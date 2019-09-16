Обаятельные и привлекательные: как строить личный бренд

Некоторые книги переворачивают сознание, заставляют по-другому посмотреть на свою профессию и даже жизнь. Ассоциация АССА составила список произведений, которые хорошо бы прочитать каждому, кто хочет добиться успеха.

10 сентября Альфа-Банк собрал журналистов на открытой террасе музея «Гараж», чтобы презентовать новое стратегическое позиционирование подразделения по работе с состоятельными клиентами и их семьями.

Хотите получить преимущество в бизнесе? Создайте себе притягательный публичный образ, советует консультант по созданию личного бренда, руководитель агентства Premium Brand Solution Александра Сашурина. И объясняет, как этого добиться.

Хотите получить преимущество в бизнесе? Создайте себе притягательный публичный образ, советует консультант по созданию личного бренда, руководитель агентства Premium Brand Solution Александра Сашурина. И объясняет, как этого добиться.

Александра Сашурина

Весной Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак — бренд «Сбер». А сотрудников группы «Тинькофф» недавно попросили использовать именно такое ее название на внутренних и внешних мероприятиях. Решение было принято, поскольку компания выросла из банка в целую экосистему. «Тинькофф» теперь предоставляет также страховые услуги, мобильную связь, занимается продажей туристических продуктов. В начале года стало известно о возможном построении экосистемы ВТБ.



Что происходит? Бренды банков становятся настолько сильными, что появляется возможность предлагать под ними околофинансовые сервисы. По сути, мы уже имеем дело с передовыми IT-компаниями, которыми теперь должны управлять не маститые консервативные банкиры, а живые лидеры. Такие, как Герман Греф (Сбербанк), Олег Тиньков («Тинькофф»), Владимир Верхошинский (Альфа-Банк).



Более того, в банках исчезает монополия на личность лидера. Теперь это может быть целая когорта выдающихся людей, о которых интересно говорить не только в разрезе финансов. Например, в Сбербанке яркий личный бренд помимо Грефа имеют заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Анатолий Попов, вице-президент и директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Евгений Колбин.



Анатолий Попов

Бизнесмен и филантроп Рубен Варданян предрекает наступление эпохи, в которой ключевую роль будет играть творческий человек, способный создавать новое. В таких условиях акцент смещается с корпоративных брендов на личные. Важно выявить свои таланты, чтобы затем умело транслировать их вовне, приобретая узнаваемость и завоевывая доверие.



Вы тоже думаете о построении личного бренда? Тогда для начала задайтесь двумя вопросами: для кого и зачем его создавать? Как Герман Греф каждым своим публичным выступлением усиливает позиционирование Сбербанка в качестве самого технологичного банка страны, так и ваш личный бренд должен иметь конкретную цель. От нее зависит стратегия коммуникаций.

Герман Греф

Ответив на вопрос «Для кого?», вы сможете выбрать тон общения, темы, шутки и даже отдельные слова, которые помогут установить более теплый и эмоциональный контакт с нужной аудиторией. Приведу пример. Однажды я попала в радиорубку. У меня была возможность перекинуться парой слов с ведущим эфира, и в ходе беседы я заметила на стене постер с изображенным на нем рыбаком. «Так это портрет нашей целевой аудитории!» — прокомментировал мой собеседник. «Когда я веду программу, я должен общаться именно с ним, мои шутки должны быть ему понятны. Только тогда наши слушатели не переключаются на другую волну».



Обладатель сильного личного бренда — это лидер и даже герой, к которому тянутся и за которым следуют. Вы можете от природы иметь яркую харизму, но, как правило, притягательный публичный образ предполагает большую работу «за кадром». Там создается правильное позиционирование, когда для большей выразительности целенаправленно подсвечиваются определенные грани личности — темперамент, ценности, внешний вид, привычки, хобби и так далее.

Создание бренда требует быть не только экспертом в своей профессиональной области, но и wow-личностью. Это значит, что вы должны уметь транслировать окружающим свои сильные качества, преподносить себя интересным и приятным человеком с определенными ценностями и даже недостатками, с которым хочется иметь дело. Так, дипломат Мария Захарова пишет That’s funny в шапке профиля в «Инстаграме» и публикует свое фото в разноцветных гольфах. На странице модели Натальи Водяновой появляются котики и фотографии с бабушкой, причем не пропущенные через фильтры, улучшающие картинку.

Соцсети — лишь один из инструментов персонального продвижения, но очень значимый. Само понятие «личный брендинг» тесно связано с их появлением. До этого момента право публичного слова имели единицы, а теперь каждый может высказываться перед аудиторией, существенно превосходящей круг непосредственных знакомых, и пытаться ее завоевать.

«Кто был никем, тот станет всем» — это о людях, создавших личный бренд с помощью соцсетей. Так, известный блогер Саша Митрошина сообщает о себе в инстаграм-аккаунте: «Обычный человек», — хотя зарабатывает на нем от 2 млн до 7 млн рублей в месяц. Действительно, у девушки 24 лет, в прошлом журналиста, нет ничего особенного — ни наград, ни званий, только 1,8 млн фолловеров. В то же время опыт, компетенции и статус в офлайне не дают никому гарантированной форы в онлайн-пространстве.

Чтобы пройти по тонкому льду правильного самопозиционирования, нужно понимать: виртуальный образ относится к реальному человеку так же, как герой литературного произведения — к своему прототипу. Одна из задач личного бренда — вызывать у людей эмоции, а это невозможно без определенной доли художественности. Здесь можно провести параллель с созданием главного персонажа фильма. Если ваш герой неинтересный, кто будет смотреть кино?



Совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков за короткое время построил в «Инстаграме» мощнейший личный бренд, направленный на массовую аудиторию. Один из инструментов, которые он использовал, — работа с гранями wow-личности, а именно с ценностями. Транслируя аудитории свою приверженность семье, предприниматель вызвал у людей симпатию и увеличил количество подписчиков. Хештег #катямоякатя и фотографии супруги стали неотъемлемой частью его аккаунта. Добавив такие ценности, как «жажда жизни» и «высокие амбиции», Рыбаков собрал вокруг себя многочисленное сообщество предпринимателей. Вовлеченность аудитории — лучшее доказательство того, что ставка была сделана верно.



«Сформируйте личность, образ и не предавайте их», — сказала Ирина Хакамада, обозначив тем самым еще одно важное правило. Личный бренд требует постоянства и предсказуемости. Не случайно, когда Дональд Трамп меняет прическу, Ольга Бузова — цвет волос или Мадлен Олбрайт — свои броши, это становится темой для широкого обсуждения и появления статей в СМИ.