Кровные деньги: 10 российских братьев-предпринимателей

20 марта в головном офисе Росбанка состоялась пресс-конференция, на которой его топ-менеджеры рассказали о развитии бизнеса, а также представили новый сайт.

Считается, что заниматься бизнесом вместе с родственниками — это двойной риск: можно потерять и дело, и семью. Тем интереснее примеры братьев-предпринимателей, которым семейные отношения не мешают быть деловыми партнерами.

Считается, что заниматься бизнесом с родственниками — это двойной риск: можно потерять и дело, и семью. Тем интереснее примеры братьев-предпринимателей, которым семейные отношения не мешают быть деловыми партнерами.





Михаил Гуцериев,

совладелец группы «Сафмар»

Возраст: 61 год. Состояние: $4,8 млрд

Саит-Салам Гуцериев,

совладелец группы «Сафмар»

Возраст: 59 лет. Состояние: $950 млн

Михаил и Саит-Салам Гуцериевы

Михаил Гуцериев в 1988 году создал один из первых в СССР кооперативных банков «Кавказ», в 1992-м основал промышленно-финансовую группу «Бин», позднее переименованную в «Сафмар» (в честь родителей — Сафарбека и Марем). Конгломерат имеет активы в промышленности, добыче полезных ископаемых, финансовом секторе, строительстве, гостиничном бизнесе, ретейле. Михаил Гуцериев состоит в Союзе писателей России и пишет стихи. «Коллекционирует» радиостанции: ему принадлежат в том числе Love Radio и «Шансон». Его младший брат Саит-Салам во время перестройки работал в нефтяной сфере в Грозном, а в 90-е помогал развивать бизнесы «Бина». Также он дважды избирался депутатом Госдумы — в 1999 и 2003 годах. Свадьбу сына Михаила Гуцериева Саида, на которой выступали Дженнифер Лопес, Стинг и Энрике Иглесиас, обсуждают до сих пор.

Цитата: «В России никогда не будет семейного бизнеса, потому что здесь нет соответствующего права, сложившейся культуры. У нас не любят богатых людей. У нас все по-другому. У нас на семейный бизнес смотрят как на мафиозный клан» (Михаил Гуцериев, Forbes, 2017).





Алексей Ананьев,

бывший совладелец Промсвязьбанка

Возраст: 54 года. Состояние: $700 млн

Дмитрий Ананьев,

бывший совладелец Промсвязьбанка

Возраст: 50 лет. Состояние: $700 млн

Алексей и Дмитрий Ананьевы

Ананьевы начали с ввоза из-за границы подержанных ЭВМ. В 1995 году был основан Промсвязьбанк, который позиционировался как отраслевая кредитная организация для крупнейших предприятий связи. В 2017 году, когда ЦБ объявил о его санации, он являлся третьим по величине частным банком в России. Председатель правления Дмитрий Ананьев был не согласен с решением регулятора. В интервью «Ведомостям» он говорил, что «банк пристрелили, а шкурку выбросили в Фонд консолидации». После ввода временной администрации братья поделили активы: Алексей оставил себе IT-компанию «Техносерв», а младшему Дмитрию достались, в частности, девелоперская группа «ПСН» и медиабизнесы. Ананьев-старший интересуется искусством, на базе его коллекции русского соцреализма был основан музей «Институт русского реалистического искусства».

Цитата: «Общие нравственные ценности позволяют нам братские отношения ставить выше бизнеса. Мы можем спорить с Дмитрием по какому-то вопросу, иной раз достаточно долго и жестко, но как только чувствую, что начинается переход на личности, этот вопрос теряет для меня интерес. Я лучше пересмотрю, скорректирую свою точку зрения, чем поссорюсь с братом» (Дмитрий Ананьев, Forbes, 2006).





