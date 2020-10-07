Умный и красивый: как устроен фиджитал-офис Альфа-Банка

Альфа-Банк открывает все больше офисов принципиально нового фиджитал-формата, где сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания. Мы побывали во флагманском отделении, «отформатированном» в соответствии с необычной концепцией, узнали, как оно устроено и что там ждет клиентов.

Альфа-Банк открывает все больше офисов принципиально нового фиджитал-формата, где сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания. Мы побывали во флагманском отделении, «отформатированном» в соответствии с необычной концепцией, узнали, как оно устроено и что там ждет клиентов.

Первое, что бросается в глаза, — отсутствие рекламы. Нигде нет лайтбоксов, отсутствуют вывески и постеры. О том, что помещение имеет отношение к банку, говорит лишь большая буква А на двери. В остальном это слегка похоже на клубный офис и немного коворкинг. Большая его часть устроена по принципу опенспейса. Центральный интерьерный объект — высокий и длинный стол-трансформер. Он состоит из нескольких разноуровневых секций, которые можно легко переставлять, убирая или добавляя таким образом рабочие места. За ширмой с надписью 30 years since 1990 находятся отдельные столики. Друг от друга их отделяют массивные вазоны с цветами — вроде бы все еще опенспейс, но уже более приватный. Словом, пообщаться с менеджером клиент может в любом удобном ему месте — кресла с мини-столиками установлены даже в оконных нишах.

Для совсем конфиденциальных разговоров имеются четыре отдельных переговорных. В одной из них есть мобильная стена. Ее убирают, чтобы было больше места для проведения различных клиентских и внутрибанковских мероприятий — от лекций видных экономистов до встреч с акционерами. Похожей штукой после закрытия офиса отгораживают зону с круглосуточными банкоматами, установленными при входе.



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Одну из стен занимает большой встроенный шкаф. Его секции напоминают идеально уложенные фигуры «Тетриса». За дверцами — отделения для верхней одежды, кулера, устройство для проверки и пересчета купюр, принтер. В целом в офисе придерживаются безбумажного обслуживания, но если клиенты предпочитают не электронные документы, то распечатать их не проблема.





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Новая фиджитал-концепция нацелена на минимизацию количества касс, поэтому в некоторых отделениях их нет. Во флагманском офисе одна такая имеется, но для совсем интровертов есть приватная комната с cash-in-банкоматом — можно самостоятельно внести на счет большую сумму. В этом же помещении находится машина для пересчета денег.



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Еще одна интересная точка — декоративная стена-арка. За матовым стеклом внутри видны листья растений. На ее фоне посетители часто фотографируются — очень инстаграмоемкий объект получился.

Отдельного внимания заслуживает ширма, которую мы упоминали ранее. Она не только служит перегородкой. Дело в том, что в ней спрятан кофейный аппарат Starbucks. Клиенты, пока ждут своего менеджера, могут выпить кофе из обширного меню известной сети кофеен с «альфовской» скидкой в 40%. Хотя, признаться, слово «ждут» к процессу обслуживания в фиджитал-офисе применить можно с трудом. Отказ от привычных окон приема, стоек, зон ожидания и внедрение новых стандартов привели к тому, что вероятность возникновения очереди сведена к минимуму. Сейчас в офисе работают 20 человек, в среднем они обслуживают 100—120 клиентов в день.

«В новых офисах гораздо выше пропускная способность, — говорит руководитель дирекции развития и трансформации сети Альфа-Банка Елена Тятенкова. — На одной и той же площади можно обслужить вдвое больше клиентов. В обычном отделении с фиксированным числом приемных окон и стационарными компьютерами люди зачастую вынуждены долго стоять в очереди. Мы же в случае повышенной нагрузки можем просто добавить сотрудников и таким образом существенно уменьшить время ожидания, не провоцируя рост очереди. Даже ставили эксперимент: приглашали в два раза больше клиентов и увеличивали число менеджеров. Все прошло хорошо».

Елена Тятенкова

Не последнюю роль в этом деле играют технологии. В частности, в отделениях отказались от стационарных компьютеров, все сотрудники пользуются ноутбуками и планшетами. С ними проще — перенес, куда надо, и никаких тебе проводов с громоздкими системными блоками.

Сильно облегчает ситуацию и система распознавания лиц. Прежде всего клиенту нужно загрузить свое фото в мобильное приложение и дать согласие на обработку данных. А в офисе первым делом подойти к цифровой панели. Система идентифицирует человека с помощью биометрии, поздоровается и спустя пару кликов пришлет на телефон push-уведомление с цифровым талоном. Это значит, что клиент внесен в очередь. Можно обойтись и без мобильного варианта — информация высвечивается на одной из стен офиса. Появляется ваш номер и имя сотрудника, который к вам подойдет. VIP-клиентам достаточно просто войти в дверь — их мгновенно распознает потолочная камера, а цифровой талон придет автоматически.

После этих манипуляций в ноутбуке у менеджера сразу появляется информация о клиенте: имя, фамилия, фотография. Есть даже отдельная колонка, где, в частности, указано, в каких переговорных ему приятнее общаться (открытых, закрытых или, например, у окна) и какой вид кофе он предпочитает. Вообще внутренняя система для сотрудников разработана так, что все операции они могут теперь производить в одном приложении, не переключаясь между несколькими программами, как раньше. Такое решение повысило скорость обслуживания почти в пять раз.

Выходит, несмотря на весь диджитал, многие по-прежнему предпочитают решать вопросы в личном общении с менеджером?

«Большинство клиентов активно пользуются мобильным приложением, но при сложных операциях выбирают все же живой разговор, — рассказывает Елена Тятенкова. — Например, вопросы, связанные с ипотекой, инвестиционными и страховыми продуктами, сделками, кредитами и гарантиями по телефону решить трудно. Мы считаем, что наличие физических офисов оправдано. В следующем году откроются 76 подобных офисов, а через три года их число достигнет 341».

Доработки для фиджитал-офисов расписаны еще на полтора года. Например, в следующем году внедрят единую систему предварительной записи для управления клиентским потоком. Она поможет в случае сильной загрузки одного отделения направить клиента в другое, более свободное в данный момент. Кроме того, появится возможность записываться не просто в офис, а к конкретному сотруднику. В планах также доработка цифровой навигации и отказ от лишних гаджетов вроде пинпадов.