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Екатерина Блинова

Редактор

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Банкиры-экспаты: Кацуми Хатао, Япония

Герой очередного выпуска нашей постоянной рубрики — председатель совета директоров Эс-Би-Ай Банка Кацуми Хатао. Он рассказывает о Москве, поговорках, правильных суши и котиках.

О первых впечатлениях

точка2.pngКак это ни парадоксально, но первых впечатлений о Москве у меня два, и они получены в разное время. До того как начать работать в SBI Group, я возглавлял департамент по глобальному стратегическому развитию в крупной финансовой корпорации Mitsubishi UFJ Financial Group. Будучи ее сотрудником, я приехал в Россию, чтобы основать банк «Mitsubishi-Москва». Дело было больше десяти лет назад, и тогда я бы описал свои впечатления о городе словами «темно», «тяжело», «страшно».

точка2.pngВ следующий раз я вернулся сюда в июне 2017-го уже в качестве представителя SBI Group и не узнал Москву — такой красивой, безопасной и модной она стала. Даже подумал сначала: «А туда ли я попал?» Затем я приезжал в город ежемесячно в командировки, а в прошлом ноябре перебрался жить.

 
 
 
 
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О трудностях перевода

точка2.pngСейчас у меня нет языковых сложностей с коммуникациями в банке и бизнес-среде. Наш председатель правления говорит по-английски, а в случае чего есть переводчик. Но раньше общение было большой проблемой. Трудности возникали не только у меня, но и у других экспатов из Японии. Например, жены некоторых наших сотрудников, приехавшие в Москву, даже в магазин не выходили, потому что не могли наладить коммуникацию. Мы в банке нанимали англоговорящего водителя, который возил семьи по расписанию: первый день одних, второй — других и так далее. Это очень ограничивает, не дает свободы, ведь ты можешь отправиться куда-то только в определенное время, а в остальное сидишь дома. Многим было психологически сложно так жить, они уезжали обратно в Японию.

точка2.pngСейчас стало гораздо проще — в Москве люди вроде меня могут чувствовать себя прекрасно. В метро все на английском, на уличных указателях тоже. Для иностранцев, не знающих русского, самым сложным был наличный расчет, а теперь с дебетовой картой ты ощущать себя свободно и не владея языком. И такси стало легко заказывать — вбиваешь адрес или отмечаешь точку, в которую тебе нужно, и все. Раньше требовалось объяснять водителю, куда ехать, а еще как-то узнавать цену поездки и расплачиваться наличными. Случается, правда, что таксист приезжает не к тому подъезду (если, например, это большой комплекс) и звонит. Вот тогда приходится разговаривать, чтобы он понял, куда именно подать машину. А это дико сложно.

точка2.pngУвы, в супермаркетах и ресторанах Москвы пока еще редко говорят на английском. Но в принципе можно и жестами объясниться. Когда много лет назад меня водили в русский ресторан, там было вкусно, зато сервис оставлял желать лучшего — тарелки на столы будто кидали. А сейчас все блюда подают изящно и красиво.

О суши

точка2.pngМосковские суши не похожи на японские. Они не то чтобы невкусные — просто другие. Вы, наверно, полагаете, что рыба в правильных суши должна быть сырой, но на самом деле нет. Это блюдо появилось в эпоху Эдо примерно 300 лет назад. Холодильников тогда не было, и о том, чтобы подавать рыбу без какой-либо обработки, не могло идти и речи. Ее мариновали в уксусе, соли или другим способом — их множество.

точка2.pngСкажем, считается, что самый правильный стейк готовится не из свежего мяса, а из выдержанного, которое еще по-английски называют mature. С рыбой точно так же — в лучших суши-ресторанах ее маринуют, прежде чем подать. Для небольшой тушки бывает достаточно двух суток, на крупную уходит от недели до десяти дней. Мастерство заключается в том, чтобы точно определить оптимальный срок выдержки — тогда вкус будет идеальным.

точка2.pngВ Москве ресторанов с японской едой масса, но такого подхода нигде нет. Японцы очень удивляются, когда заказывают суши здесь. У вас могут положить внутрь ролла творожный сыр или вообще обжарить его в каком-нибудь затейливом соусе. Это все вкусно, но совершенно не по-японски. Признаться, в Москве у меня нет особого желания есть суши, интереснее пробовать другие блюда.

О ресторанах

точка2.pngЯ очень-очень люблю рестораны, и независимо от того, в каком городе нахожусь — в Гонконге, Токио, Нью-Йорке, — всегда исследую его гастрономическую сторону. Современные шефы в поисках новых вкусов много экспериментируют и переосмысливают традиции, смешивая в одном блюде ингредиенты, которые характерны для кухонь разных стран. Французский повар вполне может использовать васаби, итальянский — черную икру, а японский — прованские травы или фуа-гра. Гастрономические обычаи все больше проникают друг в друга, и исследовать микс, который получается в результате, лично мне очень интересно. При этом я не отказываюсь пробовать и традиционные блюда.

