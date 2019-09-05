Шум вокруг «цифры»: стоит ли бояться искусственного интеллекта

Пока картина о любви, дружбе и киноиндустрии 60-х бьет рекорды по кассовым сборам, мы вдохновились ее костюмами и сделали подборку в стиле Шэрон Тейт, которую прекрасно сыграла актриса Марго Робби.

Седан Audi A8 нового поколения дебютировал два года назад. Инновации и техническая безупречность — вот главное впечатление от этого автомобиля представительского класса.

Следующий этап развития цифровых технологий полностью изменит нашу жизнь, считают некоторые эксперты. Генеральный директор Центра развития деловых компетенций Олег Гуров пробует разобраться, насколько реалистичны подобные прогнозы.

Прошлой осенью исследовательская компания Gartner представила десять технологических трендов, которые, как ожидается, будут доминировать в различных отраслях в ближайшие годы. Они предполагают кардинальные изменения в нашей повседневной, деловой, общественной жизни. Сразу несколько трендов связаны с бурным развитием искусственного интеллекта, который будет брать на себя все больше привычных функций человека. И это заставляет как минимум задуматься о нашем будущем.

Например, в списке прогнозов — широкое использование автономных объектов: роботов, дронов, транспортных средств, умеющих самостоятельно выполнять различные задачи. Искусственный интеллект будет задействован в бизнес-приложениях, причем не только для автоматизации встроенных функций, но и для поиска новых нестандартных решений для пользователей. Наконец, алгоритмы смогут сами анализировать огромные массивы накапливаемых данных, превращая их в ценную для общества и бизнеса информацию.

Все это выглядит впечатляюще, но для начала хотелось бы понять, что именно эксперты Gartner подразумевают под искусственным интеллектом. В прогнозе не содержится четкого определения, хотя оно имеет большое значение. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению, чем является даже человеческий интеллект, не говоря уже о «машинном».

Искусственный интеллект условно делят на узконаправленный, слабый (narrow) и настоящий, сильный (true). Первый предполагает автоматическое решение определенного круга задач с помощью технологий машинного обучения. Второй является гипотетическим созданием, которое будет иметь сознание и способность мыслить. Его появление — даже не прогноз, а мечта, используемая журналистами для привлечения внимания к теме. Если вы посмотрите на YouTube ролики о том, как работает самый известный на данный момент человекоподобный робот София, то убедитесь, что до настоящего искусственного интеллекта еще очень далеко.

Робот София

Тем не менее возникает вопрос: угрожает ли развитие технологий нашему благополучию? Лично меня не очень пугает опасность массовой безработицы в связи с повсеместным применением ботов, роботов, алгоритмов. Уверен, что человечество найдет выход, как уже бывало в периоды стремительной перестройки рынка труда. Несколько столетий назад подавляющая часть населения была занята сельским хозяйством, сегодня распределение занятости совершенно иное, завтра оно опять изменится — и это вполне естественно.

В прошлом существовали алармистские течения, предрекавшие закат человеческой цивилизации. Вот и сейчас иногда приходится слышать о риске вымирания людей в результате технологической революции. Я же предпочитаю называть происходящие процессы трансформацией. Человечество потому и обладает невероятными возможностями, что всегда было способно преобразовываться и развиваться в ответ на многочисленные вызовы.

Гораздо большее беспокойство связано с тем, в каких объемах следует передавать алгоритмам функции принятия решений. На этом тернистом пути можно столкнуться с огромными рисками, многие из которых только предстоит осознать и сформулировать. Нужно будет провести большую и сложную работу, чтобы избежать негативных последствий поспешных решений.

Другая тенденция, озвученная Gartner, — создание единой экосистемы, то есть пространства, объединяющего физическую и цифровую среду. Видимо, люди станут взаимодействовать в нем по новым правилам, так как изменится сама «логистика» многих привычных нам процессов. В различные устройства, от смартфона до атомной электростанции, будет встраиваться все больше сенсоров и систем, запоминающих и обрабатывающих информацию. Обмен данными фактически станет безграничным. Человек все больше будет погружаться в биоинфотехносферу, составными частями которой являются технологии «умного города» и «умного производства».

Gartner предсказывает и совершенствование технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR, AR, MR). Они достигнут такого уровня, который позволит любому пользователю конструировать свой собственный уникальный мир. Как тут не вспомнить Морфеуса из «Матрицы», называвшего подобное «целым мирком, надвинутым на глаза».

Морфеус из фильма «Матрица»

Несомненно, упомянутые векторы развития — это реальность. Мы вынуждены адаптироваться к избыточным многоуровневым потокам информации, в которых лавируем уже около столетия. Сегодня происходит калибровка образа жизни человека с помощью новых персонализированных инструментов коммуникации и работы с информацией. При этом все ближе тот рубеж, за которым различия между физическим и виртуальным станут стремительно стираться.

Не будем останавливаться на использовании технологий блокчейна и на приближении к созданию квантового компьютера, который сможет производить намного больше операций, чем вычислительные машины современного типа, хотя Gartner упоминает и эти тренды. Мне хотелось бы отдельно отметить другой пункт прогноза. В нем говорится о возрастающем значении цифровой этики и приватности. Эта тема выделяется на фоне всех остальных тенденций, имеющих чисто технологический характер.

Дело в том, что этика — единственный эффективный инструмент для регулирования рисков, которые возникают при повсеместном применении новых технологий. Законодательство просто неспособно угнаться за прогрессом. В отличие от него этические установки более стабильны и универсальны, к тому же они разделяются всем социумом. Пример — осознание ценности персональной информации, к которому мы начинаем приходить. Исходя из принципов этичности общество вправе требовать отчет об использовании таких сведений, а операторы данных обязаны ее предоставлять.

В заключение отмечу также, что даже авторитетные эксперты не всегда бывают правы. В частности, в свое время аналитики Gartner посчитали, что лучшей стратегией для Apple станет отказ от производства устройств и фокус на создании программного обеспечения. Глава компании Стив Джоббс принял собственное решение, благодаря которому на рынок вышла первая модель iPhone. И как мы знаем, концепция этого устройства фактически определила вектор развития всей коммуникационной сферы.

Прогнозы аналитиков стоит учитывать, но действовать исходя из собственных суждений. Да, следует признать: мир качественно меняется на глазах, продвинутые технологии начинают играть главную роль во многих сферах жизни, человек перестает быть «мерой всех вещей». Но при этом есть все возможности избежать морального устаревания и даже вырождения человечества. Следует определить допустимые сферы и масштабы применения новых цифровых решений, а также обеспечить соответствующий контроль. Для этого нужно объединить усилия государства, общественных организаций, научного и бизнес-сообщества.