Мавлит Бажаев,

председатель совета директоров группы «Альянс»

Возраст: 69 лет. Состояние: неизвестно

Муса Бажаев,

президент группы «Альянс»

Возраст: 52 года. Состояние: $600 млн

Муса и Мавлит Бажаевы

Холдинг «Альянс» был основан в 1998 году Зией Бажаевым. После того, как он погиб в авиакатастрофе, основные доли компании принадлежат его братьям Мусе и Мавлиту Бажаевым, а также сыну Дени. В 2014 году группа продала свой основной актив — нефтяную компанию Alliance Oil, и Бажаевы занялись драгоценными металлами. Мусе и Дени Бажаевым принадлежит 40% в компании «Русская платина». Семья владеет люксовым курортом Forte Village на Сардинии, купленным за 180 млн евро.

Цитаты: «100-процентными владельцами наших компаний являются члены семьи Бажаевых. Под семьей мы понимаем не только ближайших родственников, но и наших давних соратников, членов команды, создавшей «Альянс» и «Русскую платину» (Муса Бажаев, «РИА Новости», 2013).

«Для меня самое главное — это то, что мне удалось продолжить дело Зии: сохранить команду, которая создавала компанию, воплотить в жизнь многие его идеи, приумножить его начинания» (Муса Бажаев, «МК», 2008).





Вячеслав Аминов,

член совета директоров «Нефтетранссервиса»

Возраст: 58 лет. Состояние: $750 млн (на 2014 год)

Вадим Аминов,

член совета директоров «Нефтетранссервиса»

Возраст: 49 лет. Состояние: $700 млн (на 2014 год)

Вадим и Вячеслав Аминовы

В 2006 году братья стали соучредителями компании «Нефтетранссервис», которая входит в число крупнейших железнодорожных операторов России. До этого Вячеслав Аминов в разное время был заместителем исполнительного секретаря СНГ Бориса Березовского, советником главы администрации президента РФ Александра Волошина, главой компании «Проминвест», торговавшей нефтепродуктами и металлами. Он является мастером спорта по плаванию, возглавляет Федерацию современного пятиборья, занимает пост вице-президента Олимпийского комитета России. Вадим Аминов в 1990-е руководил фирмой «Градиент», крупным дистрибьютером косметики и бытовой химии. Братья были также совладельцами Межрегионального Почтового Банка (ликвидирован в 2017 году) и корпорации «Проминвест».





Борис Зингаревич,

член совета директоров группы «Илим»

Возраст: 59 лет. Состояние: $1 млрд

Михаил Зингаревич,

член совета директоров группы «Илим»

Возраст: 59 лет. Состояние: неизвестно

Борис и Михаил Зингаревичи

В 1992 году братья-близнецы с партнерами основали лесопромышленную компанию «Илим Палп», которая выросла в крупнейшего в России производителя картона и бумаги. Среди учредителей был будущий премьер-министр и президент РФ Дмитрий Медведев. Также Зингаревичи создали девелоперскую компанию Plaza Lotus Group. Один из ее проектов — бизнес-центр Sinop в Санкт-Петербурге — был продан в 2013 году за 2 млрд рублей. Компания специализируется на работе с сегментом коммерческой и жилой недвижимости класса «премиум» в Северной столице. Она вкладывалась в том числе в реконструкцию зданий-памятников в центре города, например Павловских казарм на Марсовом поле. А вот инициатива по преобразованию здания Конюшенного ведомства в элитный апарт-отель закончилась скандалом: градозащитники выступили против и работы пришлось свернуть.

Цитата: «Однояйцевые близнецы — это специальная история. Ты не сам по себе, ты — часть общего «мы». Мы, бывало, и дрались друг с другом, но зато, выходя на улицу, понимали: нас двое, у нас преимущество. И в жизни, и в бизнесе мы всегда вместе» (Михаил Зингаревич, «Собака.ру», 2013).





Александр Линник,

совладелец «Мираторга»

Возраст: 51 год. Состояние: $600 млн

Виктор Линник,

совладелец «Мираторга»

Возраст: 51 год. Состояние: $600 млн

Виктор и Александр Линники

Братья-близнецы Александр и Виктор Линники после армии работали грузчиками, в начале 90-х проводили экскурсии по Москве иностранным туристам. Затем они занялись продуктовым бизнесом: ввозили сухое молоко и мясо из Европы. В 1995 году предприниматели открыли компанию «Мираторг», сейчас агрохолдинг является одним из ведущих производителей мяса в России. Компания поставляет полуфабрикаты для сетей ресторанов Burger King и McDonald’s.

