30 лет на рынке — прекрасный повод вспомнить о достижениях и встретиться в кругу друзей. Банк «Уралсиб» посвятил своему юбилею торжественные мероприятия по всей России, а завершающим аккордом стало мультимедийное шоу в Москве.

Ежегодно в России создается порядка 300 000 новых компаний, но больше половины из них не доживает до пяти лет. Где находится наибольшее и наименьшее число бизнесов-долгожителей, выяснили в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Для наследников миллиардеров открыты все дороги. Хочешь учиться — поступай в любой вуз, планируешь начать бизнес — вот капитал, мечтаешь продолжать семейное дело — для тебя готово место. Что выбирают дети богатейших людей?

Елена Коровушкина Автор Finparty



Все статьи автора Чем занимаются дети самых богатых людей мира

Для наследников миллиардеров открыты все дороги. Хочешь учиться — поступай в любой вуз, планируешь начать бизнес — вот капитал, мечтаешь продолжать семейное дело — для тебя готово место. Что выбирают дети богатейших людей?





Билл Гейтс, сооснователь Microsoft

Состояние: $103 млрд

Дети: Дженнифер (22 года), Рори (19 лет), Фиби (16 лет)

Билл, Дженнифер, Рори, Фиби, Мелинда Гейтс

Присоединившись к кампании «Клятва дарения», Билл Гейтс обязался потратить большую часть состояния на благотворительность. Дети же получат лучшее образование и $10 млн в качестве путевки в жизнь, дальше дело за ними. Все трое наследников Гейтса еще слишком молоды, чтобы можно было с уверенностью давать прогнозы насчет их будущего. Широкой публике лучше всего известна старшая дочь Дженнифер — она всерьез увлекается верховой ездой и участвует в национальных соревнованиях. Чтобы ей было удобнее тренироваться, отец потратил $37 млн на покупку недвижимости во Флориде. Дженнифер окончила бакалавриат Стэнфордского университета, где изучала биологию. В дальнейшем она собирается посвятить себя медицине.





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Бернар Арно, глава LVMH

Состояние: $92 млрд

Дети: Дельфин (44 года), Антуан (41 год), Александр (26 лет), Фредерик (24 года), Жан (20 лет)

Жан, Антуан, Александр, Фредерик Арно

Бернара Арно не раз спрашивали в интервью, кто из пяти детей унаследует империю. Он никогда не называл конкретного имени, обещая, что руководство перейдет к самому способному — тому, кто сможет сочетать деловую хватку и креативный подход.

На сегодняшний день четверо из пятерых наследников самого богатого человека в модной индустрии работают в LVMH. Так, единственная дочь Дельфин — вице-президент Louis Vuitton. До этого она была сотрудником модного дома Christian Dior, который тоже входит в бизнес-империю Арно. Сидни Толедано, многие годы возглавлявший эту компанию, хвалил Дельфин за работоспособность: «Иногда мне приходилось буквально выталкивать ее из офиса. В начале 2012-го я уехал в отпуск, а она осталась в Париже, и вот за два дня до родов она шлет мне мейлы. Тогда я сказал: «Дельфин, остановись!»

Антуан и Дельфин Арно

Старший сын Антуан — гендиректор компании Berluti, производящей мужскую одежду, обувь и аксессуары. Под его руководством продажи бренда за три года выросли втрое. Антуан известен еще и отношениями с супермоделью Натальей Водяновой, у них двое сыновей.

Антуан Арно, Наталья Водянова

Следующий по старшинству сын Александр однажды в период подросткового бунта купил в пику отцу чемодан Rimova — не Louis Vuitton, а какую-то чужую для семьи немецкую марку! Если бы все подростковые выходки были такими невинными... После окончания университета он же убедил владельца Rimova продать фирму. Компания стала частью LVMH, а Александр ее возглавил. Он дружен с Эваном Шпигелем — сооснователем Snapchat. Тот отзывался о своем приятеле как о «креативном парне, который постоянно думает о развитии бренда».

Александр Арно, справа — Бернар Арно

Александр Арно, справа — Бернар Арно 1 /2

Фредерик Арно — директор по стратегии и цифровым технологиям швейцарского производителя часов TAG. И только младший сын Жан пока не занимает официального поста в семейной империи. Но, похоже, это лишь вопрос времени.





Уоррен Баффет, глава Berkshire Hathaway

Состояние: $89 млрд

Дети: Сьюзан (65 лет), Говард (64 года), Питер (61 год)

Сьюзан, Уоррен, Говард, Питер Баффет

Уоррен Баффет приложил максимум усилий, чтобы его дети росли как обычные люди. Они выполняли работы по дому, подрабатывали во время каникул, ездили на учебу на школьном автобусе. Еще в 80-х годах он решил, что большую часть своего состояния потратит на благотворительные цели. Детям должно полагаться ровно столько, чтобы они «могли заниматься чем угодно, но не так много, чтобы они могли вообще ничего не делать».

