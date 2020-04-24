«Точка пересечения» МКБ: вебинары, тренировки, интеллектуальные игры

Визионер и частный инвестор Александр Шульгин многие годы консультирует правительства, банки и фонды по вопросу новейших технологий. Предлагаем его авторский взгляд на событие, которое вызвало резонанс в IT-индустрии.

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Образовательно-интеллектуальный проект «Точка пересечения» для сотрудников МКБ предполагает неформальное общение с экспертами из разных областей. Раньше эти встречи были очными, но теперь их перенесли в онлайн. Героем одного из апрельских мероприятий проекта стал Евгений Надоршин.

Образовательно-интеллектуальный проект «Точка пересечения» для сотрудников МКБ предполагает неформальное общение с экспертами из разных областей. Раньше эти встречи были очными, но теперь их перенесли в онлайн. Героем одного из апрельских мероприятий проекта стал экономист Евгений Надоршин.



Проект появился в октябре прошлого года, когда дирекция по маркетингу и PR решила организовать в банке неформальный лекторий. С тех пор раз в месяц приглашенные специалисты делились с сотрудниками МКБ своими знаниями о моде, философии, музыке, красоте, экономике, искусстве и многом другом.

Сейчас в целях безопасности мероприятия проходят в формате вебинаров. Благодаря этому расширилась аудитория — к москвичам стали присоединяться коллеги из других городов. Апрельскую программу организаторы сделали насыщенной: виртуальные встречи проводятся в течение всего месяца, при этом каждая неделя посвящается своей теме.

Например, в начале апреля на вебинаре профессора кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Вячеслава Дубынина обсуждали работу мозга. Эксперт объяснил, как в нем формируется чувство голода и сытости, почему пища связана с эмоциями, что придумали диетологи для борьбы с перееданием и как маркетологи заставляют нас есть больше.

Во время второй недели проходили онлайн-тренировки и выкладывались видеоуроки для занятий спортом дома. На третьей выступали экономист, советник министра экономики РФ в 2009—2012 годах Евгений Надоршин и политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Завершила неделю онлайн-игра в формате квиз, в которой участвовало более 25 команд.

С разрешения организаторов мы подключились к вебинару Евгения Надоршина, который рассказывал о влиянии пандемии на мировой экономический рост и на разные сферы нашей жизни. Затронутые темы настолько заинтересовали аудиторию, что встречу пришлось продлить, чтобы эксперт успел ответить на многочисленные вопросы. Приводим некоторые тезисы прозвучавшего выступления.

Этот кризис повлияет на нас сильнее всех прошлых. В условиях удаленной работы сильно изменятся потребительское поведение и привычки людей. Поменяется отношение к различным продуктам и услугам.

Вырастет значимость здравоохранения, образования и общественных услуг. Долгие годы эти сферы сталкивались в России с проблемой недоинвестирования, хотя практически все экономисты рекомендовали властям вкладывать именно в них. Так вот теперь ситуация действительно изменится.

Получат развитие мобильная связь пятого поколения и технологии виртуальной реальности. Последние бизнес не особо ценил, а теперь они становятся весьма кстати. Представьте, вы надеваете шлем с наушниками у себя дома — и оказываетесь на работе.

Будет расти потребительский спрос на услуги. А вот потребности в материальных товарах, связанных со статусом, наоборот снизятся. Зачем, например, модные сумки, платья, костюмы, галстуки, ботинки и прочее, когда легко можно сделать рендеринг своего внешнего вида с помощью нейросети. Она сконструирует на экране ровно то, что я захочу вам показать. При этом в реальности я могу быть одет во что угодно. Согласитесь, возникает совсем другой подход к потреблению. Крутой смартфон уже не является обязательным, ведь большую часть времени его вижу только я сам. А все остальное можно дорисовать на экране, если понадобится.

Удаленная работа быстро войдет в норму. Кто-то уже после окончания текущих «каникул» не вернется в офисы, если нужды в этом у компании нет, а возможность сэкономить на аренде помещений — есть. Причем как только мы минуем фазу высокой безработицы и на рынке исчезнет образовавшийся избыток рабочей силы, нормальные работодатели начнут даже доплачивать сотрудникам за удаленку, просто потому что так выгоднее.

Может резко снизиться потребность в больших офисах и моллах. Мы приучаемся покупать все в онлайне, а благодаря технологиям виртуальной реальности примерка одежды на расстоянии может превратиться в рутинную операцию — это вполне реальная перспектива ближайших лет. Зато точно будут работать небольшие репрезентативные офисы для встреч с клиентами. Сотрудников там останется немного — большинство сможет спокойно выполнять свои функции на удаленке.

Стремительно будет происходить автоматизация всего. Мои коллеги рассказывают, что на Западе за проектами, позволяющими сократить численность штата, работодатели становятся в очередь. Ведь если у вас в компании все роботизировано, то процессы остаются под контролем независимо от коронавируса, карантина или социальной дистанции. Роботы не болеют и могут брать на себя много рутинного, низкооплачиваемого труда, оставляя людям интеллектуальные, нестандартные задачи.

Россия неизбежно вольется в этот тренд и тут, конечно, столкнется со сложностями. Дело в том, что у нас доминирует ручной подход к управлению, который несовместим с автоматизацией. Роботу нужно давать четкие, понятные инструкции, чтобы он мог их обрабатывать и выполнять задачи. Если же ты сегодня хочешь одно, а завтра другое — с машинами ничего не получится. Поэтому и адаптироваться к тренду на автоматизацию нам тяжелее, чем многим другим странам.

Изменится роль менеджера, поскольку старые методы управления неэффективно использовать на удаленке. Контрольно-надзорная функция, свойственная многим руководителям, станет не нужна. Придется мотивировать сотрудников дистанционно, и поскольку пинки издалека работают плохо, мотивация эта должна иметь позитивную составляющую. Руководителям предстоит осваивать лидерские качества, потому что значение персональной власти над членами команды будет снижаться. Останется меньше способов уволить человека по субъективным соображениям. В связи с тем, что в новой реальности будут востребованы иные навыки управления, на мой взгляд, многие компании ждет неплохое обновление руководящего состава.

Текущая неделя проекта «Точка пересечения» посвящена теме медицины и здоровья — пульмонолог Дмитрий Солдатов побеседует с сотрудниками МКБ о симптомах и методах лечения аллергии и ОРЗ. А в последние несколько дней апрельской сессии участники вебинаров попробуют разобраться в вопросах моды и красоты.