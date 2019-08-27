20 августа в офисе «Открытие Private Banking» состоялся интересный разговор c биоинформатиком, генеральным директором компании yRisk Андреем Афанасьевым. Речь шла о генах, наследственности и обо всем, что с этим связано.

Ситуация на бирже бывает похожа на морскую стихию, укрощение которой требует самообладания, бесстрашия и других, как считается, мужских качеств. Но мы разыскали женщин, сумевших освоиться в этой сфере вопреки всем стереотипам.

Наталия Маргиева Корреспондент



Все статьи автора Шесть женщин о своей работе на фондовом рынке

Ситуация на бирже бывает похожа на морскую стихию, укрощение которой требует самообладания, бесстрашия и других, как считается, мужских качеств. Но мы разыскали женщин, сумевших освоиться в этой сфере вопреки всем стереотипам.





Юлия Сурова,

старший трейдер «Газпромбанк — Управление активами»

— Позиции трейдера по-прежнему чаще всего занимают мужчины, однако в целом на фондовом рынке девушек становится все больше. В последние годы работодатели меньше смотрят на гендерную составляющую при приеме сотрудников и руководствуются скорее знаниями и опытом соискателей.

Представители сильного пола действительно более склонны к риску, им проще испытать азарт. Там, где мужчина-трейдер превратит рабочую ситуацию в личное состязание и пойдет на существенный риск, девушка, напротив, вначале проявит уступчивость, но в конечном итоге не упустит своего. Это не означает отсутствие у нее амбиций, просто ей легче сохранять трезвый рассудок. Женщина психологически склонна дойти до условной «несгораемой суммы» и уже затем взять передышку. Мужчины зачастую готовы ставить на карту все.

Честно говоря, в женскую интуицию я не верю. И вообще значение подсознательных решений в нашей работе сильно преувеличено. Если ты профессионал и подходишь к своему делу со всей ответственностью, то в любом случае достигнешь поставленных целей.

Разумеется, наша работа связана со стрессом, к которому сложно адаптироваться. Но такая у нас индустрия. Зато этот стресс постоянно держит в тонусе и не дает расслабиться ни на минуту, закаляя твой характер.





Елена Хан,

ведущий трейдер компании «Открытие Брокер»

— В наше время уже мало кого удивит, например, женщина-программист, инженер или пилот. Тем не менее, когда я говорю людям, что работаю трейдером, то встречаю удивленные взгляды и массу вопросов, сложно ли мне в «мужской» сфере. Но что делает ее таковой? Явно не тяжелый физический труд или высокие нагрузки. Может, дело лишь в численном превосходстве мужчин? Если так, то изменение ситуации — вопрос времени, ведь с каждым годом среди трейдеров появляется все больше представительниц прекрасного пола.

Часто знакомые интересуются, не притесняют ли женщин в сфере инвестиций или, наоборот, не делают ли нам поблажек. Да, бывает, что от тебя требуют чуть больше, чем нужно, но я бы не говорила о предвзятом отношении. Думаю, скорее это пережиток прошлого, ведь раньше вместо девушки-трейдера люди всегда ожидали увидеть мужчину. Моменты, когда приходится доказывать, что ты такой же профессионал, как коллеги, — для меня скорее стимул двигаться дальше и совершенствоваться.

Помню, когда я только начала работать и принимала голосовые поручения от клиентов-мужчин, то чувствовала их недоверие, удивление, даже сталкивалась с просьбами переключить на другого трейдера. Это учит не поддаваться эмоциям и спокойно отвечать на все каверзные вопросы, в итоге преодолевая выставленные собеседником барьеры. Зато для многих клиенток было большой радостью услышать на другом конце провода женский голос. Кажется, это придавало им уверенности и подогревало интерес к торговле на бирже.

Вообще я думаю, что женщины более обучаемы и любознательны, могут быстро переключаться между задачами. Только что вы с собеседницей поговорили о новых модных трендах — а вот уже обсуждаете торговые операции.

Что касается поблажек — здесь им места нет, потому что они легко могут превратиться в череду убытков. Ты должен уметь принимать четкие, взвешенные решения и быть готовым нести за них ответственность. Мир инвестиций действительно непростой, в нем нечего делать людям, не обладающим достаточной стойкостью.