Баффет никогда не настаивал, чтобы наследники шли по его стопам, и в результате в Berkshire Hathaway работает лишь средний сын Говард, который входит в состав совета директоров. Также он управляет семейной фермой и написал несколько книг, посвященных дикой природе, экологии, проблеме бедности.

Говард Баффет

Говард Баффет с сыном и отцом Говард Баффет 1 /2

У каждого из детей миллиардера есть свой благотворительный фонд. Старшая дочь занимается исключительно им, и Баффет ее поддерживает. В одном из интервью Сьюзан вспоминала, как однажды отец отказался одолжить ей деньги на ремонт кухни, зато без раздумий выделил $1 млрд на проекты ее фонда в сфере образования и борьбы с бедностью.

Младший сын Питер стал музыкантом и композитором. Он участвовал в создании музыки к таким известным фильмам, как «Танцующий с волками» и «Алая буква». Получил «Эмми» за саундтрек к документальной ленте «Висконсин: американский портрет».

Уоррен и Сьюзан Баффет

Питер Баффет





Амансио Ортега, сооснователь Inditex

Состояние: $66 млрд

Дети: Сандра (51 год), Маркос, Марта (35 лет)

Марта и Амансио Ортега

Пожалуй, именно Ортега — наиболее непубличный миллиардер из первой десятки Forbes. О его частной жизни и членах семьи известно немногое. Старшая дочь Сандра, унаследовав состояние первой жены Ортеги (включая 5% акций Inditex), стала самой богатой женщиной Испании. Она занимается делами благотворительного фонда, основанного матерью, и помогает людям с инвалидностью. Выбор не случаен — у ее брата Маркоса был диагностирован ДЦП.

Младшая дочь Марта работает в Zara Women в качестве старшего креативного консультанта. Церемония ее бракосочетания с Карлосом Торреттой, сыном известного испанского модельера, стала в прошлом году одной из самых громких свадеб в Испании. По слухам, именно Марта унаследует отцовскую империю.

Сандра Ортега с мужем

Карлос Торретта и Марта Ортега

Карлос Торретта и Марта Ортега 1 /2





Ларри Эллисон, сооснователь Oracle

Состояние: $59 млрд

Дети: Дэвид (36 лет), Меган (33 года)

Ларри Эллисон (в центре), Меган и Дэвид Эллисон

Как и Билл Гейтс, Эллисон подписал «Клятву дарения», обязавшись потратить 95% состояния на благотворительность. Но прежде он передал часть активов в трастовые фонды для своих детей. Как сказал Эллисон своему биографу, «чем раньше они научатся справляться с плюсами и минусами богатства, тем лучше».

Сын и дочь сооснователя Orаcle занимаются кинобизнесом. В своем первом фильме «Эскадрилья «Лафайет» Дэвид Эллисон выступил в качестве продюсера и актера. Картина рассказывала историю военных летчиков во время Первой мировой войны и с треском провалилась в прокате. Однако после того, как Дэвид отказался от актерских амбиций, он добился большего успеха. Среди проектов, в которых он участвовал как продюсер, числятся номинированная на «Оскар» картина «Железная хватка», боевики с Томом Крузом «Джек Ричер», «Миссия невыполнима» и другие известные фильмы.

Дэвид Эллисон

Дэвид Эллисон 1 /2

На деньги, подаренные отцом на 25-летие, Меган Эллисон основала продюсерскую компанию Annapurna Pictures. Это называние напоминает о «кольце Аннапурны» — туристическом маршруте в Непале, который наследница миллиардера преодолела в юности. Наиболее известные фильмы, созданные при участии компании, — «Цель номер один», «Она», «Афера по-американски», «Призрачная нить». Все они получили признание критиков и номинации на «Оскар».

Меган Эллисон

Меган Эллисон 1 /2





Майкл Блумберг, сооснователь Bloomberg

Состояние: $56 млрд

Дети: Эмма (40 лет), Джорджина (36 лет)

Джорджина, Майкл, Эмма Блумберг

Старшая дочь Майкла Блумберга Эмма изучала государственное и бизнес-управление в Гарварде, а после выпуска посвятила себя работе в некоммерческих организациях. Сначала она провела шесть лет в Robin Hood Foundation — нью-йорксом фонде, который занимается проектами по борьбе с бедностью. Затем в 2014 году основала компанию Murmuration. Основная цель организации — улучшить работу государственных школ и сделать хорошее образование доступным для всех детей.

Младшая дочь Джорджина — профессиональная спортсменка, занимается конным спортом. Она автор нескольких книг в жанре young adult, причем вдохновение черпала из собственной жизни: главная героиня серии — талантливая наездница, сестра которой учится в университете Лиги плюща, а отец — миллиардер с Уолл-стрит. Джорджина рассказывала, что на нее однажды произвели огромное впечатление слова одного знакомого. В ответ на вопрос, любит ли он животных, тот сказал: «Я не могу этого утверждать, потому что не делаю ничего, чтобы им помочь». Девушка восприняла это как руководство к действию и сейчас участвует в различных проектах по защите братьев наших меньших.