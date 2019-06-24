«Бентлидрайвер, как всегда, бесподобен!»

Каждый из нас в жизни сталкивается с таким неприятным явлением, как манипуляция. Но мало кто способен легко улавливать попытки скрытого воздействия и умело им противостоять.

Участие главы департамента private banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера в программе «Что? Где? Когда?» не осталось незамеченным. В Интернете проходят конкурсы на варианты его фамилии, в Telegram ему посвятили набор стикеров. Помогает ли такая публичность в работе, рассказывает сам герой.

Участие главы департамента private banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера в программе «Что? Где? Когда?» не осталось незамеченным. В Интернете проходят конкурсы на варианты его фамилии, в Telegram ему посвятили набор стикеров. Помогает ли такая публичность в работе, рассказывает сам герой.

Дмитрий Брейтенбихер

Редакция не удержалась от соблазна проиллюстрировать колонку со скриншотами сетевого юмора. Похоже, в стране появился свой Бенедикт Камбербетч. Он же Базилик Киберскотч. Он же Бутерброд Кефирснатч.

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Сейчас на телевидении, да и на просторах Интернета, настолько огромный поток рекламы, что при продвижении продуктов банка очень высока вероятность попасть со своим сообщением между прокладками и средством от диареи. Естественно, через такой барьер тяжело пробиться к аудитории, какими бы полезными и интересными ни были ваши рекомендации и условия по продуктам. А сотрудничество с интеллектуальной программой, на мой взгляд, дает возможность провести две очень четкие параллели. Что, с одной стороны, ВТБ — это банк для умных, знающих, интересующихся и энергичных. С другой — что здесь работают профессиональные, компетентные сотрудники, которые заботятся о клиентах и защищают их интересы.



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Стикеры в Telegram

Если говорить об адаптации к моей роли (защитника интересов телезрителей — FP), то я до сих пор чувствую себя в клубе знатоков, как джинсы на картине Гейнсборо. Каждая игра — это все равно волнение, непредсказуемый результат, нерв прямого эфира и новые эмоции. Кроме того, практически все болеют за знатоков: и сами они, и аудитория, и ведущий. Поэтому, конечно, как защитник телезрителей я обречен на публичное одиночество.

Тем не менее в нынешних условиях мне сложно представить себе более выигрышную для банка историю с имиджевой точки зрения. Свою роль играет также правильная, мягкая интеграция в программу.



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Если мы посмотрим на современный рынок, то обнаружим унылое однообразие банковских продуктов — любая новинка или инвестиционная идея мгновенно копируется конкурентами. Поэтому все более выраженными становятся тенденции смещения от продукта к услуге, от продажи к обслуживанию, от сухой функции к комплексному восприятию. Прямая реклама «суперусловий» от банка (с обязательными уточнениями мелким шрифтом) сегодня похожа на попытки продавать песок в пустыне. Люди игнорируют «лобовые» сообщения: не кликают по баннерам, отписываются от рассылок, не отвечают на звонки. Они не хотят платить за еще один набор слов, порцию обещаний — им нужны эмоции, интересные истории, чувство сопричастности. Партнерство банка и рейтинговой передачи как раз это и обеспечивает.

Я не боюсь, что наш ход могут скопировать конкуренты. Вообще нельзя подделать три вещи: компетенции, творческий подход и эрекцию… Именно творчество и постоянное новаторство становятся главным условием выживания в изменяющемся мире. И смелости на это хватает немногим. Большинство всегда предпочитает довольствоваться малым, потому что гораздо проще жаловаться: то не так, здесь мне не дали, тут обидели. В результате мы видим пассивность и какое-то детское ожидание, что за тебя все сделают, что обстоятельства удачно сложатся и все наладится само собой.



Что касается шуток, то это для меня своего рода интеллектуальная эквилибристика. Юмор как бы априори предполагает умственную щедрость, а сейчас именно интеллектуальный капитал определяет ваши конкурентные преимущества. Основная задача любой предпринимательской деятельности уже не в том, чтобы производить продукты и услуги, а в приобретении знаний, необходимых для создания жизнеспособного бизнеса.



Финансовый рынок очень конкурентный. Сейчас невозможно работать так, как 20 лет назад, когда в банк приходили ребята в дорогих костюмах, придумывали эффектные слоганы, которые затем тиражировались с помощью телевидения, газет и рекламных щитов. При этом никто особо не заботился о том, чтобы эти сообщения были правдой, — важно, чтобы они просто были привлекательными. Такой эгоистический подход, который сосредоточен вокруг желания навязать людям свой продукт. С VIP-клиентами это не только не работает, но и вызывает раздражение.

Важно осознать, что сейчас, как никогда ранее, информационный шум атакует потребителей. Что в сегодняшнем перенасыщенном мире уже нельзя купить внимание клиента за деньги. Это возвращаясь к вопросу о «мягкой» интеграции в игру, о том, чтобы стать органической частью ее ландшафта. Я бы даже сказал так — значимой частью этого ландшафта — чтобы по вам скучали, если вдруг вы замолчите.