Екатерина Виноградова,

руководитель проектов по развитию инвестиционного бизнеса УК «Альфа-Капитал»

— На мой взгляд, стереотип о мужском характере нашей сферы теряет актуальность. Я знаю девушек, которые работают трейдерами, инвестиционными консультантами, аналитиками. Пожалуй, только профессия портфельного управляющего еще остается мужской, в этом случае исключения мне встречались крайне редко.

Инвестиционный бизнес — жесткий, и если ты не способен эффективно действовать в стрессовых ситуациях, выдерживать давление, не привык к крепким выражениям, то долго в нем не проработаешь вне зависимости от пола. Собственно, когда я после окончания университета устраивалась в «Альфа-Капитал», директор департамента сразу предупредил, что «девочка — аленький цветочек» здесь не продержится. Я далека от такого типажа, поэтому все сложилось.

Конечно, в сфере инвестиций тоже имеются стереотипы в отношении женщин — мол, мы излишне эмоциональны. Лично мне сложно с этим спорить — сама обладаю таким качеством. Но я способна в нужную минуту собраться, принять решение и не поддаваться стрессу. А это на самом деле гораздо важнее. Если ты выполняешь поставленные задачи хорошо, уверена в своих силах и относишься с юмором к мелочам, то в какой-то момент перестаешь обращать внимание, что работаешь в традиционно мужской отрасли.

Мне кажется, женщин чаще и в большей степени встречают по одежке в прямом и переносном смысле. Многим людям свойственно путать такие понятия, как женственность и слабость, поэтому иногда должно пройти время, чтобы тебя начали воспринимать всерьез.

Помню, в начале пути в «Альфе» меня однажды неожиданно попросили присоединиться к встрече с важным клиентом, чтобы пояснить цифры и расчеты. Представьте: лето, пятница в офисе, на мне, двадцатилетней, балетки и легкий сарафан чуть ли не в цветочек. Увидев меня, клиент, солидный мужчина средних лет, ухмыльнулся, сложил руки на груди и откинулся в кресле, недоуменно вздернув брови. Диалог был сложный, под сомнение ставилось каждое мое слово. Так или иначе, но спустя 15 минут моих подробных и невозмутимых объяснений поза и выражение лица собеседника поменялись, он придвинулся к столу, и дальше общение пошло в продуктивном ключе. Расставались мы уже на позитиве. Так что укоренившиеся в сознании стереотипы теряют свою значимость при взаимодействии с конкретными людьми.





Юлия Афанасьева,

преподаватель, аналитик ГК «Финам»

— Удивительно, но второй раз за последний месяц меня просят прокомментировать наше непростое, «мужское» занятие. Неужели все амурские тигры спасены и проблемы эвенков решены?

На самом деле никакого притеснения женщин в биржевых профессиях нет. Прекрасная половина человечества сама не тянется к этой работе, изобилующей сложными расчетами, обработкой огромных баз данных, общением с клиентами, стрессами. Может быть, это и правильно.

Женщин действительно мало среди профессиональных трейдеров — то есть тех, кто заключает сделки на бирже как наемный сотрудник. А вот среди частных инвесторов их столько же, сколько и мужчин, а быть может, даже чуть больше. Они объединяются по интересам и, как в любой девичьей среде, дружат друг против друга.Наблюдать за частными инвесторами из числа женщин весьма интересно. Мужчины воспринимают полученную прибыль как само собой разумеющееся, а вот убытки… В них виноват кто угодно, кроме себя самого — обстоятельства, терминал, аналитики, президент… Женщины же анализируют не только свои неудачные сделки на фондовом рынке, но и прибыльные. А если ты изучил дорожку к получению дохода, то в следующий раз найти ее будет проще.

Еще дамы-трейдеры поражают стремлением учиться: им каждый день нужна новая информация. Они готовы читать книги, посещать курсы, семинары. Только вот оттачивать на практике полученные навыки женщины порой не успевают или опасаются. Смелости в принятии торговых решений им стоит поучиться у трейдеров противоположного пола.





