Что нужно говорить, а о чем лучше молчать, обсуждая с шефом прибавку к вашему жалованию? В колонке для MarketWatch объясняет Крис Восс, бывший ведущий специалист ФБР по переговорам об освобождении заложников.

25 июня состоятельные клиенты банка «Открытие» побывали на очередной встрече в рамках «Академии Private Banking». Гостьей мероприятия стала директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак — она рассказала об истории русского коллекционирования на примере большой талантливой семьи Щукиных.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Лев Хасис обсудил с бизнесменами искусственный интеллект

24 июня еврейский деловой клуб Solomon.help организовал встречу в формате панельной дискуссии. Ее участниками стали три известных человека из бизнес-среды: Лев Хасис, Грег Абовский и Сергей Мацоцкий.

Денис Гуревич, Лев Хасис, Грег Абовский, Сергей Мацоцкий, Евгений Гольцман

Мероприятие прошло в Еврейском университете в лектории кампуса «Махон Хамеш», который располагается в глубине парка «Сокольники». Явка гостей была рекордной: люди начали заполнять зал за час до мероприятия.

В формате дискуссии выступающие пытались разобраться, есть ли большие перспективы у искусственного интеллекта и действительно ли он способен изменить нашу жизнь. Мнения разделились, но в целом неплохо дополняли друг друга. Один из спикеров выразил уверенность, что технологии еще далеки от совершенства, второй оптимистически обозначил их бурное наступление, а третий призвал игнорировать шум вокруг них.

Обсуждение вышло живым и интересным. Приводим яркие высказывания, прозвучавшие в ходе вечера.

Лев Хасис,

первый заместитель председателя правления Сбербанка

Есть известная шутка. Когда люди хотят поговорить о машинном обучении, то, как правило, используют язык Python. Если же предмет обсуждения — искусственный интеллект, то они прибегают к программе презентаций PowerPoint.

Разумеется, программисты научились создавать системы, которые сами совершенствуют нынешние алгоритмы и получают новые данные. Но с другой стороны, делать выводы, что любая машина, ведущая диалог на человеческом языке, мыслит, еще рано. Внедрение по-настоящему разумных человекообразных роботов, способных нас заменить, в обозримом будущем не предвидится.

Когда появился первый паровоз, он был медленнее лошади. В истории с созданием искусственного интеллекта мы продвинулись дальше — реализация этой идеи уже очевидна. С помощью новейших технологий компании решают сложные задачи по созданию компьютерного зрения, модулей управления движением, распознанию речи.

Тому, как уже сегодня автоматизированные процессы Сбербанка упрощают жизнь клиентам, можно посвятить полуторачасовой доклад. Мы стремимся распространять искусственный интеллект на все направления бизнеса, в том числе используем его как инструмент оценки кредитоспособности заемщиков.

В связи с цифровизацией жизни человек становится уязвим для информационных манипулятивных атак. Отразить их также призваны новейшие технологии.

Представьте ситуацию. Вдруг раздается звонок на ваш мобильный, собеседник представляется сотрудником безопасности из банка и просит подтвердить операцию, которую вы якобы сейчас совершили — а именно, заплатили 15 000 рублей за попугайчика редкого вида. Вы, разумеется, недоумеваете: «Вышла ошибка, я никаких денег не переводил». Тогда бодрый голос сообщает, что нужно провести процедуру идентификации вашей личности. Для этого позвонивший отправляет СМС-сообщением код, который вы должны ему назвать. Как только вы произносите комбинацию цифр, ваш банковский счет пустеет. Это один из примеров социального инжиниринга, который еще называют искусством взлома человеческого сознания. Но с помощью разработанной нами автоматизированной системы в 90% случаях удается остановить мошенническую транзакцию, инициированную даже с согласия клиента.

Одна из научных лабораторий попросила наших специалистов создать самообучающуюся платформу анализа МРТ-снимков после инсультов. И ее тестирование в одной из клиник дает обнадеживающие промежуточные итоги: цифровая система ставит более точные диагнозы, чем врач. Но еще раз подчеркну — нейронная сеть не стала умнее людей. Она способна блестяще решать локальные задачи только в сотрудничестве с человеческим разумом, в данном случае с доктором.

Технологии вторгаются в частное пространство, и это проблема будет только усиливаться. Несколько месяцев назад был популярным анекдот — он как раз точно описывает ситуацию. Муж с женой в спальне разговаривает шепотом. Она спрашивает: «А почему ты еле слышно говоришь?» Супруг иронично отвечает: «Знаешь, боюсь, что меня услышит Цукерберг». Она засмеялась, и он засмеялся. И засмеялись «Siri» и «Алиса»... Мы всегда окружены голосовыми помощниками — в машине, дома, везде. Поэтому возникает вопрос: а не нарушаются ли при этом наши личные границы?

Мы все привыкли, что в обществе существуют общепризнанные правила свободы, морали и равенства. Но робот принимает решения, исходя из набора объективных данных, а не руководствуясь, например, нормами этики. И если судью заменит искусственный интеллект, то кто тогда будет нести ответственность в случае совершенной им процессуальной ошибки? Перечень рисков пока очень велик.

Грег Абовский,

операционный и финансовый директор «Яндекса»

Лично я могу с уверенностью сказать, что искусственный интеллект — это уже не хайп. В 2009 году наша команда написала первый алгоритм ранжирования, построенный с применением машинного обучения. Сейчас мы используем умные технологии во всех сервисах «Яндекса», начиная от прогнозов погоды и заканчивая поездками на такси.

Приведу самый простой и яркий пример внедрения искусственного интеллекта в наши бизнес-процессы. Когда запрос на такси в часы пик возрастает и машин на всех пассажиров не хватает, мы поднимаем цены до уровня, позволяющего сбалансировать спрос и предложение. И устанавливает их именно машина, а не человек.

Мы сейчас находимся на той стадии, когда технологические достижения становятся полноценным оружием, как атомное или химическое. Пару часов назад в новостях прошло сообщение, что армия США совершила крупную кибератаку на шиитские военизированные отряды, связанные с Ираном. С каждым годом число несанкционированных воздействий на информационные ресурсы будет только увеличиваться.

Сергей Мацоцкий,

председатель правления IBS

Моя позиция такова: пока инновации приносят лишь большие ожидания, а не конкретные впечатляющие результаты. Большинство людей, и я из их числа, не пользуются голосовыми помощниками. Как мне кажется, все технологические прорывы плохо коррелируют с популярным тезисом «кто владеет искусственным разумом, тот будет управлять миром».

Нынешняя ситуация с искусственным интеллектом мне сильно напоминает недавнюю шумиху вокруг big data. Казалось, что если мы соберем большой массив данных и загрузим его в компьютеры, то на нас сойдет озарение. Но ничего подобного не произошло. Не потому, что это невозможно, просто мир — намного более сложная модель, чем мы привыкли думать.

Я полагаю, что в понятие privacy в XXI веке не верит никто. Сколько камер записало нас всех, пока мы сюда ехали? Количество наших цифровых следов так огромно, что ни о какой приватности и речи быть не может. Но это полбеды — настоящие проблемы начнутся тогда, когда будут созданы сложные алгоритмы, позволяющие нами манипулировать.