Ок!-лайн: как эффективно общаться с коллегами на удаленке

В поисках ответа на актуальный для многих вопрос «Что делать в самоизоляции?» старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер обратился к классику — ответа не нашел. Зато написал колонку об отсутствии свободного времени даже сейчас.

В удаленной команде основательницы школы популярного искусства @op_pop_art Анастасии Постригай сейчас 43 человека. Основываясь на личном опыте, она рассказывает, как наладить конструктивное общение с коллегами из дома.

Анастасия Постригай

В новой реальности практически весь мир перешел на удаленную работу, что неизбежно влечет за собой изменения в бизнес-процессах. Каждый, кто еще вчера ходил в офис, а сегодня работает из дома, фактически заново выстраивает коммуникации с коллегами и руководством. Я бы сравнила это с ситуацией, когда команду собрали с нуля и теперь всем нужно научиться разговаривать друг с другом во имя общего дела. Вот несколько рекомендаций, которые могут в этом помочь.





Договоритесь о правилах

У офисной жизни есть как минимум одна очевидная прелесть: ее уклад может не меняться годами. Вы приходите и уходите в одно и то же время, а когда задерживаетесь сверхурочно, это легко отследить. Дистанционный рабочий день — понятие, растяжимое до бесконечности, если заранее не определиться с правилами. Поэтому четко проговорите, как будут протекать ваши будни. Каким образом вас будет контролировать руководство, какая предполагается система перерывов? Что делать в новой реальности с переработками? Главное — не забывайте: в вашей жизни по-прежнему есть рабочее время и личное. Стереть границу между ними очень легко, но это чревато неприятностями вроде выгорания.





Выработайте принципы коммуникации

Для рабочей переписки лучше выбрать какой-нибудь один мессенджер, чтобы не довести дело до ситуации, когда вы нервно вздрагиваете от любого уведомления на смартфоне, даже если это долгожданное СМС о зарплате или открытка в WhatsApp от бабули. Обсудите, какой должна быть скорость реагирования и как предстоит обозначать приоритеты для задач. Открываете сообщение — давайте знать, что получили информацию, и пишите, когда планируете заняться вопросом. А еще в самом начале договоритесь, пользуетесь ли вы голосовыми сообщениями. Из-за них была разрушена не одна коммуникация.





Не забывайте о картинке

Необходимость каждый день выбирать себе офисный лук отпала, но опрятный внешний вид на видеоконференциях никто не отменял. Гладить брюки с идеальными стрелками, может быть, и не обязательно, однако о верхней части костюма позаботиться все-таки нужно. Как и о фоне, который будет мелькать у вас за плечами на планерке. Работать из кровати в пижаме не запрещено, но помните, что право выглядеть как couch potato — вообще-то роскошь далеко не на каждый день.





Отдыхайте от работы

В офисе вы могли сходить на обед, выпить кофе или просто поболтать. В удаленном режиме устроить променад со светскими беседами у кулера не получится. Но и постоянно думать о делах тоже не годится — это окончательно сделает из вас зомби. Решите, какой формат отдыха наиболее подходит для вашей команды. Может быть, стоит проводить пятиминутки для разговоров обо всем на свете в ходе планерок. Или устраивать тематические онлайн-активности: ланчи, во время которых вы обсуждаете кино, книжный клуб. Можно даже вместе что-то готовить по разные стороны экрана! В конце концов, у всех есть неофициальные чаты с коллегами. Пишите туда время от времени что-нибудь хорошее, а не только сводки с фронта пандемии.





Поддерживайте друг друга

При переходе на удаленку возникает много сюрпризов, таких как неизбежный конфликт интересов в масштабе одной семьи. Наверняка вам тоже придется объяснять домашним (и не раз), что вы все-таки на работе. Просто теперь не вы на нее ходите, а она к вам. Некоторое количество времени занимает обустройство рабочего места, огромные силы уходят на перекраивание бизнес-процессов. И вот вы, весь такой нарядный за удобным столом, самоизолировавшийся от семьи на лоджии, открываете рабочий чат...

...А там такие же уставшие от перемен коллеги, которые читают те же неприятные новости и тоже страдают от невозможности спокойно передвигаться по городу. Развязать конфликт в подобной взрывоопасной обстановке — дело пяти минут. В офисе вы обычно видите лицо собеседника и можете считывать его эмоции, а во время звонка и тем более переписки это сделать гораздо труднее. Если коллега написал бестактность или грубость, лучше возьмите недолгую паузу в разговоре. Возможно, вам показалось или вы просто спроецировали на него свои негативные мысли. «Семь раз подумай — один раз напиши», — золотое правило деловой коммуникации на удаленке.

Постарайтесь быть бережными в общении друг с другом. Поддерживайте коллег — пусть даже просто словом. И не забывайте, насколько коварен бывает Т9!