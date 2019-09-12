Ставя амбициозные цели и начиная движение к ним, мы волей-неволей встаем на путь личной трансформации. Во время этого долгого и трудного путешествия мы должны измениться — превратиться в победителей, подобно героям сказок и былин.

Все чаще финансовые интересы популярных персон, крупных компаний и даже государств распространяются на сегмент компьютерного спорта. Директор по стратегическим коммуникациям холдинга ESforce Ярослав Мешалкин рассказывает о знаковых инвестициях в отрасль.

Сколько известные компании и люди инвестируют в киберспорт

Редакция Finparty



Все статьи автора Сколько известные компании и люди инвестируют в киберспорт

Все чаще финансовые интересы популярных персон, крупных компаний и даже государств распространяются на сегмент компьютерного спорта. Директор по стратегическим коммуникациям холдинга ESforce Ярослав Мешалкин рассказывает о знаковых инвестициях в отрасль.



Ярослав Мешалкин

До прихода в киберспорт я больше десяти лет работал с финансовыми организациями. Поэтому начну с цифр: объем индустрии компьютерных состязаний в этом году достиг $1 млрд. В ее основе — турниры по соревновательным играм (Dota, Counter-Strike, Fortnite, StarCraft и так далее), которые привлекают полумиллиардную онлайн-аудиторию и собирают стадионы в офлайне. В экосистему входят разработчики и издатели ПО, организаторы самих состязаний, студии трансляций, киберспортивные клубы, стриминговые платформы и медиа. По мнению большинства участников прошлогоднего опроса, который PwC провeла среди 470 лидеров спортивной отрасли по всему миру, именно киберспорт обладает наибольшим потенциалом роста доходов: в этом он обходит и бег, и даже футбол.

Турнир Epicenter по Dota 2 в Москве

Турнир Epicenter по Counter-Strike в Москве Турнир Epicenter по Dota 2 в Москве 1 /2

Игроки клуба Virtus.pro

Согласно отчету Goldman Sachs, в 2018 году объем венчурных инвестиций в киберспорт составил $1,4 млрд, показав 90-процентный рост по сравнению с 2017-м. И это аналитики оценивали неполный год: впереди был еще четвертый квартал. Всего же с 2013-го в киберспортивные стартапы было вложено $3,3 млрд. Судя по сделкам 2019 года и растущим темпам привлечения государственных и частных средств, скоро будут взяты новые планки.

Расскажу о самых интересных вложениях, которые, на мой взгляд, наиболее ярко демонстрируют потенциал индустрии.





«Воры» и тяжелый люкс

Команда киберспортивного клуба «100 воров»

Для американского киберспортивного клуба «100 воров» (100 Thieves) июль выдался отличным — в этом месяце в него вложили $35 млн. Ведущим инвестором стала компания Artist Capital Management из Нью-Йорка. Один из ее топ-менеджеров, Джош Динстаг, занял кресло в совете директоров «100 воров». Еще интереснее, что клуб также профинансировала венчурная фирма Aglaé Ventures, принадлежащая Groupe Arnault — контролирующему акционеру модного конгломерата LVMH.

Привлеченные инвестиции пошли на развитие бизнеса. Изрядная часть вложена в строительство штаб-квартиры клуба в Лос-Анджелесе. На площади 1400 квадратных метров расположатся тренировочные и стриминговые базы, подразделения по разработке контента и дизайна, а также бутик для поклонников. Отдельное внимание планируется уделить производству модного мерча.





«Тысячи талантов» и государство

Сунь Ин

В июне власти китайского острова Хайнань объявили, что при поддержке инвестиционного холдинга Tencent и местного правительства планируется сформировать самое крупное киберспортивное сообщество в мире. Для этого они предпримут ряд важных действий:

учредят фонд объемом $145,6 млн. Средства потратят на развитие киберспортивных компаний и проведение турниров;

запустят проект «Тысячи киберспортивных талантов Хайнаня», в рамках которого самым одаренным игрокам предоставят льготы на учебу и приобретение жилья;

компаниям, работающим в отрасли, снизят налоги;

участникам профессиональных компьютерных соревнований разрешат свободный въезд в провинцию Хайнань. На данный момент в безвизовом списке 59 стран.

По словам Сунь Ин, главы департамента туризма, культуры, радио, кино и спорта Хайнаня, все это повысит привлекательность региона и создаст дополнительную модель потребления «туризм плюс киберспорт».





Карты, деньги и Майк Тайсон

Майк Тайсон

В мае Майк Тайсон, покинувший большой бокс 14 лет назад, обратил внимание на более цифровой вид спорта и вложил средства в американскую компанию Fade 2 Karma, которая объединяет стримеров карточных игр Hearthstone и Magic: The Gathering Arena.

По словам инвестора, о киберспортивном мире он узнал от сына — игрока и болельщика. Воодушевленный его рассказами, Тайсон поручил опытным людям подобрать наилучший вариант для финансовых вложений в этой области и в итоге остановился на Fade 2 Karma.

На полученные деньги компания начала строительство стриминговой базы под Лос-Анджелесом, неподалеку от принадлежащей Тайсону фермы, где выращивают марихуану. В медицинских, разумеется, целях.

Сам же Майк заявил, что не только видит большие перспективы у киберспорта, но и сам собирается его освоить. «Всегда приходится с чего-то начинать. Этим и займусь — и посмотрим, что будет», — сказал он после первого стрима Hearthstone, который, к слову, продул.





Dota 2 и Microsoft

Слева — Грег Брокман

В июле некоммерческая организация для разработки искусственного интеллекта OpenAI получила инвестиции в размере $1 млрд от Microsoft. Благодаря этому сотрудничеству она сможет использовать вычислительные мощности облачного сервиса Azure для своих проектов. А компания-инвестор получит право продавать созданные с использованием искусственного интеллекта продукты.

Известнейшее произведение компании — боты (управляемые компьютером персонажи) для одной из самых популярных и сложных игр Dota 2. Впервые их показали на чемпионате мира The International 2017. А в апреле этого года пятерка ботов OpenAI со счетом 2:0 обыграла людей в лице действующего чемпиона мира — команды OG.

Главный инженер OpenAI Грег Брокман тогда отметил, что победа в Dota 2 — это первый шаг на пути к решению многих других задач. Например, искусственный интеллект может использоваться в хирургии, организации доступного индивидуального обучения, для определения мер по борьбе с глобальным потеплением и так далее.

Подумать только, ведь все это благодаря ботам в Dota 2! Ну почти.





Академия киберспорта и Уилл Смит

Уилл Смит

В апреле в южнокорейский киберспортивный клуб Gen.G вложили $46 млн. Среди инвесторов — несколько фондов Силиконовой долины, Стэнфордский университет, бывший топ-менеджер Alibaba Group Майкл Цейссер и фонд Dreamers Fund, одним из основателей которого является актер Уилл Смит. Он и его партнер — футболист Кэйсукэ Хонда, который когда-то играл за ЦСКА, будут консультировать клуб по креативным и коммерческим вопросам.

В планах Gen.G — открыть новую штаб-квартиру в Лос-Анджелесе и академию киберспорта. А на днях, например, клуб объявил о проекте с дейтинговым приложением Bumble — они вместе будут поддерживать женскую команду по игре в Fortnite.