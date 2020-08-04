Хотя онлайн-ивенты стали очевидной необходимостью во время пандемии, рано или поздно бизнес вернется к очному нетворкингу. Об особенностях налаживания деловых контактов в офлайне рассуждает основательница коммуникационного агентства Like PR Agency Анна Борисова.

И снова мы убедились, какие дизайнеры «шерстяные волчары» и как «мощны их лапищи» (в некоторых случаях буквально). У кого еще жива фантазия, могут представить эти вещи на себе. Или придумать им новое применение.

Пандемия коронавируса повлияла в том числе на способы взаимодействия внутри коллективов. Мы узнали у банковских HR-специалистов, как они занимаются командообразованием в режиме онлайн.

Ольга Рокитянская Редактор



Все статьи автора Как банки поддерживают командный дух в режиме удаленки

Пандемия коронавируса повлияла в том числе на способы взаимодействия внутри коллективов. Мы узнали у банковских HR-специалистов, как они занимаются командообразованием в режиме онлайн.





Полина Серебрякова,

руководитель департамента по работе с персоналом

Citi в России, на Украине и в Казахстане

— Первостепенное значение имеют здоровье и безопасность коллег и их семей, клиентов и сообществ, которые мы обслуживаем, поэтому наша работа и неформальное общение максимально переведены в онлайн.

Например, в банке стал очень популярным так называемый «утренний кофе», во время которого сотрудники часто общаются на отвлеченные темы, играют в интеллектуальные игры, делятся результатами своих хобби. В нашем департаменте появилась традиция проводить по пятницам 15-минутную «онлайн-позитивку». Ее ведущий — желающий сотрудник из команды — заранее готовит выступление по интересной тематике, благодаря чему мы получаем прекрасный заряд перед выходными.

Огромную роль в поддержании корпоративного духа играет CitiClub — клуб активистов, которые уже более десяти лет организуют развлекательные и познавательные мероприятия для специалистов банка и их семей. Теперь все события проходят в онлайне: это и виртуальные выставки, и лекции на темы искусства, и мастер-классы, и даже чтения сказок для наших детей.

На командном духе самым положительным образом отражается совместное участие в благотворительных проектах и волонтерских инициативах. Сейчас мы готовим онлайн-версию главного для Citi волонтерского мероприятия года — Международного дня волонтера. А недавно сотрудники активно участвовали в акции «Спасибо» по сбору средств для помощи медикам, людям и сообществам в ситуации, вызванной COVID-19. По ее итогам Ситибанк перечислил более 4,7 млн рублей некоммерческим организациям.





Александра Запевалова,

руководитель направления «внутренние коммуникации» НСПК

— Практически все наши сотрудники перешли на удаленный режим в марте, но, разумеется, работа не прекращалась ни на секунду, ведь компания отвечает за бесперебойность любых межбанковских транзакций внутри страны.

Перед HR стояла задача перевести внутрикорпоративные коммуникации в онлайн, не потеряв в эффективности и скорости, и одним из главных инструментов для этого стали «встречи-таунхоллы» с генеральным директором. Раньше они проводились в офисе, теперь же Владимир Комлев по скайпу рассказывал о том, как компания меняется в связи с событиями в мире, как мы выстраиваем процессы, просчитываем риски и планируем будущее. Также мы обсуждали новые проекты, обменивались идеями, благодарили друг друга за достижения. На этих встречах любой сотрудник мог задать вопрос генеральному директору, в том числе анонимно.

Департаменты отчитывались о работе за прошлый год в режиме онлайн-презентаций. При этом желающие тоже могли задавать вопросы и озвучить свои идеи — такой подход формирует культуру открытого честного общения и укрепляет связи.

Еще одним онлайн-событием стала неделя детской анимации. Во время нее представители подрастающего поколения участвовали в марафоне: играли, танцевали, пели, общались и заводили новых друзей. Мы придумали этот ход, чтобы детям было чем заняться, пока папа или мама работают дома. А для поднятия настроения создали в Telegram чат «Мемы-2020», где обменивались новостями, забавными картинками, подбадривали друг друга и вместе выбирали сайты для онлайн-покупок.

Мы продолжаем работать удаленно как минимум до конца лета, что не помешает нам всем вместе отметить шестой день рождения НСПК — конечно, тоже в онлайне. Это будет отличная возможность весело провести время, неформально пообщаться с коллегами и зарядиться энергией.





Алена Ефремова,

директор по персоналу Московского Кредитного Банка

— Из-за пандемии мы вынуждены были отказаться от очных встреч и интегрировать в корпоративную жизнь онлайн-форматы. Чтобы лучше адаптироваться к изменениям, сначала перевели в дистанционный режим уже знакомые коллегам мероприятия. Так, в начале лета состоялся недельный благотворительный марафон для сбора средств фонду «Арифметика добра», который занимается проблемами сиротства в России. Коллектив банка тепло принял новый формат этого события, и всем вместе нам удалось оплатить 26 консультаций психологов для приемных семей.

Для поддержания командного духа мы организовали ряд вебинаров по теме «Как адаптироваться к изменениям». На них сотрудники узнали об инструментах, помогающих конструктивно действовать в ситуациях неопределенности. Для руководителей банка проводились вебинары по специфике дистанционного управления: как нужно расставлять акценты, какие особенности есть у таких коммуникаций, что требуется для формирования культуры командного сотрудничества на расстоянии.

