В столице Татарстана начал работать первый в России офис ипотечного проекта «Росбанк Дом». Здесь постарались сделать все, чтобы для клиентов путь от заключения договора до получения ключей от квартиры стал как можно проще и понятнее.

Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев рассуждает о том, нужны ли роботу руки (а также волосы с кожей), и объясняет, что такое «эффект зловещей долины».

Редакция Finparty



Все статьи автора Олег Кивокурцев: надо ли делать роботов похожими на людей

Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев рассуждает о том, нужны ли роботу руки (а также волосы с кожей), и объясняет, что такое «эффект зловещей долины».

Ожидание и реальность

Если вспомнить известные фантастические фильмы XX века, то у большинства роботов в них антропоморфный, то есть человекоподобный, вид. Это и «Бегущий по лезвию» (1982), и «Короткое замыкание» (1986), и «Метрополис» (1927), и, конечно, «Терминатор» (1984), а также его продолжения.

В реальности же существует много разных направлений робототехники: промышленное (представленное такими брендами, как Kuka, Fanuc, ABB), медицинское (Da Vinci, Rehab), бытовое (роботы-пылесосы, мойщики окон, бассейнов), образовательное (Lego, «Роббо», «Трик»). Человекоподобный вид используется только для устройств, которые относятся к классу сервисных.

Это разочаровывает аудиторию. Десятки лет поп-культура внушала, что нас будут окружать человекообразные машины, способные вести оживленный диалог, выполнять наши приказы и делать грязную работу. Но вместо симпатичных робота-прачки и посудомойки мы имеем скучные ящики, а вместо шагающего по квартире уборщика — пылесос в форме блина.

Промышленным роботам не нужно иметь такое лицо, как у человека, и выражать эмоции, чтобы двигаться по осям X, Y и Z для проведения сварочных работ или сборочных операций. Для уборки квартиры (а точнее — только пола) устройства должны обладать компактным размером, маневренностью и хорошей навигацией. Здесь не требуются руки, держащие совок и метлу.

Для роботов, которые проводят сложные медицинские операции, руки вообще были бы самым неэффективным элементом конструкции. Из-за их размера пришлось бы делать гораздо большие разрезы в теле человека на операционном столе. Медицинские роботы создавались как раз для того, чтобы хирургическое вмешательство было минимальным, и это уже сохранило здоровье тысячам пациентов.

Словом, антропоморфный вид устройств, предназначенных для рутинных и точных действий, — это, во-первых, дороже, во-вторых, не нужно, а в-третьих, зачастую снижает эффективность и качество работы.

Где нужна человекоподобность

Другое дело, когда роботы выполняют простые операции, связанные с взаимодействием с людьми. Например, выдают талоны электронной очереди в банках, карты и купоны в магазинах, заполняют документы и сканируют паспорта, помогают добраться до нужного места. Производство таких устройств — это новая индустрия, объем которой в мире, по прогнозу Международной федерации робототехники, достигнет к 2021 году $15,4 млрд.

Сервисные роботы должны уметь привлекать к себе внимание, отвечать на вопросы, распознавать лица людей и выполнять другие базовые функции рядовых сотрудников. Они призваны разгрузить или заменить собой административный персонал, исключить человеческий фактор при обслуживании.

По нашей оценке, в индустрии сервисных роботов сейчас можно выделить трех лидеров — японскую SoftBank Robotics (производителя роботов Pepper), китайскую Qihan и российскую Promobot. Устройства, которые предлагают все эти компании, имеют подвижные руки, умеют выражать эмоции при общении и в целом обладают антропоморфным видом.

Робот Pepper

Прототип робота Алекса от Promobot

Как люди воспринимают робота-человека

Помимо выполнения своих основных функций сервисные роботы должны располагать к себе клиента. Это крайне важная задача, поскольку от нее напрямую зависит эффективность взаимодействия и, главное, решение человека воспользоваться той или иной услугой.

А как влияет на наше восприятие устройства его внешний вид? В 1978 году японский ученый Масахиро Мори провел опрос, посвященный эмоциональной реакции людей на роботов разной конструкции. Поначалу результаты были предсказуемыми: чем больше механизм похож на человека — тем симпатичнее нам кажется. Но такая картина наблюдается лишь до определенного момента. Когда у робота появляются кожа и волосы, положительное восприятие резко падает. Этот феномен получил название «эффект зловещей долины».

Сегодня производители сервисных роботов руководствуются представленным выше графиком. Достижение на нем первого пика означает, что продукт воспринимается пользователями очень тепло. Это конвертируется в удачные диалоги, проданные услуги, совершенные операции. Многие пытаются пойти дальше и достичь второго пика. Судя по исследованию Мори, тогда восприятие робота улучшится еще почти вдвое. Попытки создать соответствующего сервисного ассистента делают российские и американские компании.

Самый известный робот, который имеет человеческие черты лица, — София гонконгской Hanson Robotics. Она официально получила гражданство Саудовской Аравии, была на разных форумах в Европе и Азии, даже общалась с мэром Москвы Сергеем Собяниным и бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. А актер Уилл Смит вообще ходил с ней на свидание. Но публика неоднозначно восприняла робота — у многих он (или она) вызывают неприязнь и даже страх. София попала в «зловещую долину» робототехники.

Робот София

Кто-то преодолел «долину»?

Впервые проблему восприятия человекоподобных устройств удалось решить относительно недавно. Компания RealDoll начала выпускать робот Harmony, который оказался на втором пике «зловещей долины». Публика встретила разработку очень тепло, а производитель быстро вышел в прибыль.

Но эти роботы востребованы в достаточно специфической индустрии сервиса и приносят пользу не бизнесу, а частным пользователям. Используют их для удовлетворения базовых физических потребностей в половых отношениях.

Робот Harmony

Как бы то ни было, чувства людей оказались отличным драйвером для развития индустрии робототехники и все большего распространения человекоподобных устройств.

Уже в ближайшем будущем различные сферы, где основа труда — взаимодействие с клиентами, займут механические сотрудники, практически неотличимые от нас. Это изменит мир и исключит проблему человеческого фактора: роботы не устают, не болеют, не уезжают в отпуск и у них всегда хорошее настроение.

Многие искренне боятся этого, выступают против — и их можно понять. Но человечество во все времена отдавало предпочтение технологиям, которые делают жизнь проще и лучше, поэтому широкое использование робототехники — только вопрос времени. Ведь и вместо светофоров когда-то работали живые люди.

Роботы компании Qihan