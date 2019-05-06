Осторожно, данные собираются: как технологии big data меняют мир

Наши следы в цифровом пространстве все чаще подвергаются анализу, о котором многие даже не подозревают. Гендиректор АНО «Центр развития деловых компетенций» Олег Гуров рассказывает о возможностях и рисках, связанных с повсеместным использованием больших данных.

Наши следы в цифровом пространстве все чаще подвергаются анализу, о котором многие даже не подозревают. Гендиректор АНО «Центр развития деловых компетенций» Олег Гуров рассказывает о возможностях и рисках, связанных с повсеместным использованием больших данных.

Еще вчера материалы на домашнем компьютере, рабочем сервере и в сотовом телефоне были просто структурированной информацией. А теперь все, что у вас есть, — от фотографий в смартфоне до файлов в облаке и адресов сайтов в закладках, — стало частью больших данных.

Официальных определений big data много: их можно найти и в документах ООН, и в отчетах «большой четверки», и в законодательстве разных стран. Но если говорить простыми словами, то речь идет о всей совокупности «цифровых следов», которые мы оставляем в Интернете и не только. Частью больших данных становится информация о наших действиях практически в любой области — от покупки финансовых продуктов до записи к врачу. Далее она обрабатывается, анализируется и используется для различных целей.

Все это было бы невозможно без развития технологий. Благодаря им бизнес-процессы автоматизируются, открываются двери для широкого применения машинного обучения и искусственного интеллекта. В итоге большие данные не только меняют нашу сегодняшнюю жизнь, но и задают вектор развития на ближайшее будущее. При этом они несут не только перспективы, но и риски. Рассказываю, какие именно.





Возможности

Уже сегодня большие данные используются для прогнозирования мест и времени возможных преступлений. Алгоритмы учитывают историю совершенных правонарушений и модели криминального поведения. Технологии еще далеки от представленной в фильме «Особое мнение», но все же с их помощью можно построить карту самых опасных районов и заранее выставить в них полицейские патрули.

Бизнес-процессы любой компании можно довести до совершенства путем анализа больших данных. Это отличный инструмент для оптимизации цепочек поставок, сети продаж, инструментов маркетинга. Анализируя информацию о поведении, вкусах и образе жизни клиентов, фирмы будут точнее таргетировать рекламу и получать от нее максимальную отдачу.

В медицине и фармакологии мониторинг состояния пациентов и накопление этих сведений поможет проверить, насколько эффективен на практике тот или иной вид терапии или препарат. В других ситуациях большие данные позволяют предсказывать распространение вирусных заболеваний и принимать меры для предотвращения эпидемий.

От информации о предпочтениях зависит, как выглядят для пользователя новостные ленты в соцсетях. Персонифицированная реклама на сайтах, которая тоже подбирается с помощью анализа больших данных, помогает сэкономить время на поиске нужных товаров и услуг в интернет-магазинах или не пропустить выхода интересного фильма.





Риски

Вызывает беспокойство масштаб явления. Приведу конкретный пример. Имея доступ к данным о местонахождении человека, маркетологи могут в реальном времени отправлять ему на мобильный рекламу с предложением посетить близлежащий магазин или кафе. Для максимального эффекта содержание и время показа объявления будут адаптированы в зависимости от поведения потребителя в прошлом. Может учитываться даже то, заходил ли он в заведение раньше, делал ли там покупки, и если да, то какие именно. Наша повседневная жизнь становится абсолютно прозрачной, что большинству не очень приятно.

Различные службы и компании будут стремиться контролировать наше поведение для ограничения собственных рисков. Например, страховщикам пригодятся данные о физической активности и привычках каждого клиента: если вероятность выплаты возрастает, это станет поводом повысить индивидуальный тариф. А банкам будет полезна информация о том, какие статьи расходов у человека преобладают, чтобы принять решение о целесообразности выдачи ему кредита, максимальной сумме и процентной ставке.

Большую опасность представляет дискриминация определенных групп населения. Неоднократно замечалось, что люди с темным цветом кожи априори идентифицируются различными системами распознавания лиц как потенциальные преступники. А на сайтах с вакансиями, где пользователи адресно получают предложения по трудоустройству, мужчинам, как правило, демонстрируются более интересные объявления.

Использование программ для прогнозирования преступлений может привести к избыточным расходам на мониторинг бедных районов. Например, на территории будет регистрироваться множество несущественных правонарушений, таких как бродяжничество. На статистику эти данные повлияют, но общественную безопасность все равно не обеспечат.

Одна из актуальнейших проблем — утечка информации. Вспомним многочисленные взломы баз данных, случавшиеся в последние годы. Масштабы и последствия таких событий сложно предсказать, но очевидно, что опасности подвергается все общество.

Доступность самой разной информации о каждом человеке поможет нечистоплотным политтехнологам манипулировать общественным сознанием за счет использования ботов и таргетированного продвижения поддельных новостей. Такие манипуляции девальвируют политические процессы и угрожают социальной стабильности.

Замечу, что новые технологии сами по себе нейтральны и их влияние на общество — это вопрос применения. Мы не можем точно спрогнозировать, в каком направлении они станут развиваться дальше, не начнут ли приносить больше вреда, чем пользы. Но в наших силах — очертить границы, связанные с обработкой больших данных. И тогда стремление улучшить жизнь совершенно точно не приведет к наступлению технократической антиутопии.