точка2.pngВ Нью-Йорке, например, я бы рекомендовал ресторан французской кухни «Даниэль». А в Токио — свой любимый суши-ресторан «Уми» в квартале Аояма. Кстати, токийские «сушерии» стали часто награждать мишленовскими звездами — по их количеству эти заведения теперь уступают только европейским ресторанам.

точка2.pngВ Москве клиентов из Японии мы водим, конечно, в «Пушкин». Сам я в восторге от сочных стейков из выдержанной мраморной говядины, что подают в «Бутчере» и «Воронеже». Также мы ходим в ресторан «МариVanna». Он маленький и уютный — ощущение, будто ты в гостях у бабушки, и блюда все такие домашние. А еще в ресторане есть кот. Кажется, он служит там директором.

О котиках

точка2.pngМы с супругой поженились, когда жили в Торонто. Там же завели кошку и с тех пор возили ее с собой по всему миру. Она жила с нами в Китае, Канаде, Америке, Японии и умерла в 20 лет — это очень солидный возраст по кошачьим меркам.

точка2.pngСейчас в Японии идет большая кампания за запрет продавать животных в зоомагазинах. Считается, что там за ними плохо ухаживают. У нас есть специальные организации, сотрудники которых подбирают бездомных кошек, выхаживают их, а потом пристраивают, и японцы все чаще находят себе питомцев именно так. Услуга это совершенно бесплатная, нужно только компенсировать стоимость прививок и медицинского ухода за животным, когда необходимо. У нас с женой есть огромный мейн-кун и еще одна кошка, которую мы забрали как раз из такой организации. Мы очень их любим. Супруга на досуге их рисует и даже раз в год в Токио устраивает выставку-продажу своих работ.

О том, чего не хватает

точка2.pngМне кажется, в Москве сейчас вообще все есть. Единственное — хотелось бы, чтобы люди чуть больше говорили по-английски. И еще чтобы на импортные товары налоги были пониже — все-таки они очень высоки.

О любимых местах

точка2.pngМне нравится парк Горького, он очень красивый. Там действует огромный каток, мне кажется, протяженностью километра два, — в жизни таких не видел. В молодости я пробовал стоять на коньках, мог даже проехать по кругу. С тех пор ни разу к ним не подходил, поэтому сейчас просто гуляю и смотрю, как катаются другие.

точка2.pngКогда немного привыкну к городу, пойду в театр, на оперу и балет, побываю на концерте. Первым делом отправлюсь в Большой — его обязательно надо посетить, но меня пока останавливает непростой процесс покупки билетов.

точка2.pngКогда жена прилетает из Токио, где в основном живет, у меня сразу просыпается желание куда-нибудь пойти. Мы были на Измайловском рынке, а на ярмарке в Коломенском она накупила много разного меда — повезет его домой. От Нового Арбата, где я живу, 15 минут пешком до Московского зоопарка. Жена обожает там гулять, делать наброски. Говорит, что зимой он особенно хорош, — людей мало.

О сходствах и отличиях

точка2.pngМне кажется, самое заметное культурное сходство наших народов — в отношении к семье. В России этот институт очень силен, хотя в обоих странах все четче прослеживается тенденция в сторону индивидуализации. Но пока все же корни остаются в семье, и этим мы концептуально близки.

точка2.pngЧем больше я путешествую, тем яснее понимаю, что сложно найти более специфическую нацию, чем японцы. В Европе и Америке представители разных национальностей давно сосуществуют вместе. Рядом с нами же никого долго не было, мы мононациональная страна. Поэтому иногда я говорю, что Япония похожа на один из Галапагосских островов — такая же изолированная и уникальных животных много. Хотя тут я, конечно, преувеличиваю — и у нас все меняется.

О часах и времени

точка2.pngКогда мы въехали в бизнес-центр на Ленинградском проспекте, то увидели, что здесь много переговорных комнат. Назвали их в честь японских городов — «Токио», «Осака», «Нагоя», «Киото». В каждой повесили по паре часов. Одни показывают время в Москве, другие — в том городе, которому посвящено помещение. Приходя к нам, русские думают, что в Японии разные таймзоны, как в России. А весь прикол в том, что на самом деле отличий во времени нет — оно по всей стране одинаковое.

О юморе и нежелании рисковать

точка2.pngНе существует такого понятия, как типично японская шутка. Но у нас есть поговорки, и они могут быть смешными. Например, одну из пословиц можно перевести так: прежде чем зайти даже на самый крепкий мост, японцы простучат каждый камень, чтобы проверить его надежность. Здесь высмеивается наша чрезмерная осторожность, скрупулезность, которая порой доходит до абсурда.

точка2.pngК слову, когда японцы простучат все камни — вообще не факт, что хоть шаг по этому мосту сделают, настолько они не любят рисковать. В полной мере это можно отнести и к тем, кто работает на глобальном рынке. Японские корпорации и банки очень консервативны, поэтому так долго открывают представительства в других странах — пытаются просчитать все на свете риски. В этом, конечно, слабость наших больших компаний. Зато уж если предприятие вышло на новый для него рынок, значит, он супернадежный. Эс-Би-Ай Банк в этом смысле уникален для японской финансовой отрасли — по всем вопросам решения принимаются очень быстро.

Фото: Надя Дьякова
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