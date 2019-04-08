Как правильно говорить о деньгах: советы эксперта

Встреча главы банка «Открытие» и мэра Москвы состоится 18 апреля в рамках форума для молодых предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса». На нем эксперты и бизнесмены поделятся своими знаниями в области цифровизации.

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Личные финансы — тема деликатная, если не сказать интимная. И при этом она заслуживает самого пристального внимания. Как вести диалог с другими людьми, когда речь заходит о деньгах, рассказывает психолог Станислав Ефремов.

Личные финансы — тема деликатная, если не сказать интимная. И при этом она заслуживает самого пристального внимания. Как вести диалог с другими людьми, когда речь заходит о деньгах, рассказывает психолог Станислав Ефремов.

Разговоры о деньгах условно можно поделить на два типа. К первой группе относятся обсуждения доходов и трат, которые мы ведем с близкими, в первую очередь с мужем, женой, родными. Такие разговоры самые сложные — они затрагивают не просто наши интересы, но и более глубокие потребности: в любви, признании, власти и безопасности. Вторая группа — беседы с друзьями, приятелями, коллегами, с которыми у нас нет общих финансовых дел. Рассмотрим по отдельности каждую категорию.





С близкими людьми

Зачастую в семье тема личных денег бывает табуирована в большей степени, чем разговоры о сексе. В ходе опроса, проведенного порталом Superjob, выяснилось, что только 56% россиян делятся информацией о своем заработке с женами и мужьями.

Вместе с тем, как только пара начинает открыто проговаривать денежные вопросы, тут же во взаимоотношениях многое налаживается. Финансовые претензии друг к другу часто маскируют собой другие проблемы: отсутствие поддержки со стороны одного из партнеров, разные подходы к образованию детей или образу жизни.

Итак, вот какие вопросы нужно обсудить.

Где ваша пара на шкале от тотальной экономии до «потратить все и залезть в долги»?

На что будете тратить, а на чем готовы экономить?

Какие у вас планы относительно доходов и накоплений в будущем?

Важно ли вам иметь сбережения на черный день или пенсию? Если да, то какие?

Вы ведете общий счет или у каждого свой кошелек?

Кто и как управляет совместным бюджетом?

Как вы будете делить имущество, бизнес и долги в случае расставания?

Обговорите все эти вещи чем раньше, тем лучше. Здесь нет правильных ответов: главное — выяснить, способны ли вы открываться друг другу и сглаживать разногласия.

Например, мужчина может быть склонен экономить, а женщина — жить на полную катушку. Чем раньше они выяснят привычки друг друга, тем быстрее придумают правила игры, подходящие обоим. Пара либо придет к компромиссу (жена будет привносить в совместную жизнь удовольствие, а муж сосредоточится на зарабатывании денег), либо же вовремя расстанется и избежит многих неприятностей и разочарований.

Честные разговоры о деньгах помогают достигнуть важных вещей. Во-первых, они снимают напряжение, вызванное додумыванием мотивов другого. На смену рассуждению «он не хочет купить шубу, а значит, меня не ценит» приходит позиция «он копит на более важные покупки, его отношение ко мне ни при чем». Во-вторых, такие разговоры сокращают ненужные траты. Возможно, ваш партнер не любит роскошные вычурные подарки и предпочел бы сам выбирать себе что-то полезное и недорогое, а вы об этом даже не подозреваете.

Так почему же мы испытываем затруднения, когда говорим о личных деньгах?

Причины чувства неловкости могут быть разными.

Негативный опыт родительской семьи, в которой разговоры о деньгах заканчивались скандалом.

Страх понять, кто вы на самом деле друг другу. Ведь при обсуждении долгосрочного бюджета неминуемо придется говорить и о возможном совместном будущем.

Опасения и стыд, что вас сочтут скупым, мелочным или меркантильным. Корни этих эмоций уходят в гендерные мифы о щедром мужчине и бескорыстной женщине. Частично истоки стыда кроются в христианских, а потом советских установках, что «деньги — грязь» и надо думать о душе или светлом коммунистическом будущем.

Страх обидеть партнера, если он зарабатывает меньше.

Боязнь, что партнер начнет вас эксплуатировать, если ваш доход слишком высокий.

Опасения, что партнер бросит вас, потому что вы зарабатываете совсем мало.

Наш мозг стремится жить по простым стандартным правилам. Если в прошлом человек сталкивался с ситуациями, в которых рассуждения о деньгах оборачивались неприятностями, то в голове складывается штамп: больше об этом ни слова. Важно понять свои психологические установки, ослабить неактуальные и выстроить новую систему отношений с деньгами и спутником жизни.

Разобраться, что именно вам мешает обсуждать личные финансы, помогает следующий прием. Сначала десять раз закончите письменно фразу: «Нельзя говорить о деньгах, потому что…». Прочитайте эти предложения вслух. Слышите ли вы знакомые интонации своих близких — мамы, папы, бабушек, дедушек? Чьи именно? Почему родные могли вам это говорить? Теперь можно попробовать нацелить фразу на конкретного человека или ситуацию: «Мне нельзя говорить с мужем о деньгах, потому что…».

И еще один совет: общаясь с близким человеком, применяйте технику «я-сообщений», чтобы сгладить острые углы. Стройте фразы от своего имени и только о текущей ситуации, избегайте обобщений и предположений о мотивах партнера. «Я-сообщение» может строиться по схеме: «Когда ты поступаешь таким-то образом, я чувствую то-то. Пожалуйста, в будущем делай так-то». Подробнее об этой технике можно прочитать у психолога Юлии Гиппенрейтер. Хотя она пишет о детях, метод подходит для всех возрастов.





Со всеми остальными

Здесь есть свои риски, поэтому важно понимать, зачем вы заводите беседу о личных финансах с приятелем или коллегой. Несомненно, польза от таких диалогов бывает: вы можете получить эмоциональную поддержку в трудный период, выяснить, адекватная ли у вас зарплата, узнать другую полезную информацию.

Разговоры о деньгах с сослуживцами могут принимать форму сплетен. Психолог Оксфордского университета Робин Данбар считает, что они все равно полезны, потому что раскрывают негласные правила коллектива, укрепляют ваше положение, помогают заводить друзей, вызывают доверие к вам и просто позволяют приятно проводить время.

Вот чего следует избегать при общении с «внешними» людьми.

Не называйте размер своих накоплений. Вы можете спровоцировать просьбу дать взаймы или поделиться долей в бизнесе, а если откажете, то есть риск, что на вас обидятся.

Не обсуждайте свое финансовое состояние с теми, кто зарабатывает значительно меньше, чтобы не вызывать зависть.

Не разглашайте информацию о своих делах, попадание которой в чужие руки может принести вред.

Не сообщайте секретные сведения других людей.

Но и не игнорируйте тему денег полностью.

Придумайте способы уходить от неудобных вопросов. Вместо раскрытия конфиденциальных сведений о себе можно поделиться какими-то другими фактами из своей жизни, забавными происшествиями. Постарайтесь ссылаться не на закрытую информацию о финансовом состоянии окружающих, а на события, которые происходили публично. Или замените обсуждение знакомых людей рассказами о знаменитостях, попадавших в похожие истории.