Цитата: «Брат — это самый близкий человек. Невозможно тянуть эти нагрузки, бывает тяжело психологически. И если есть человек, которому ты можешь на 100% доверять, — это принципиально» (Виктор Линник, «Ведомости», 2015).





Аркадий Ротенберг,

владелец «Стройгазмонтажа», совладелец СМП Банка

Возраст: 67 лет. Состояние: $3 млрд

Борис Ротенберг,

совладелец СМП Банка

Возраст: 62 года. Состояние: $1,2 млрд

Борис и Аркадий Ротенберги

О жизни Ротенбергов и их близких вполне можно снять сериал «Династия». Начиная с ленинградской молодости, когда братья занимались в одной секции дзюдо с Владимиром Путиным, и заканчивая санкционными списками — событий хватило бы на несколько сезонов. Бизнес-интересы семьи настолько разнообразны, что фраза «структуры, контролируемые Ротенбергами» стала практически мемом. Эти интересы зачастую связаны с госпроектами, а Аркадий Ротенберг в 2018 году оказался на третьем месте в рейтинге Forbes «Короли госзаказа». Братья вовлечены в спортивную жизнь страны: старший возглавляет правление Федерации хоккея России, а младший занимает пост вице-президента Федерации дзюдо.





Сергей Саркисов,

совладелец «РЕСО-Гарантии»

Возраст: 59 лет. Состояние: $750 млн

Николай Саркисов,

совладелец «РЕСО-Гарантии»

Возраст: 50 лет. Состояние: $750 млн

Николай и Сергей Саркисовы

В 80-е годы Сергей Саркисов делал карьеру в «Ингосстрахе», руководил представительствами компании в Латинской Америке. В 1991-м вместе с партнерами он создал «РЕСО-Гарантию», через несколько лет взял в бизнес младшего брата Николая. Сейчас страховщик с годовой выручкой в 104,7 млрд рублей занимает 83-ю строчку в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России». Сергей Саркисов интересуется кинобизнесом. Он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, а его короткометражку «На плаву» показали на Каннском кинофестивале.





Дмитрий Хотимский,

совладелец Совкомбанка

Возраст: 45 лет. Состояние: неизвестно

Сергей Хотимский,

совладелец Совкомбанка

Возраст: 40 лет. Состояние: неизвестно

Дмитрий и Сергей Хотимские

В 90-е Дмитрий Хотимский работал в туристическом бизнесе, продавал косметику, владел молочными и мясными заводами, занимался инвестициями. Младший брат Сергей иногда помогал ему с проведением сделок, а в 2002 году вместе с партнером приобрел костромской Буйкомбанк. Позднее организация был переименована в Совкомбанк, в число ее совладельцев вошел и Дмитрий Хотимский. По размеру активов она сейчас занимает 15-е место в российской банковской системе. Хотимский-старший — кандидат в мастера спорта по шахматам, автор книги «Наживемся на кризисе капитализма». Сергей же в начале нулевых занимался кинобизнесом и спродюсировал любимую в народе черноюморную комедию «ДМБ». По итогам 2018-го Хотимские получили награду «Банкир года» на церемонии, проводимой холдингом «Банки.ру».





Айрат Шаймиев,

совладелец группы «Таиф»

Возраст: 57 лет. Состояние: $1,2 млрд

Радик Шаймиев,

совладелец группы «Таиф»

Возраст: 54 года. Состояние: $1,2 млрд

Айрат и Радик Шаймиевы

Сыновьям первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева принадлежит по 19,5% акций группы «Таиф», которая владеет пакетами акций нефтеперерабатывающего комплекса «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза», ТГК-16. Братья давно увлекаются мотоспортом: Айрат Шаймиев в 2002 году победил в чемпионате Европы по автокроссу, а в следующем году главная награда досталась его брату. В 2017-м Радик Шаймиев стал президентом футбольного клуба «Рубин».

По материалам Forbes, «Ведомостей», «Коммерсанта», Банки.ру, агентства «РИА Новости».