Лариса Морозова,

частный инвестор, пенсионерка

— Котировками я не интересовалась, просто в 2008 году в журнале «Эксперт» увидела таблицу 400 самых успешных предприятий страны, в которой было указано, у кого какая прибыль и дивиденды. А на последних страницах издания описывалось падение фондовых рынков из-за бушевавшего тогда финансового кризиса. Я поняла, что появилась уникальная возможность получения высоких дивидендов: крупные российские компании доходны, а их акции стоят дешево.

Чтобы глубже вникнуть в механизмы инвестирования, чуть позже я зарегистрировалась на лучшем в тот момент трейдерском форуме Дениса Панасюка — ДенПанаса. Там общались в основном мужчины. Поскольку я придумала для себя гендерно нейтральный ник Lavimor, участники сообщества приняли меня за представителя сильной половины человечества. Я их разубеждать не стала, писала посты и комментарии, не подчеркивая свою женскую принадлежность. К моменту регистрации я уже набрала неплохую базу по дивидендным акциям, так что к моему мнению по этой теме на форуме прислушивались. Примерно через полгода участники все-таки выяснили, что я женщина, и в личной переписке многие написали мне о своем удивлении таким поворотом событий.

Свою инвестиционную стратегию я считаю суперконсервативной. На основании открытой информации я стараюсь увидеть желание мажоритарного акционера той или иной компании выплачивать или, наоборот, не выплачивать дивиденды, увеличить или уменьшить их размер. Отслеживаю такие сведения по всем акциям, торгуемым на Московской бирже. И бывают ситуации, когда я понимаю заранее, пока еще не вышла официальная информация, что могут начаться дивидендные выплаты.

Например, недавно меня порадовала энергетическая компания «Фортум». Купив пакет ее акций в конце 2012 года, я была уверена, что через несколько лет предприятие начнет делиться прибылью с акционерами. Расчеты оказались верны. Дивидендная доходность моего пакета в прошлом году составила почти 57% к цене покупки, а в этом — целых 131%. Кроме того, за 11 лет у меня не было ни одного убыточного года.







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При появлении финансовых возможностей я начала путешествовать по миру и уже побывала в 65 странах, включая самые удаленные и экзотичные — Австралию, Новую Зеландию, Перу, Таити и Самоа. Если моя стратегия будет оставаться такой же эффективной, как сейчас, то я хотела бы еще раз посетить разные континенты.

Когда меня спрашивают, как добиться хороших результатов в трейдинге, я всегда цитирую Уоррена Баффета. Начинающим инвесторам он однажды порекомендовал поступать так же, как сам действовал за 40 с лишним лет до этого. А именно — выучить каждую компанию в Соединенных Штатах, у которой есть котируемые ценные бумаги. Когда же Баффету напомнили, что публичных компаний насчитывается 27 000, он ответил: «Начните с буквы «А». Так вот на Московской бирже эмитентов гораздо меньше, и изучить их легче.





Юлия Мельникова,

аналитик УК «БКС»

— Инвестиционный рынок стал более смешанным, и мне кажется, что это хороший тренд. Например, среди аналитических команд встречаются такие, где нет перевеса в пользу женщин или мужчин. О нашей работе вообще трудно сказать, что она подходит исключительно сильному полу. При равном опыте профессиональные качества мужчин и женщин сопоставимы, в интеллектуальном плане мы ничем не уступаем друг другу, а хорошее образование и аналитические способности могут быть у всех.

В целом, конечно, мужчины по-другому общаются между собой, по-иному относятся к своим коллегам-девушкам. Это слышно из разговоров, проявляется на встречах, на которых присутствуешь. Но скорее можно говорить о разнице в выборе тона: друг с другом мужчины бывают более резкими.

После моего приема в компанию руководитель как-то поделился, что специально искал в команду девушку. Для кропотливой работы ему нужен был усидчивый сотрудник, внимательный к мелким деталям. Но это тоже стереотип в отношении девушек. Откровенно говоря, я бы не сказала, что стопроцентно отвечаю вышеупомянутым требованиям.

Конечно, в мужском коллективе работать приятно. Особенно это чувствуется 8 Марта — цветов и комплиментов никогда не бывает мало. А вот нам готовить подарки для ребят на 23 Февраля затруднительно.