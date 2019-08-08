Макс Крайнов: как руководить российским бизнесом из Австралии

Вот уже десять лет парусная регата, организуемая генеральным директором компании «Регион Эссет Менеджмент» Екатериной Зайцевой, собирает самых активных и спортивных представителей финансового рынка. Этот сезон не стал исключением.

Жить в Сиднее, управлять офисом, который расположен в Таиланде, и работать на российский рынок. Генеральный директор Aviasales Макс Крайнов рассказывает, каково ему находиться в этой пространственно-временной данности.

Жить в Сиднее, управлять офисом, который расположен в Таиланде, и работать на российский рынок. Генеральный директор Aviasales Макс Крайнов рассказывает, каково ему находиться в этой пространственно-временной данности.

Уже много лет я живу сразу в нескольких часовых поясах. Североамериканское восточное время, Пхукет, Москва, Сидней — и разница между крайними точками в 20 часов. Работая из Австралии, я четко планирую день, чтобы застать в почте и партнеров из США, и коллег из нашего тайского офиса. Конечно, не забываю о Москве, где недавно открылось второе в России подразделение Aviasales.

Я встаю в шесть утра и полтора часа разгребаю задачи с прошлого дня. Если в Европе кто-то не спит — можно созвониться. Потом занимаюсь дочкой, отравляю ее в школу, а сам иду в спортзал. Уже к десяти (в Москве в это время три ночи) я плотно сижу в почте с новыми задачами. Каждой из них отвожу какое-то фиксированное время и в таком режиме работаю примерно четыре часа. Затем просыпаются тайские, российские коллеги — и понеслось: встречи, звонки, собеседования. Так до десяти вечера.

Когда-то в команде Aviasales было 12 человек, а сейчас число сотрудников превышает 200. Долгие годы наблюдений научили меня, что лучшее лидерство — если ты не отдаешь приказы, а ставишь человека в ситуацию, в которой он самостоятельно принимает нужное тебе решение и считает его своим. Поэтому большинство заданий я формулирую в вопросительном ключе. Сотрудники сами понимают, что надо делать, исходя из имеющейся информации и контекста. Конечно, к часовым поясам такая тактика не имеет прямого отношения, но именно она позволяет мне быть эффективным вопреки разнице во времени, менталитете и прочих частностях.

Сами подходы к работе у специалистов из разных регионов мира существенно отличаются — это ощущается постоянно. Например, в России исполнители всегда узнают подробности о поставленных задачах. То есть не просто говорят: «Yes, sir», а уточняют, зачем следует сделать ту или иную вещь, что мы в результате получим. И я отношусь к этому положительно. Потому что хорошие компании базируются не на позиционной силе менеджера, а на уважении, которое в данном случае должен проявить руководитель по отношению к подчиненным.



В российском офисе компании

Позиционная сила тоже бывает важна, но в других ситуациях. Она необходима, когда возникает реальный конфликт мнений и требуется человек, который возьмет на себя ответственность за, может быть, непопулярное решение. В какой бы стране ни находилась ваша команда, приходится быть готовым выступить в этой роли.



Также любой руководитель должен уметь работать в состоянии неопределенности, наступление которого напрямую связано с развитием бизнеса. Как только эволюционный этап, когда все просто, спокойно и нет никаких потрясений, сменяется революционным, автоматически возникают более амбициозные задачи. Расширяется твой функционал, растут бюджеты на развитие новых направлений, появляется возможность активно инвестировать в персонал. Бизнес требует более пристального внимания, которому не должна мешать разница в часовых поясах.

Бывают ситуации настолько высокой неопределенности, что невозможно рассчитывать на цифры, которые дают снизу, с мест. Ты видишь общую картину, но не замечаешь деталей, находясь на расстоянии. Руководителю приходится решать проблему, физически отправляясь в ту или иную географическую точку. Это можно сравнить со слабым зрением: чтобы все разглядеть, человек или берет очки, или подходит ближе.



Aviasales работает для путешественников в России и Казахстане, мы вышли в Белоруссию, Узбекистан и постоянно открываем новые рынки. Здесь уже очки не помогут — сейчас нужно именно «подойти ближе». Поэтому на днях я переезжаю в Москву, чтобы быть рядом с российской командой, клиентами и партнерами.



Сотрудники тайского офиса