В июне мы по традиции отметили День защиты детей, но тоже в онлайне. В этот раз мы выбрали для него тему формирования навыков финансовой грамотности у подрастающего поколения. Все упомянутые мероприятия помогли нам усилить ощущение ценности команды, взаимоподдержки и взаимопонимания.





Татьяна Касимовская,

директор по персоналу платежной системы «Таможенная карта»

— Поскольку говорить об офлайн-мероприятиях преждевременно, мы в компании наладили работу так, чтобы у коллег все равно сохранялось ощущение целостности коллектива. Для этого устраиваем демодни, еженедельные онлайн-встречи со смежными подразделениями, на которых обсуждаем ход совместных проектов. Руководители общаются со своими сотрудниками в индивидуальном порядке для получения обратной связи и обсуждения конкретных задач.

В июне по случаю 20-летия компании состоялась кулинарная вечеринка. Профессиональные повара даже в текущих обстоятельствах сумели организовать все так, чтобы никто не заскучал. Это было что-то совершенно особенное: коллеги на своих кухнях готовили гастрономические изыски и тут же делились впечатлениями друг с другом. Два часа пролетели незаметно!

За последние месяцы к нашей команде присоединились и новые специалисты. У нас нет специально выделенных наставников, но руководители подразделений берут на себя эту роль: рассказывают о принятых в компании правилах, особенностях бизнес-процессов, общении с клиентами. Такая работа ведется непрерывно даже дистанционно и, конечно, помогает новичкам быстрее адаптироваться. Это отметили и они сами в онлайн-опросе.





Татьяна Ведькалова,

директор по управлению персоналом банка «Уралсиб»

— С момента начала работы в удаленном режиме мы успешно провели онлайн-бизнес-конференцию, которую ранее проводили очно. Также у нас резко возросло количество онлайн-курсов различной тематики в формате дистанционного обучения, которые банк разрабатывает и проводит для своих сотрудников самостоятельно.



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Для кредитных менеджеров банка была проведена бизнес-симуляция «Антарктика», основная цель которой — дать сотрудникам необходимые компетенции по работе в условиях изменений. Используя одну из IT-платформ, сотрудники приняли участие в игре в формате онлайн-квеста, где получили определенную легенду, навигаторы и теоретическую базу. Шаг за шагом проходя все испытания и принимая решения совместно, участники не только учились работе в непривычных ранее условиях, но получали необходимые навыки работы в команде.

Для детей сотрудников банка у нас ежегодно проходит конкурс детского рисунка, приуроченный к Международному дню защиты детей. В этом году мы решили не отступать от этой доброй традиции и провели его онлайн. Такой формат мероприятия оказался очень кстати: юные художники нашли увлекательное занятие, пока родители были заняты работой.

Кроме этого мы организовали специальный благотворительный сбор в рамках кампании «Врачам нужна помощь» — проекта фонда «Лавка радостей». Все собранные средства были направлены на закупку индивидуальных средств защиты и горячего питания для врачей, работающих в перепрофилированных на время пандемии больницах.





Алина Удалова,

начальник управления внутренних коммуникаций

Хоум Кредит Банка

— Многие наши сотрудники по-прежнему работают удаленно, поэтому все активности мы перенесли в онлайн. Недавно, к примеру, организовали первое в истории банка дистанционное совещание на 2000 человек. Если раньше в таких встречах участвовали 300 руководителей, то новый формат позволил подключиться к обсуждениям большему числу специалистов из 70 российских городов. Некоторые участники были из других стран.

Девизом мероприятия стала фраза «Разделены, но вместе». Сотрудники были вовлечены в подготовку совещания и снялись в мотивирующем ролике, отражающем его основную идею. Еще одна особенность — интерактивный формат: спикеры выступали и отвечали на вопросы в режиме реального времени, а слушатели комментировали происходящее в чате и участвовали в опросах.



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В марте подразделения бэк-офиса банка в Москве и регионах, а также контакт-центры в Обнинске, Томске и Волгограде перешли на удаленный режим. Мы понимали, что людям важно чувствовать заботу компании, особенно в стрессовый период самоизоляции, поэтому уже в апреле организовали вещание корпоративного радио в «живом» формате: ведущие в студии ставили музыку и зачитывали пожелания коллег со всей России.



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Чтобы помочь команде адаптироваться к новой реальности, мы проводили в онлайне встречи с психологами, преподавателями йоги, устраивали творческие, спортивные и кулинарные марафоны, квизы.





Мария Мосина,

директор по персоналу Росбанка

— Команда банка продолжает работать удаленно, и мы сохраняем фокус на дистанционных способах коммуникации. Например, чтобы обеспечить атмосферу доверия и открытости, проводим онлайн-завтраки, на которых сотрудники могут задать вопросы топ-менеджерам.

Другой интересный формат — «онлайн-кэмпы» подразделений. На таких встречах коллеги по департаменту обмениваются новостями, рассказывают о проектах, над которыми работают. Мероприятия носят также образовательный характер: мы приглашаем внешних экспертов, которые делятся интересными бизнес-практиками.

За апрель — май нам удалось перевести значительную часть корпоративной жизни в дистанционный режим. Мы организуем онлайн-зарядки, встречи за пятничным кофе, поддерживаем общение по интересам в рамках таких проектов, как «Agile-клуб», «Лидерский клуб», «Развивающая среда».