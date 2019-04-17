Реальная любовь: можно ли найти мужа на конференции

Кофе-брейки, обед, фуршет — на конференции все располагает к знакомству. Да и народ проверенный — не то что в «Тиндере». Екатерина Супрунович поинтересовалась у финансистов, нашел ли кто-нибудь свое счастье на деловых мероприятиях. И взяла советы у свахи-блогера для тех, кто еще в поиске.

Кофе-брейки, обед, фуршет — на конференции все располагает к знакомству. Да и народ проверенный — не то что в «Тиндере». Екатерина Супрунович поинтересовалась у финансистов, нашел ли кто-нибудь свое счастье на деловых мероприятиях. И взяла советы у свахи-блогера для тех, кто еще в поиске.

Екатерина Беленко,

директор департамента казначейских продуктов «Казначейских систем»

— В 2016 году я работала в группе «Рольф» и приехала выступать на форум корпоративных казначеев. Мой выход был сразу после Александра Гришина из компании «Казначейские системы». Волновалась, что его тема похожа на мою, вдруг все расскажет? И стиль изложения очень близок: четко, по делу, грамотно — видно, что профессионал.

Позже мы пересекались на других мероприятиях, начали друг другу улыбаться, перешли на «ты». Безумно интересно было дискутировать с ним на тему корпоративного казначейства. На следующих конференциях дружески обнимались при встрече, и Саша держал меня за руку, успокаивая перед очередным выступлением, а я чувствовала, что нравлюсь ему. Он очень добрый, мягкий, заботливый, ответственный, трудолюбивый. Однажды перед его выступлением написала в WhatsApp «улыбнись», потому что он сидел уж очень сосредоточенный. Саша сразу засиял, увидев меня. Между нами пролетела искра.

Мы оба занимались карьерой, свободного времени не было, но любовь взяла свое. Мы гуляли, разговаривали, смеялись, так было тепло на душе. Оказалось, оба мечтали о крепкой, дружной большой семье, по примеру родителей. Я чувствовала, что это мой человек. И Саша видел во мне воплощение идеальной девушки, жены, мамы будущих детей.

Мы поняли, что не можем больше жить друг без друга, что стали командой и взаимной опорой, что от чувств у нас вырастают крылья и хочется творить, создавать, работать и любить, любить, любить! В 2018 году мы поженились. Сейчас воспитываем сына и занимаемся нашим общим делом — развиваем рынок корпоративного казначейства в России, возглавляя компанию «Казначейские системы».





Алма Обаева,

председатель правления «Национального платежного совета»

— С Юрой мы встретились в 1993 году на семинаре для центральных банков, который организовал Банк Англии в Лондоне. Летела туда пять часов, очень устала. В гостинице попыталась открыть номер, в руках сумки. И вдруг дверь распахивается с обратной стороны, а за ней мужчина — с виду абсолютный грек. Ой, sorry, excuse me. Мой номер оказался соседним.

Встреча стала судьбоносной. Юра потом шутил: мол, ты сразу пришла ко мне с вещами. Мы много общались, обсуждали платежные системы, мои научные изыскания. Я тогда собиралась защищать докторскую, а у него уже был подобный опыт, так что он предложил помощь и докторантуру, где работал директором по совместительству. Сам он руководил одним из подразделений Банка России, я трудилась в Нацбанке Казахстана. У нас оказалось много точек соприкосновения, и в какой-то момент мы поняли, что полюбили друг друга.



1 /2





Наталья Смирнова,

независимый финансовый советник

— Однажды я была спикером на конференции по инвестиционным стратегиям в другом городе. Выступающие, как и темы, оказались довольно занудными, но один доклад по структурным продуктам привлек мое внимание. Посмотрела, кто его делает, — приятный мужчина.

Так случилось, что вечером за общим ужином сели рядом. Я заговорила о стратегиях с использованием структурных продуктов (они подходили ряду моих клиентов), попросила материалы. Мой собеседник сказал, что не может их прислать, поскольку это инструмент новый, но готов показать их у себя в номере с компьютера без копирования. Мне рано утром улетать в Москву, информация нужна срочно, я наплевала на то, кто что подумает, и согласилась. Он мило улыбнулся, а в номере предложил заказать вина и фруктов, на что я выпалила: «Ближе к делу, ноутбук и стратегии, пожалуйста, у меня мало времени». В итоге мы настолько погрузились в обсуждение, что не заметили, как засиделись до четырех утра. Мне надо было на самолет, я попрощалась и пошла собирать вещи. На следующий день он позвонил: «Не могу забыть девушку, с которой провел ночь за опционами. Приглашаю на кофе!»

На конференции обычно люди не думают о романтике, а сосредоточены на работе. Понравиться друг другу не спешат, говорят по делу. Да и времени у большинства участников таких мероприятий мало. Для меня конференция — все же поиск интересных идей, а если к ним добавляются интересные люди, рассматриваю это как бонус.

Комментарий автора. К слову, с Натальей были согласны многие участники моего опроса. Большинство отмечали, что конференции все же предназначены для дела, а не для флирта, и что в серьезной обстановке трудно даже рассматривать окружающих в качестве потенциальных партнеров. Но было и другое мнение: любовь на конференциях возможна, только надо иметь в виду, что прекрасные чувства обычно заканчиваются вместе с самим мероприятием.





Елена Вайз,

профессиональная сваха и блогер

— Деловая конференция — это отличное место для знакомства! Там собираются люди примерно одного уровня, найти тему и предлог для общения очень просто. Кроме того, здесь можно легко первой подойти к мужчине. И даже не к одному.

Часто женщины, которые находятся в поиске партнера, рассматривают такие конференции только как место для общения. Напрасно. Вот свежий пример. Моя клиентка, с которой мы три месяца работаем по поиску пары, сообщила, что в апреле у нее сразу несколько деловых мероприятий подряд. Сначала в Монако, потом в Германии и где-то еще, поэтому ей будет не до романтики. Я спросила, планирует ли она использовать полученные навыки для знакомства на этих конференциях. Клиентка ответила отрицательно, хотя целеустремленно работает над тем, чтобы создать семью. В итоге мы сошлись, что деловые поездки — отличный шанс завести серьезные отношения. Однако вы должны быть внутренне к ним готовы, чтобы удача вам улыбнулась.

Я работаю с успешными женщинами, у большинства из которых очень широкий круг общения, включающий в том числе мужчин. Тем не менее они одиноки. Причина во внутренних блоках: нередко на уровне сознания женщина хочет найти партнера, но в подсознании ей что-то мешает. В результате — череда неудачных знакомств или полное отсутствие отношений. Зато если эти внутренние барьеры убрать, то с мужчиной можно познакомиться хоть на деловой конференции, хоть в Интернете.

Мои советы женщинам, находящимся в поисках, перед поездкой на деловую конференцию:

держите свое сердце открытым;

создайте предвкушение интересного знакомства;

тщательно продумайте гардероб;

настройтесь не только на деловое общение, но и на увлекательную игру.