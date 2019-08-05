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Успешные люди о том, как сберечь нервы в мире бизнеса

Когда нужно отправить специалиста для постоянной работы за пределы столицы, возникает вопрос: как убедить его переехать и обосноваться на новом месте. Объясняет бизнес-тренер, эксперт по управлению знаниями Мария Мариничева.

Редакция Finparty



Все статьи автора Как мотивировать сотрудников переехать из Москвы в регион

Когда нужно отправить специалиста для постоянной работы за пределы столицы, возникает вопрос: как убедить его переехать и обосноваться на новом месте. Объясняет бизнес-тренер, эксперт по управлению знаниями Мария Мариничева.

Пару месяцев назад мой старый знакомый, отставной полковник очень секретных служб с солидного Ленинского проспекта, неожиданно переехал в Санкт-Петербург. «Вид на озеро, экология, — объяснил он мне причины смены места жительства, — простор и природа». Подальше от надвигающихся московских новостроек и с надеждой на новые перспективы.

Я задумалась: что еще заставляет людей покидать столицу? И вспомнила несколько случаев, когда закоренелые москвичи оставляли ее навсегда или надолго.

Молодая девушка, строившая карьеру в российском энергетическом холдинге, переехала в крупный региональный центр вслед за своим офисом. Ценность работы в компании оказалась для нее настолько важна, что она не захотела покидать коллектив. Она уже освоилась в городе и недавно вышла замуж.

Начальник отдела согласился проживать в Нижнем Новгороде, потому что там ему было поручено руководство филиалом. Серьезный карьерный рост, маловероятный в головном офисе компании, оказался возможен именно при переезде. Увеличение зарплаты в сочетании с более низкими региональными ценами повысило привлекательность этого шага.

Еще один случай произошел в западном благотворительном фонде, который в России имеет только региональные представительства. Чтобы получить уникальный профессиональный опыт, практикующая психолог согласилась работать в Екатеринбурге.

В 2010 году, когда я была директором по управлению знаниями оргкомитета «Сочи-2014», стоял вопрос о переезде сотен (если не тысяч) сотрудников из Москвы в российскую курортную столицу. Наша HR-служба, ответственная за «переселение народов», проводила опрос, чтобы выяснить потребности людей на новом месте. Жаль, что мотивационная составляющая в него не вошла. Но нетрудно догадаться, какие побудительные мотивы являлись основными для большинства специалистов. Это комфортный климат, море и горы в шаговой доступности, меньшие затраты на жизнь, чем в Москве, возможность взять с собой семью. Во многих случаях переезд означал еще и улучшение условий проживания.

Имелся отличный набор мотивационных факторов, поэтому большинство наших сотрудников согласились. И именно с определения таких факторов я советую начинать работу по популяризации идеи переезда. Чтобы выяснить мотивы людей, достаточно их об этом спросить. Соответствующее исследование вполне может провести HR-служба.

С большой вероятностью список факторов окажется примерно таким:

карьерный рост и перспективы профессионального развития;

получение нового опыта;

обучение;

рост зарплаты;

улучшение условий проживания;

подходящий климат и хорошая экология;

доступность любимых хобби (походов в горы, серфинга и так далее);

возможности для путешествий.

Дальше нужно действовать в зависимости от факторов, которые выходят на первый план в вашей компании. Найдите способы предложить людям то, что они ценят превыше всего, — и они согласятся на переезд.

Но это еще не все. Затем следует позаботиться, чтобы сотрудники без проблем адаптировались к новой работе и не поменяли свое решение.

Каждый, кто отправляется в путешествие, отлично знает, что без карты соориентироваться в незнакомом городе невозможно. То же можно сказать о ситуации, в которой оказывается покидающий столицу специалист. Первое, что он должен получить от компании, — так называемая карта знаний (knowledge map). Это визуальное представление той или иной ключевой информации, необходимой на новой должности. Сведения из разных источников собираются в одном месте и отображаются в удобной для восприятия форме.

Что может содержать такая карта? Во-первых, умения и навыки, необходимые для выполнения стоящих перед сотрудником задач. Во-вторых, различные ресурсы, из которых следует черпать недостающие знания. Также там могут быть указаны эксперты компании по ключевым направлениям, способные поделиться своим опытом.

Вот в качестве примера карта знаний, которая была подготовлена оргкомитетом «Сочи-2014».

Во время моей работы в Ernst & Young мы делали подобные схемы не только для новичков, но и для старожилов. Там приводились источники информации, которая может потребоваться специалисту в любой момент. Поскольку эти сведения содержались на одном листе бумаги — как говорится, находились «на кончиках пальцев», — время на поиски данных сводилось к минимуму, а это очень важно в консалтинге. Что именно включать в карты, показывали исследования, которые по каждой бизнес-практике проводились раз в несколько месяцев.

Адаптация к работе в другом городе — как привыкание к новой компании, только гораздо труднее. Уровень стресса повышается в десятки раз, поэтому к подготовке карты следует отнестись всерьез. Проведите опрос местных сотрудников и тех, кто готовится к переезду, проанализируйте собранные ответы. Отобразите полученные советы и лайфхаки в виде схемы. Карт знаний может быть составлено несколько.

Есть другой формат передачи опыта — сессия вопросов и ответов, когда москвичи берут интервью у коллег из региона и таким образом находят ответы на свои вопросы. Кроме того, можно на некоторый период прикреплять новеньких к наставнику, следуя старым добрым традициям шефства.

И конечно, допускается сочетание нескольких подходов из упомянутых. Если компания обеспечит все три составляющие адаптационного процесса, то переезд специалистов пройдет гладко и с минимальным уровнем стресса.