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На любой ступени карьеры важно соблюдать правила социального взаимодействия. Но сотрудники и соискатели часто их нарушают, сами того не замечая. Топ-менеджеры разных компаний рассказали порталу Ladders, в чем это проявляется.

Редакция Finparty



Все статьи автора Восемь боссов о том, что их огорчает в поведении сотрудников

На любой ступени карьеры важно соблюдать правила социального взаимодействия. Но сотрудники и соискатели часто их нарушают, сами того не замечая. Топ-менеджеры разных компаний рассказали порталу Ladders, в чем это проявляется.





Перебивание собеседника

«Люди, которые мешают друг другу высказаться, производят плохое впечатление. Допустим, моя речь вас увлекает, вы взволнованы и хотите включиться в диалог. Перебивание будет неудачной тактикой, зато хорошим показателем неуважения к присутствующим. Грань между уверенностью и высокомерием тонкая. Обрывая спикера на полуслове, легко можно ее перейти». Девараж Саусворт, сооснователь и гендиректор Thirstie





Избегание зрительного контакта

«Неприятное впечатление производит отсутствие прямого визуального контакта на собеседовании или даже просто в разговоре на рабочем месте. Это показывает, что собеседник отстранен и не слушает. Мы столько времени проводим, глядя в экран компьютера или телефона, что общение лицом к лицу для меня стало очень важным, почти священным». Джессика Гилберт, основательница Red Duck Foods





Распускание сплетен

«Если кандидат на собеседовании сильно критикует бывшего работодателя — для меня это явный стоп-сигнал. Разговаривая с потенциальными сотрудниками, я привык погружаться в детали их карьеры. Не раз сталкивался с тем, что люди объясняли уход с прежнего места плохим менеджментом и нездоровой обстановкой. По моему опыту, это намного больше говорит о самих соискателях, чем об их нанимателях». Тор Фридрикссон, сооснователь и гендиректор Teatime Games







Отсутствие должного внимания

«Время — самый ценный ресурс, и если кто-то щедро им делится, относитесь к этому с уважением. Чтобы произвести хорошее впечатление, а не наоборот, давайте понять вашим собеседникам, что вы вовлечены в разговор. Активно слушайте, спрашивайте, используйте язык тела. Лично я считаю, что люди, которые отвлекаются, бывают невнимательными на встречах, ведут себя непрофессионально. В дальнейшем это может помешать им добиться успеха в бизнесе». Гиоргос Цетис, сооснователь и гендиректор Nutrafol







Недостаточная гибкость

«Управление изменениями — одна из важнейших для меня вещей в менеджменте. Но люди могут очень негативно реагировать на новое, в том числе на менеджера, который пытается внедрить непривычные способы решения старых задач. Это воспринимается как признание прежней работы сотрудников «неправильной». Иногда команда начинает «дружить против» такого руководителя, не дает ему даже шанса что-то реализовать. Конечно, неприятно узнавать о необходимости менять устоявшиеся вещи, которые вы сами могли когда-то изобрести. Но следует все-таки понимать, что прогресс предполагает движение вперед, поиск новых решений и моменты озарений. Перемены стоит рассматривать как захватывающее время, когда нужно вновь мыслить нестандартно и раскрывать свой творческий потенциал». Дайана Либерто, основательница и гендиректор WalkMyMind





Попытки давить на жалость



«Если хотите, чтобы босс о вас плохо думал, расскажите ему о личных тратах, когда придете просить о прибавке. Гарантированный способ получить отказ — пожаловаться на высокую плату за квартиру, дорогой бензин, расходы ребенка или на то, что ваша вторая половина сидит без работы. Большинство наемных сотрудников ошибочно думает, что чем больше они тратят — тем лучше должен вознаграждаться их труд. На самом деле зарплата связана с доходами компании. Хотите повышения? Покажите, какой вклад вы вносите в сокращение издержек или увеличение выручки. Докажите, что понимаете мои задачи, прежде чем я буду думать о ваших». Анжела Лаурия, основательница The Author Incubator







Отсутствие уточняющих вопросов



«Один из способов произвести плохое впечатление на собеседовании — ответить «нет», когда я интересуюсь, не хочет ли соискатель меня о чем-нибудь спросить. В диалоге о будущей работе нужно выглядеть заинтересованным, вовлеченным. Если претендент не задает уточняющих вопросов, он фактически транслирует безразличие. Ведь собеседование — это улица с двусторонним движением: кандидат должен убедиться, что работа подходит для него, как и он для нее. При этом лучше избегать закрытых вопросов, на которые вам могут сказать однозначно «да» или «нет». Спрашивайте о вещах, подразумевающих развернутые ответы. Например, попросите рассказать о перспективах компании через пять лет или о том, какие ежедневные обязанности будут у вас на новом месте». Хизер Марианна, гендиректор Beauty Kitchen







Нежелание заранее познакомиться с компанией



«Мне не нравится, когда соискатели приходят на встречу, не потрудившись что-нибудь узнать о потенциальном работодателе. Это значит, что человек думает только о зарплате и совсем не факт, что разделяет наши ценности и миссию. К сожалению, мы ошибались и нанимали таких сотрудников, но вскоре понимали, что они нам не подходят. Мой совет всем кандидатам — заранее покопайтесь в Сети, поищите информацию о компании, в которую хотите устроиться. На собеседовании информированность подчеркнет ваше желание получить работу. Кроме того, вы сами лучше поймете, какое применение своим навыкам сможете найти на новом месте». Эми Лейси, основательница Cali’flour Foods

