делиться новостями — как рабочими, так и личными. Также одно из наших новых правил — если ты не выходишь из домашнего офиса на связь в течение четырех часов, то рабочий день тебе не засчитывается.

В свою очередь сотрудники тоже получили памятку с советами о том, как не потерять продуктивность в домашних условиях. Многим придется научиться более четко планировать рабочее время и выделять из списка задач приоритетные.

Для банка переход на дистанционный режим стал вызовом и привел к пересмотру и упрощению некоторых процессов. С этой точки зрения мы оказались в плюсе. В последнее время везде говорилось о технологическом прогрессе, удаленной работе, современных способах коммуникаций, но по факту в очень небольшом количестве российских компаний все это применялось. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

Виктория Кияченко,

директор по развитию массовых сервисов Qiwi

— До эпидемии коронавируса мы часто работали удаленно во время командировок, поэтому нельзя сказать, что сейчас контролировать подразделения стало сильно труднее. Мы оперативно перешли на программы для онлайн-общения, прежде всего Zoom и Microsoft Teams. Проводим с командами 15-минутные freetalks в видеоформате, чтобы в начале дня зарядиться бодростью и выпить вместе кофе, а в конце — обменяться мнениями. В дистанционном режиме важно не забывать и о неформальном общении.

Оценивая собственные впечатления о первых неделях удаленки, могу сказать, что работы ощутимо прибавилось. Ее формат и ритм изменились, многие привычные инструменты и подходы не действуют. Например, раньше для решения каких-то оперативных вопросов нужно было всего лишь пересечься на пару минут с коллегой на кофе-пойнте. Сейчас пути взаимодействия иные — почти весь день я провожу на телефоне или в Zoom.

Да, уровень неопределенности у всех довольно высок. Когда чего-то не знаешь, с одной стороны, это стресс, с другой — мотивация научиться принципиально иным вещам. Думаю, текущие условия турбулентности — это переход в новую реальность, которая потребует от нас дополнительных знаний и умений.

Анастасия Калмыкова

директор департамента по работе с персоналом «Фридом Финанс»

— При переходе на удаленный формат для наших сотрудников ничего не изменилось, даже график остался прежним. Необходимая IT-инфраструктура была настроена: часть персонала уже имела опыт дистанционной работы и до введения карантина. Естественно, каналы связи защищены от всевозможных утечек.

Я сама быстро втянулась в «домашний» рабочий режим — задачи остались прежними, только изменился антураж. Теперь я по-другому планирую свой день и успеваю сделать больше. Самые сложные, ответственные вопросы решаю с утра, а видеосовещания и онлайн-собеседования переношу на вечер. В офисе не всегда получалось выстроить такой график: то кандидат может прийти только утром, то деловая встреча внезапно возникнет в полдень. А сейчас практически все находятся на удаленке, поэтому соискатели соглашаются на любое время онлайн-общения, да и совещания бывают реже.

Я не отвлекаюсь на домашние дела и детей во время работы, потому что есть няня. Не представляю, как справилась бы без ее поддержки. И мне нравится, что вся семья в сборе: так я чувствую себя гораздо спокойнее.

Дома можно расположиться с комфортом, а еще здесь мне лучше думается из-за меньшего числа отвлекающих факторов. В соседней комнате трудится муж, с которым всегда можно посоветоваться. Вечером же не надо заканчивать в спешке дела и бежать домой, чтобы быстрее попасть к детям.

Что добавляет стресса — так это беспокойство за коллег, за качество их работы, несмотря на ежедневные совещания и отчеты. И, разумеется, теперь приходится тратить много времени на отправку писем и общение в мессенджерах.

По итогам перехода в дистанционный режим мы поймем, что нужно улучшить в инфраструктуре компании и какие категории сотрудников могут работать удаленно без ущерба для выполняемых обязанностей. Так что в сегодняшней, безусловно, сложной ситуации есть и положительные моменты — прежде всего новый опыт.

Татьяна Филимонова,

директор по маркетингу СДМ-Банка

— Морально я была готова к карантину и решение о переводе на удаленку восприняла как более чем здравое. Скорее слово «самоизоляция» наводит панику на людей, чем легальная возможность поработать из дома, сидя в халате с чашечкой кофе в руке и с собакой в ногах.

Впрочем, по факту все оказалось сложнее этой идиллической картины. Я стала похожа на ту собаку, которая научилась стоять на голове . На мне теперь всецело лежит организация питания для семейства — а это первое, второе, третье и компот. И еще есть куча других дел, появляющихся как по волшебству.

Люди не привыкли работать по графику, который необходимо самостоятельно выстраивать, а затем соблюдать. Как руководителю мне пришлось применить хоть и минимальные, но усилия, чтобы удаленно обеспечить дисциплину в отделе.

