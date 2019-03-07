26 февраля Альфа-Банк пригласил клиентов и партнеров на вечеринку, посвященную расширению ипотечного бизнеса. Все в этот вечер было связано с высоким уровнем: лофт в башне «Меркурий», космическая молекулярная кухня и даже обстановка как в первом классе самолета.

Изучив, что дарят любимым женщинам щедрые и обеспеченные мужья, мы обнаружили, что набор этот банален, просто караты больше и размах шире. Но некоторые богатые мужчины включают фантазию, и тогда на свет появляются золотые ванны, акции крупных компаний и жемчуг стоимостью в дом.

Елена Коровушкина Автор Finparty



Все статьи автора Необычные подарки богатых мужчин своим женам

Изучив, что дарят любимым женщинам щедрые и обеспеченные мужья, мы обнаружили, что набор этот банален, просто караты больше и размах шире. Но некоторые богатые мужчины включают фантазию, и тогда на свет появляются золотые ванны, акции крупных компаний и жемчуг стоимостью в дом.





Жемчужное ожерелье для миссис Планк

Справа — портрет Мейси Планк

Как там поется в песне? «Продал художник свой дом...» На самом деле не художник, а нью-йоркский промышленник Мортон Планк, да и дом у него был явно не последний. В 1917 году он обменял свой особняк на Пятой авеню на роскошное жемчужное ожерелье для своей второй жены. Украшение было чудом ювелирного искусства: две нитки крупных жемчужин, идеально подобранных по форме и цвету, оценивались в $1 млн. Однако после того как на рынке появился искусственный жемчуг, ценность аксессуара резко упала, и в 1957 году, после смерти миссис Планк, дом Cartier выкупил свое творение обратно за скромные $181 000. Зато шестиэтажный особняк только растет в цене. Он уже давно стал легендой и по сей день остается флагманским магазином Cartier в Нью-Йорке.





Vogue для миссис Ньюхаус

Виктория Ньюхаус и Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус

Жена нью-йоркского издателя Сэмюэля Ирвинга Ньюхауса увлекалась модой, искусством и любила читать Vogue. Согласно семейной легенде, однажды она попросила мужа захватить ей по дороге домой новый номер. Заботливый супруг купил ей журнал. Весь целиком. Он не стал мелочиться и в 1959 году за $5 млн приобрел издательский дом Conde Nast Publications, выпускавший Vogue и Glamour. Подарок приурочил к 35-летней годовщине свадьбы. Под руководством Ньюхаусов издания стали воплощением идеи гламура, а сами супруги прожили в счастливом браке 55 лет.





Драгоценности для Элизабет Тейлор

Со времен Мэрилин Монро всем известно, что лучшие друзья девушки — бриллианты. Впрочем, рубины, жемчуга, изумруды и сапфиры тоже могут быть неплохими товарищами. Украшения несравненной Элизабет Тейлор служат тому доказательством. Мужья не скупились на подарки, и коллекция ювелирных изделий актрисы насчитывала около 300 предметов. Пожалуй, самой знаменитой драгоценностью стал подаренный Ричардом Бартоном в 1969 году 68-каратный бриллиант. Актер купил его у Cartier за $1 млн, на тот момент это была самая высокая цена, когда-либо уплаченная за драгоценный камень на публичных торгах. При этом сотрудники страховой компании настаивали, чтобы на публике актриса носила этот камень не больше 30 дней в году и исключительно в сопровождении вооруженных охранников. После второго и окончательного развода с Бартоном Лиз Тейлор продала драгоценность и пожертвовала деньги на строительство госпиталя в Африке.





Акции для Ким Кардашьян

Бриллианты могут подвинуться: лучшие друзья девушки XXI века — это акции солидных компаний. Примерно так рассуждал рэпер Канье Уэст, когда готовил подарок для своей знаменитой жены на рождество 2017 года. Он вручил Ким две коробки. В одной лежали сертификаты Netflix и Amazon, наушники Apple, носки Adidas и игрушечный Микки-Маус. Во второй коробке были акции этих компаний. Точная стоимость неизвестна, но речь шла о сотнях тысяч долларов. Кто-то скажет, что акции — это неромантично, но Ким Кардашьян отреагировала восторженно: «Лучший муж!» На следующее рождество подарок был уже более традиционным — апартаменты в Майами за $14 млн.





Самолет для миссис Мукеш Амбани и яхта для миссис Анил Амбани

Мукеш Амбани и Анил Амбани с женами

Индийские бизнесмены, миллиардеры братья Амбани не слишком ладят между собой и ни за что не позволят перещеголять один другого по части подарков. Когда Мукеш Амбани подарил любимой жене джет Airbus A319 стоимостью $60 млн, его младший брат купил для своей супруги 34-метровую яхту, по слухам, обошедшуюся ему в $80 млн. Как отмечает Forbes, это значительно дороже стандартного прайса $1 млн за метр длины яхты, поэтому на внутреннюю отделку явно не скупились. Там, возможно, нет стены из метеорита и статуи из костей динозавра, как на яхте малайзийского магната Роберта Куока, но за такой подарок перед женой не стыдно.





Произведения искусства для Дарьи Жуковой

Фрэнсис Бэкон «Триптих», Люсьен Фрейд «Спящая социальная работница»

Бывшая жена Романа Абрамовича основала музей современного искусства «Гараж» и регулярно входит в списки самых влиятельных людей в российском художественном мире. Поэтому муж-миллиардер щедро дарил ей картины и скульптуры. Forbes подсчитал, что на коллекцию из 40 картин художника Ильи Кабакова было потрачено $30—60 млн и больше $100 млн — на полотна Фрэнсиса Бэкона и Люсьена Фрейда. Прекрасной метафорой того, что для любимой женщины можно достать и луну с неба, служит другой подарок миллиардера — участок на Луне площадью 40 гектаров. Его хорошо видно с Земли, и на досуге Даше можно понаблюдать в телескоп за своей собственностью, а также помечтать о тех временах, когда на Луне будут жить люди, а на Марсе яблони цвести.





Вибратор и виноградник для Виктории Бекхэм

Что подарить женщине, у которой есть все? Представьте себе, как часто этим вопросом терзаются мужья богатых и знаменитых жен. Приходится не только тратить огромные деньги, но и подключать воображение. Полет фантазии Дэвида Бекхэма однажды довел его до вибратора из платины с бриллиантами на сумму $1,8 млн. И кстати, о развлечениях — пока футболист играл за мадридский «Реал», супруги жили в Испании и Виктория полюбила хорошее вино. Когда Бекхэмы перебрались в Америку, Дэвид подарил жене на день рождения виноградник в калифорнийской долине Напа.





Золотая ванна для Робин Гивенс

Когда боксер Майк Тайсон находился в зените славы, он сорил деньгами направо и налево, покупая экстравагантные подарки себе любимому и своим близким. И если покупку двух бенгальских тигров можно смело считать верхом непрактичности и безответственности, то своей первой жене, актрисе Робин Гивенс, он сделал роскошный и в то же время практичный подарок: золотую ванну стоимостью около $2 млн. Брак, правда, продержался недолго, и никакие подарки его не спасли.