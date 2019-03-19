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Редакция Finparty



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Мультизадачность — миф! 14 фактов о мозге от Джона Медины

Молекулярный биолог Джон Медина изучает гены, влияющие на развитие мозга и нашу психику. Его талант — рассказывать о сложном просто. Приводим несколько интересных мыслей из книги ученого «Правила мозга», вышедшей в издательстве «Манн, Иванов и Фербер».

Джон Медина

точка2.png Существующая образовательная система базируется на ожидании, что результаты обучения должны быть достигнуты к определенному возрасту. Думаю, излишне говорить о том, что мозгу это совершенно безразлично. Ученики одного возраста обладают разными интеллектуальными способностями.

точка2.pngЕсли человек не чувствует себя в безопасности рядом с учителем или руководителем, он не сможет работать хорошо. Успешность в бизнесе отчасти зависит от отношений между боссом и подчиненным.

точка2.pngПамять характеризуется четырьмя этапами: запоминание (или кодирование), сохранение, воспроизведение и забывание. Попадающая в голову информация мгновенно разделяется на фрагменты, передающиеся на хранение в различные области коры головного мозга. Большая часть данных исчезает из памяти в течение минуты после восприятия, но та, которая переживет этот период, со временем закрепится. Увеличить шансы на воспоминание можно, если воспроизвести условия, при которых информация впервые поступила к человеку.

точка2.png Мозг постоянно находится в состоянии противоборства между клетками и химическими веществами, которые стремятся отправить вас спать, и клетками и химическими веществами, поддерживающими вас в состоянии бодрствования. Активность нейронов во время сна крайне высока и ритмична — возможно, из-за воспроизведения полученной в течение дня информации. Необходимость в отдыхе у людей различна, но потребность в полуденном сне свойственна всем. Недостаток сна негативно сказывается на внимании, способности к целенаправленной деятельности, рабочей памяти, настроении, логическом мышлении и даже моторике.

точка2.pngЗащитная система организма — выброс адреналина и кортизона — предназначена для включения моментальной реакции на серьезную, но кратковременную угрозу для жизни. Хронический стресс, например неблагоприятная домашняя атмосфера, оказывает разрушительное воздействие на эту систему. Кроме того, при постоянном напряжении адреналин приводит к образованию шрамов в кровеносных сосудах, что может вызвать сердечный приступ или инсульт, а кортизон разрушает клетки гиппокампа (участка мозга, отвечающего за память), нанося вред способностям учиться и запоминать. Самый сильный стресс вызывает ощущение отсутствия контроля над ситуацией, то есть чувство беспомощности. 

точка2.png Центры внимания в мозге могут фокусироваться только на одном объекте одновременно. Нет мультизадачности! Мозг — это последовательно выполняющий операции процессор, не способный делать два дела сразу. Бизнес и система образования превозносят мультизадачность, но исследования предоставляют точные доказательства того, что такой подход снижает продуктивность и увеличивает количество ошибок. Постарайтесь поделить день на временные интервалы с условием, что вам не будут мешать (выключите электронную почту, телефон и программу для обмена сообщениями), — и увидите, насколько больше вы сделали.

точка2.png Если слушатели начинают зевать после десяти минут лекции или презентации, то им точно не требуется дополнительная информация о том же предмете. Иначе они станут похожи на гусей, которые давятся пищей, не в силах ее переварить. Вы можете вернуть их внимание при помощи зацепки, вызывающей бурные эмоции, например уместного анекдота или описания случая из практики. 

точка2.pngСогласно результатам исследований, если человека отвлекать, то для завершения задачи ему понадобится в полтора раза больше времени. И во столько же раз увеличится количество совершенных им ошибок.

точка2.pngСтресс на работе вызывается комбинацией двух факторов: ожиданием высоких результатов и невозможностью контролировать то, чем вы занимаетесь.

точка2.pngНаш мозг был создан для ходьбы на расстояние 19 километров в день! Чтобы улучшить умственные способности — двигайтесь. Физическая нагрузка обеспечивает поступление в мозг крови, доставляющей глюкозу для потребления энергии и кислород для очищения от токсичных частиц. Она также стимулирует выработку протеина, который способствует созданию нейронных связей. Занятия аэробикой два раза в неделю уменьшают риск возникновения умственных расстройств вдвое и снижают вероятность развития болезни Альцгеймера на 60%.

точка2.pngХотя мозг составляет всего лишь 2% от массы человеческого тела, он использует около 20% потребляемой всем организмом энергии — в десять раз больше, чем можно было бы предположить. Когда мозг работает в полную силу, он потребляет больше энергии на единицу веса всех тканей, чем четырехглавая мышца во время тренировки.

точка2.pngОдна компания при исследовании влияния запахов на рабочий процесс получила потрясающий результат. Аромат шоколада, исходивший от торгового автомата, увеличил объем его продаж на 60%. Вот это мотивация! Компания также установила генератор аромата запаха вафель рядом с магазином, где продавалось мороженое (он был расположен внутри большого отеля, и его сложно было найти). Продажи выросли на 50%, в результате для описания данной техники был введен термин «аромаобъявление». Добро пожаловать в мир сенсорного брендинга! «Вы не можете просто использовать приятный запах в надежде, что это сработает, — говорит ученый Эрик Шпангенберг, работающий в данной сфере. — Он должен быть правильным». Сотрудникам компании Starbucks, например, даже запрещается пользоваться духами в рабочее время, потому что их запах смешивается с ароматом кофе, который должен привлекать потенциальных клиентов. 

точка2.pngЗрение важнее других чувств, на него расходуется добрая половина ресурсов мозга. То, что мы видим, — это то, что командует увидеть нам мозг, и точность воспроизведенной картины далека от 100%. Визуальная информация лучше запоминается и воспроизводится, чем печатный текст или устная речь.

точка2.png Самое важное правило мозга, которое я не могу доказать научными фактами, но в которое верю всем сердцем, — быть любознательным.

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