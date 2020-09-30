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Любимый город: «СберПервый» открыл новый премиальный офис

29 сентября «СберПервый» открыл VIP-офис в кардинально новом, непривычном дизайне. Улицы, дома, деревья, велосипеды, лавочки и, конечно же, ароматный кофе — все это наполняет новое пространство дыханием и уютом любимого города со всеми его атрибутами.

Отделение создано по индивидуальному проекту креативного директора швейцарской студии архитектуры и дизайна Evolution Design Тани Руэгг. На ее счету множество современных и новаторских решений для офисов крупных компаний, банков и корпораций. Поэтому неудивительно, что создание нового мира флагманского премиального отделения решили доверить именно этому знаменитому дизайнеру. Ведь «СберПервый» — то место, где клиентам предлагают привилегированные продукты, а также эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни.

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов на торжественном открытии премиального офиса
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов на торжественном открытии премиального офиса

Площадь нового офиса, расположенного на ул. Вавилова, д. 19 в Москве, составляет свыше 1600 м². В нем много зелени и большой открытый атриум, что создает ощущение воздушности и визуально расширяет пространство.

 
 
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Переговорные названы в честь российских городов и выполнены в их архитектурной стилистике. Стены оформлены фотографиями особо интересных строений этих мест, так что клиент в ожидании консультанта может совершить виртуальную экскурсию по Москве, Санкт-Петербургу или Ростову-на-Дону.

 
 
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В премиальном отделении «СберПервого» работают 52 сотрудника — операционные и клиентские менеджеры, финансовые советники, которые помогают клиентам подобрать оптимальный инвестиционный портфель и оказать любые финансовые услуги.

Для этого в офисе на ул. Вавилова имеется 14 переговорных комнат, которые могут использоваться как для решения банковских вопросов, так и для личных бизнес-встреч. Также здесь обустроены две welcome-зоны, где можно отдохнуть, ознакомиться с библиотекой «Сбера» и выпить чашечку фирменного кофе.

В отделении есть и два хранилища индивидуальных сейфов, в которых расположены 2500 сейфовых ячеек, — причем эти помещения также повторяют концепт города, а одно из них имеет биометрический доступ. И даже банкомат в этом офисе умеет узнавать клиента в лицо.

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