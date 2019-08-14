Банкиры-экспаты: Фернандо Флери, Бразилия

Экстремальные ситуации и быт шестерых человек на крохотном пространстве, жара и волны, морские обитатели и экология... Вице-президент ВСК Денис Горбылев рассказал о том, каково это — пересечь Атлантику на весельной лодке.

В этот раз героем нашей традиционной рубрики стал руководитель группы по работе с подразделениями международных компаний Ситибанка Фернандо Флери. Мы поговорили о бразильском карнавале и московском климате, о национальных стереотипах и многом другом.

В этот раз героем нашей традиционной рубрики стал руководитель департамента по работе с международными корпоративными клиентами Ситибанка в России Фернандо Флери. Мы поговорили о бразильском карнавале и московском климате, о национальных стереотипах и многом другом.

О русском жизнелюбии и особенностях климата

До перехода в российское подразделение Citi я работал в Бразилии, Южной Африке, Китае, но никогда не бывал в России. Главным сюрпризом при переезде стало то, что люди здесь очень доброжелательные и гостеприимные. Первое время я все недоумевал: как можно оставаться жизнерадостными, когда за окном так темно и холодно?

Да, меня поразили погодные условия в Москве. Дело в том, что мой первый рабочий день выпал на суровое февральское утро — столбик термометра опустился до минус 15. Новые коллеги меня приободрили: «Не переживай, уже конец февраля — дальше жить будет легче!». А на следующий день температура достигла 25 градусов мороза (смеется).

Тем не менее к климату я привык довольно быстро. Единственное, от чего испытываю дискомфорт, — так это от недостатка солнца. Я застал декабрь 2017 года, который стал самым темным месяцем за всю историю наблюдений в Москве.

О карнавале

Бытует мнение, что в России очень много праздничных дней, и, действительно, страна отдыхает пол-января и половину мая. В Бразилии выходных дней меньше, но есть особое время, когда без преувеличения гуляет вся страна, — карнавал. Бразильцы вообще жизнерадостный народ, который любит отдохнуть и весело провести время, но тут в течение нескольких дней страна живет только этим. Начинается карнавал в субботу и длится до обеда среды. Предполагается, что вторая половина этого дня уже рабочая. И тут уже начинаются переговоры с коллегами на тему того, кто выйдет в офис в это время, а кто все-таки с четверга (смеется).

Карнавальные шествия заполоняют собой каждый свободный уголок в Бразилии — фестиваль не ограничивается крупными городами. По сути, это огромная вечеринка, которой нет конца и края, с ярким сплавом энергии и танцевального мастерства участников.

О кофе

Бразилия по праву носит звание кофейной страны. Но я один из нескольких бразильцев, которые его не употребляют, потому что мне в целом не нравится его вкус. Да и предпочитаю я холодные напитки с большим количеством льда даже зимой, чем часто шокирую москвичей.

О жизни в России и русском языке

Мне нравится жить в России и хочется впитать максимум от пребывания в этой стране. Мой работодатель, с которым я уже 20 лет, дает возможность жить и получать опыт в разных странах — в моем случае, как я говорил, это и Латинская Америка, и Африка, и Азия. Программа ротаций предполагает определенную внутреннюю гибкость, и я рад, что сейчас нахожусь здесь.

В первый год в Москве я пробовал учить русский язык — брал уроки целых восемь месяцев. Но, увы, не могу похвастаться высокими результатами. Все мое время занимали командировки и изучение бизнеса в новой для меня стране. Свободных часов для того, чтобы овладеть языком Пушкина и Достоевского, не хватало. К тому же занятия проходили вечером, не самое правильное время для изучения незнакомого и сложного языка.

Тем не менее каких-либо неудобств в общении я не испытываю: жена знает русский намного лучше, чем я, поэтому и передвигаться по городу мне совсем не страшно. А в офисе все прекрасно говорят на английском. Это связано и со спецификой бизнеса, и в целом с банком, ведь работая в более чем 160 странах, Citi по праву может считать себя самым глобальным финансовым институтом. Помимо глобальности, в нашем ДНК мультикультурность, поэтому ты чувствуешь себя одинаково хорошо и в офисе в Сан-Паулу, и в офисе в Москве. К слову, я не единственный бразилец в московском офисе.





О столичных достопримечательностях



Ваши исторические и культурные традиции очень богаты — сколько шедевров русских художников, композиторов, архитекторов вошло в мировую сокровищницу! Мы с женой любим просветительский досуг, благо в Москве в нем недостатка нет. Особенно часто ходим на балет и оперу в Большой театр, Третьяковскую галерею, «Гараж» и «Музеон». В Бразилии люди обычно распоряжаются свободным временем иначе: едут на природу или идут на пляж, а здесь огромный выбор с точки зрения культурного досуга.





О бразильских сериалах

Сериал «Тропиканка»

Знаю, что латиноамериканский кинопром завоевал любовь российских зрителей еще в 90-е годы. В Бразилии до сих пор любят смотреть сериалы, а потом обсуждать сюжетные линии. Мне кажется, благодаря им вы осведомлены о нашем менталитете и быте. А вот у бразильцев, к сожалению, круг знаний о России очень ограничен.

О сходствах и различиях

Наши нации похожи в том, что мы очень гибкие, быстро адаптируемся к изменениям. У русских есть мнение, что они живут в эпоху сильных перемен, но и у нас изменений происходит не меньше.

Есть поговорка, что «русские долго запрягают, да быстро едут». Бразильцы тоже развивают хорошие скорости, но в отличие от вас долго не раздумывают. У нас спонтанность в крови: мы сядем, быстро поедем, а дальше будем ориентироваться по ситуации. Еще русские, как мне кажется, все-таки придерживаются более формальных отношений между собой.

Об обезьянах и футболе

Первые ассоциации, которые обычно приходят на ум иностранцам при упоминании Бразилии, — это карнавал, футбол и обезьяны. Про карнавал я вам уже рассказал. А вот обезьян в таких мегаполисах, как Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, откуда я родом, примерно столько же, сколько медведей в Москве (улыбается).

Теперь о футболе. Есть такая шутка: три четверти бразильцев интересуются футболом, оставшаяся четверть не может без него жить. Так вот уверяю вас — ни один мой соотечественник не представляет своего существования без этой игры. С ранних лет мальчишки начинают гонять мяч и делают это круглогодично — у нас же вечное лето. Для меня состоявшийся в России чемпионат мира по футболу стал незабываемым событием. Я буквально следовал за сборной Бразилии и посетил все города, в которых она играла. Разумеется, был и на матче в Москве. Совет FIFA назвал турнир лучшим за всю историю его проведения, и я абсолютно согласен с этой оценкой.





О спорте



Помимо футбола, мне очень нравятся зимние виды спорта: сноуборд и лыжи. В парке Горького попробовал встать на коньки. Это было непросто, но благодаря некоторой целеустремленности и терпению мне удалось сносно прокатиться по льду. А в прошлом году я пробежал свой первый полумарафон. И вообще стараюсь два раза в неделю совершать пробежки, когда возвращаюсь из офиса домой. Для меня жить в Москве — удовольствие.