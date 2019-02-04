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Не секрет, что 40% всех увольнений происходит из-за гнетущей обстановки в команде. Президент холдинга RFP Group Константин Лашкевич рассказывает, как позитивный менеджмент помог ему создать благоприятные условия в компании и улучшить бизнес-показатели.

Редакция Finparty



Все статьи автора Константин Лашкевич о способах снизить уровень стресса в компании

Не секрет, что 40% всех увольнений происходит из-за гнетущей обстановки в команде. Президент холдинга RFP Group Константин Лашкевич рассказывает, как позитивный менеджмент помог ему создать благоприятные условия в компании и улучшить бизнес-показатели.





Следите за климатом в коллективе

Большинство экспертов дают руководителям очень простые рекомендации. Например, четче прописать функционал каждого сотрудника, следить за распределением обязанностей, вовремя и достойно оплачивать труд, учитывать специфику деятельности — особенно тех, кто занят в ночные часы или на вредном производстве, проводить совместные выезды на природу и тимбилдинг… Это все здорово и правильно. Однако советчики забывают, что даже работа в прекрасном офисе с удобным графиком и высокой зарплатой может быть невыносимой. Фундаментальный фактор, который может как уменьшать воздействие стрессовых условий на человека, так и приводить к ситуации «все есть, а счастья нет», — это морально-психологический климат в коллективе.



Моя практика показывает, что за его изменениями хорошо следить с помощью интерактивных анонимных опросов в корпоративной рассылке. Например, мы использовали для этого сервис Happy Job.

Институт Гэллапа несколько лет назад вывел формулу для определения погоды в команде. Идеальными условия можно назвать тогда, когда каждый сотрудник ответит «да» на следующие вопросы.

Вы можете взять эти вопросы без изменения или интерпретировать их с учетом особенностей вашей команды. Можно подойти к ним чуть более креативно и добавить привязку к внутренним кейсам компании. Важно понимать, что ответы отражают все то, что напрямую влияет на бизнес-результаты.



Исследователи из Института Гэллапа опросили 28 000 сотрудников в 300 магазинах американской розничной сети. В торговых точках с наибольшим числом положительных ответов продажи оказались почти на 5% выше плана. Зато там, где люди отвечали в основном отрицательно, — ниже на 1%. Расхождение по прибыльности было еще более заметным: магазины первой группы приносили на 14% больше запланированного, второй — не дорабатывали на треть. Значительно отличались и данные о текучести кадров.







Отложите и кнут, и пряник



Зачастую руководитель по природе является «достигатором», то есть живет от проблемы до победы. А в качестве топлива для движения корпоративного паровоза использует смесь страха и гнева — сильные, но очень ядовитые эмоции. К их применению быстро привыкаешь, так что управление превращается в итоге в нескончаемый поток стимулирующих конфликтов. Это негативный путь: руководитель переживает сам и вгоняет в стресс подчиненных, полагая, что кнут (и редкий пряник) — единственно верные инструменты менеджмента. Медленно, но верно он превращается в надзирателя, а его сотрудники начинают работать только тогда, когда над душой кто-то стоит.

Между тем в компании со здоровым морально-психологическим климатом лидер — это ресурс, благодаря которому каждый имеет возможность раскрыть свой потенциал и стать счастливее. Роль позитивного менеджера — помогать и выстраивать отношения на доверии, что превращает контролера в наставника. Драйв заменяет собой стресс, и бизнес-показатели объяснимо идут вверх.





Перестаньте воевать и всех строить



Коллективы всех компаний можно условно разделить на армии и команды. В первых жестко выстроена иерархия, каждый точно знает, что запрещено, и работает в строгих рамках из страха наказания. Многим знаком такой стиль управления, он традиционен в российских реалиях. В организациях второго типа члены команды поддерживают друг друга, вдохновляют, а порядок держится на самодисциплине. В обоих случаях — фокус на результат, но топливо для его достижения разного качества: одно — загрязняющее, другое — экологичное.

В коллективе под руководством позитивного менеджера отпадает необходимость в постоянном контроле, кроме случаев работы с критичными отклонениями. Звучит страшно, но попробовать точно стоит: на генном уровне в людях сохранились энергия свободного творчества и стремление достигать лучших результатов в деле, которое они выбирают.

В современном мире самоуправляемые команды — распространенное явление. Например, в бразильской Semco и американской Barry Wehmiller такой подход применяется более 50 лет. Почти 80% компаний списка Fortune 1000 тоже используют принципы самоуправления. Приверженцев практики «топ-менеджер всегда прав» становится все меньше.





Создайте лучшую версию компании

В любой компании реально создать команду, нацеленную на достижение конечного результата при минимальном уровне стресса. Можно выбрать дорогой путь и нанимать звезд или же экономить, зажигая их в том коллективе, что уже сложился. В любом случае надо быть готовым к тому, что примерно треть сотрудников уйдет: не все согласятся принять новые правила игры.

Я ощутил это на себе, когда в 2014 году возглавил RFP Group. Холдинг застрял в долгах и убытках, на предприятиях царил пессимизм, который не удавалось победить традиционными стрессовыми взбадриваниями. Проблем добавляли купленное за сотни миллионов долларов оборудование, тяжелый рынок, негативные прогнозы. Спасением стал позитивный менеджмент — система трансформации устаревшей корпоративной культуры в современную, необходимую для индустриального лидерства.

Новый подход предполагал обучение, изменение принципов принятия решений, поощрение инициатив и многое другое. Часть сотрудников, в том числе занимавших ключевые должности, уволились: они были не готовы меняться и ставить высокие планки. Но для компании это не кризис, если процессом управлять и его предвидеть. Сначала мы приглашали к себе людей со стороны, а потом решили культивировать постоянные скачки эффективности внутри команды. В холдинге был создан, по сути, «акселератор» сотрудников, и это изменило все.







Как мы меняли себя и компанию

Проводили тренинги, постепенно вовлекая в них все больше участников. Начинали с 20 топ-менеджеров, которые после нескольких трансформационных сессий с коучами сами становились лидерами и транслировали новые ценности ниже.



Работали с целями. Учились ставить планки сами себе и на 100% отвечать за результат, воспринимая неудачи как урок, а не поражение.

Соединили корпоративные и личные цели, убрали надуманные и реальные конфликты, которые провоцировали внутренние разборки, и сфокусировались на результате. Меньше слов — больше дела.

Внедряли позитивные привычки. Основные из них: приоритизировать каждый день и постоянно учиться на ошибках, развивать профессионализм в себе и сотрудниках в той области, где планируется прорыв. Одновременно все привыкали мыслить оптимистично, выражать другим благодарность и не тратить свою энергию по мелочам, потому что она находится там же, где и фокус внимания.

Внедрение позитивного менеджмента нельзя назвать простым и быстрым: по опыту знаю, что будет соблазн откатиться к испытанным, действенным методам и достать дубину. Однако вставшие на путь трансформации вряд ли уже с него свернут.