Яна Вагнер: «Мы все живем внутри драмы»

Сооснователь компании Promobot Олег Кивокурцев рассуждает о том, нужны ли роботу руки (а также волосы с кожей), и объясняет, что такое «эффект зловещей долины».

Очередная литературная гостиная «Бриллиантового клуба» прошла в компании писательницы Яны Вагнер. Поговорили о крутых жизненных поворотах, современном русском кино и конце света.

Как становятся писателями

Наша героиня окончила факультет управления РГГУ и долгое время управляла большими проектами в области транспортной логистики. Возили медицинское оборудование и материалы в рамках кредитов Международного банка реконструкции и развития. Работа Яне нравилась и приносила хороший доход. По завершении карьеры ей виделся образ райского острова и вечного праздника под пальмой с тропическим коктейлем в руках. Но не зря говорят: «Хочешь насмешить Бога — поделись с ним своими планами». И он от души посмеялся, послав кризис 2008 года. Обстоятельства и конкуренты быстро и с хрустом сожрали небольшую, но успешную компанию, в которой работала будущая писательница.

Эта было настоящее потрясение. Наша героиня совершенно не понимала, как жить дальше, чем заниматься… Параллельно с этим в ее жизни происходили другие перемены: третий брак, продажа московской квартиры и строительство загородного дома. Яна находилась в абсолютном «поле изменений», заякориться было не за что.

«И тогда мой муж сказал: «Попробуй пока не делать ничего. Просто возьми паузу и подумай, чем бы тебе хотелось заниматься». Я согласилась и думала целый год. Это было очень непривычное ощущение — впервые за много лет ни за что не отвечать. А потом я взяла и написала книгу, за ней еще одну. И продолжаю писать до сих пор».

Как рождаются сюжеты

Вагнер говорит, что у нее не было идеи и амбиций создавать целый роман — все получилось как-то само собой. Однажды за семейным просмотром очередного американского блокбастера про апокалипсис, где герои спасались от надвигающейся опасности на автомобиле, они с мужем подумали, куда бы поехали, окажись в подобной ситуации. Первое, что пришло в голову, — Сибирь. Но это слишком далеко, на машине в экстремальных условиях туда вряд ли доберешься, а вот Карелия вполне подходила.

Вечером Яна села за компьютер и оставила в «Живом журнале» короткий текст о том, что в Москве началась эпидемия птичьего гриппа, города на карантине, и они с семьей уезжают. Написала от первого лица и, как выяснилось утром, настолько убедительно, что некоторые читатели поверили. Этот текст впоследствии стал первой главой романа «Вонгозеро».

Тем самым невольно Яна Вагнер повторила историю, которая произошла с Гербертом Уэллсом. Когда радиопостановка его «Войны миров» вышла в эфир, многие слушатели решили, что марсиане на самом деле напали на Землю, и даже началась паника.

«Все действительно вышло случайно, я и не думала, что маленький текст превратится в роман. Но наутро, когда заглянула в «ЖЖ», оказалось, что его прочитали несколько тысяч человек, а теперь они ждут продолжения. Так что я продолжила писать, выкладывала в Сеть главу за главой, и примерно через год получился мой первый роман».

Когда наша героиня закончила «Вонгозеро», несколько издательств, среди которых были «ЭКСМО», «АСТ» и «Фантом Пресс», предложили ей заключить контракт на выпуск книги. Так началась профессиональная писательская карьера Яны Вагнер.

Можно ли писателю жить на гонорары

Если вы издаетесь только в России, то нет — тиражи ничтожные. Средний гонорар за книгу — 60 000—150 000 рублей. По слухам, самый крупный писатель современной России Виктор Пелевин может рассчитывать на миллион рублей. Если предположить, что он выпускает один роман в год, то, поделив эту сумму на 12 месяцев, получаем среднюю зарплату клерка в банке.

Однако зарабатывать все же можно, и Яна Вагнер — яркое тому доказательство. Она «живет» писательством последние восемь лет. Для этого, во-первых, нужно издаваться за рубежом: книги Вагнер переведены на 11 языков, на очереди еще два — монгольский и арабский. Во-вторых, нужно двигаться в сторону кино. Осенью на широкий экран выходит фильм «Вонгозеро. Эпидемия» режиссера Павла Костомарова с прекрасным актерским составом (Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак). Также на одной из цифровых платформ можно будет посмотреть второй сезон сериала «Эпидемия», снятого по тому же роману.

И полнометражный фильм, и сериал уже побывали на международных фестивалях: первый дебютировал в конкурсной программе ММКФ, второй — в конкурсе «пилотов» в Каннах. Права на экранизацию еще одного романа Вагнер — «Кто не спрятался» — также проданы.

Где найти своего читателя

Главное правило — писать о том, что тебе по-настоящему интересно. Вагнер признается, что любит антиутопии, поэтому появился «Вонгозеро». А еще она неравнодушна к детективам — и в этом жанре написан «Кто не спрятался».

Ну и конечно, необходимо идти в те каналы, где современный читатель ищет и находит интересный ему контент. Важно учитывать, что ритм и формат жизни большинства людей сильно изменились за последние годы.

«Когда-то подходящей площадкой был «Живой журнал», потом «Фейсбук», но сейчас и он уже не так популярен. Те, кому важнее тексты, постепенно уходят в «Телеграм», кто «любит глазами» — в «Инстаграм» (правда, и там в последнее время текстов все больше).

В этом нет ничего страшного, мир меняется. СМИ становятся электронными, на смену телевидению приходят цифровые платформы. Да, бумажные тиражи вряд ли достигнут прежних высот, зато продажи электронных книг растут, люди в самом деле готовы за них платить. К тому же сейчас настоящий бум аудиокниг, их слушают многие.

Недавно появилось новое явление — аудиосериалы, которые очень напоминают старый добрый радиотеатр. Я уверена, они тоже будут популярны. Словом, повода для беспокойства нет. Хорошие тексты, как и хорошие фильмы, всегда будут востребованы, а каким способом они попадут к читателю и зрителю — не так уж и важно».

Насколько труден процесс создания текстов

«Писать тяжело, я бы даже сказала неприятно. Для того чтобы текст получился, от автора требуется почти невыносимая степень откровенности. Приходится буквально срезать с себя куски мяса, и это мучительный процесс, который не приносит радости.

Пока текст не закончен, ты постоянно испытываешь чувство вины за то, что работаешь недостаточно. А стоит ему выйти на бумаге — тебе тут же начинает казаться, что все можно было сделать гораздо умнее и тоньше. Единственный промежуток, когда ты по-настоящему счастлив, — ровно посередине. В это время роман уже готов, но еще не опубликован. Длится такой период, к сожалению, совсем недолго.

Тем не менее единожды попробовав писать, остановиться трудно. Думаешь: что если в следующий раз у тебя получится лучше? А может, даже по-настоящему хорошо? Словом, писательство — это форма зависимости, причем одна из тяжелых».

Почему русские любят драмы

«Пожалуй, я не сказала бы, что любят. Скорее, русские внутри драмы живут, такова уж наша с вами история. Может быть, именно поэтому наша литература вечно занята поисками смысла, ответа на вопросы: «Почему так, за что? Кто виноват и что теперь делать?» Думаю, по той же причине в русских романах так мало хеппи-эндов — они кажутся нам нереалистичными. Но в конце концов так ли нужны счастливые исходы? Драмы, по-моему, гораздо интереснее».

«Бриллиантовый клуб» благодарит многофункциональное пространство Community Club за гостеприимную и творческую атмосферу, в которой проходят литературные гостиные.