У нас не самое большое подразделение, поэтому глобальных проблем с организацией работы из дома не возникло. Корпоративная почта и телефоны были переведены в режим переадресации, мы с ребятами быстро создали группу в WhatsApp, реанимировали скайп-конференции и систему управления проектами. В понедельник и пятницу проводим онлайн-планерки, занимаемся постановкой задач, а затем проверкой отчетов и статусов проектов.

Вот главные принципы «домашнего офиса», которые я для себя сформулировала.

1. Будний день начинать не по желанию, а так, как требует график рабочей недели.

2. Четко ставить задачи и отслеживать таймлайны.

3. Применять систему трекинга (отчетности).

4. Осознать, что это не отпуск (пожалуй, самый важный пункт).

5. Организовать рабочее пространство в уединенном месте.

6. Держаться подальше от холодильника.

7. Заниматься любой физической активностью.

Галина Лобова,

начальник департамента стратегии и финансов банка «Зенит»

— Для финансового департамента нашего банка дистанционный формат является привычным. В Москве работает только часть подразделения, а остальные сотрудники находятся в Альметьевске, Екатеринбурге и Липецке. Современные средства коммуникаций (внутренние чаты, видеоконференции, общие сетевые ресурсы) стирают границы между городами, при этом мы ощущаем себя единым коллективом.

Мое сегодняшнее рабочее место не сильно отличается от того, что в офисе. Зато некоторые совещания можно проводить, сидя в удобном подвесном кресле.

Конечно, дистанционный формат создает свои сложности. Но они не связаны с технологиями, проведением расчетов или решением каких-то стандартных задач. Проблемы иногда возникают в тех вопросах, которые требуют дискуссий, обсуждений. Ведь при личном контакте всегда намного проще найти общие подходы и договориться.

В любом случае сегодняшний опыт — крайне интересный. Он заставляет повышать собственную эффективность и дисциплину, выбирать удобные способы обмена информацией, находить баланс между работой и семейными делами, такими как обучение детей. Идет ускоренная диджитализация всей страны и мира.

Евгения Горькова,

руководитель группы по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям Московского Индустриального Банка

— Инструменты, помогающие организовать работу из дома, я освоила на занятиях в учебном центре банка, поэтому вхождение в удаленный режим прошло гладко. С технической точки зрения тоже все было идеально: нужные доступы появились с первого дня.

Когда под рукой все то же самое, что и на рабочем месте — почта, Lynk, папки с файлами, вход во внутренние системы, — иногда забываешь, что ты в отрыве от команды. Еще одно преимущество — экономия времени. Я не трачу его ни на дорогу (а это в сумме три с половиной часа в день), ни на сборы (макияж, глажку одежды и прочую суету).

В первые дни моя шестилетняя дочь ожидала, что я буду проводить время с ней. Постепенно получилось перестроить ее на такой распорядок: мама работает, а она хозяйничает по дому. Например, готовит и накрывает нам двоим обед и полдник (я только подсказываю). В течение дня кухня в ее полном распоряжении, а вечером я помогаю ей отмываться от муки и других экспериментов.

Дочь следит по минутам за временем просмотра мультиков. Я сижу за ноутбуком, она рядом: читает, играет или собирает пазл. В общем, неожиданно я нашла еще одну возможность развить самостоятельность своего ребенка. Дочь при этом тоже рада быть взрослой.

Сергей Филатов,

руководитель управления контроля качества обслуживания клиентов Creditter

— Удаленный формат работы оказался не таким простым, как можно было себе представить. Очевидные преимущества дополнил ряд сложностей.

Для меня главный и бесценный плюс — сэкономленное время. Я живу за городом, и ежедневно час-полтора уходило на дорогу. Освободившимся временем я распоряжаюсь по своему усмотрению: трачу его на сон, кино, общение с ребенком, домашние дела.

Теперь о минусах. Первый — коммуникации с подчиненными. Личное общение перешло в письменную форму, и я как руководитель вижу, что это снижает эффективность взаимодействия. Второй минус — текущие планерки и отчеты. В офисе в переговорной на экраны выводилась инфографика, все было четко и наглядно. В онлайн-формате мы делаем то же самое, но уходит больше времени на дискуссии и координацию действий.

Ну и куда без курьезов. На прошлой неделе веду совещание, обсуждаем рабочие моменты — и дочка проникает в комнату, начиная что-то громко говорить. Ее появление, разумеется, заметили все участники процесса по ту сторону экрана. Коллеги вошли в положение и предложили сделать перерыв, чтобы я уделил внимание ребенку и затем уже вернулся к переговорам.