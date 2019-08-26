Независимый директор: для чего он нужен

На днях студенты, проходящие стажировку в различных подразделениях «Дом.РФ», узнали из первых уст об основных тенденциях на рынке жилищного строительства. Встреча с отраслевыми экспертами состоялась в формате бизнес-завтрака.

Ситуация на бирже бывает похожа на морскую стихию, укрощение которой требует самообладания, бесстрашия и других, как считается, мужских качеств. Но мы разыскали женщин, сумевших освоиться в этой сфере вопреки всем стереотипам.

Независимый директор, основатель портала о стратегическом и корпоративном управлении Realist Татьяна Олифирова уверена, что такой игрок может стать для компании судьбоносным. Ниже — аргументы эксперта.

Независимый директор, основатель портала о стратегическом и корпоративном управлении Realist Татьяна Олифирова уверена, что такой игрок может стать для компании судьбоносным. Ниже — аргументы эксперта.

Татьяна Олифирова

В российской корпоративной практике долгое время бытовало убеждение, что независимый директор — обязательный атрибут, который «приобретают», когда компании нужно соответствовать определенным требованиям при размещении акций на открытом рынке. Однако времена крупномасштабных IPO давно прошли. Востребован ли этот институт в сегодняшних российских реалиях?

Давайте разберемся, кто такой независимый директор. Если говорить коротко, это член совета директоров, не связанный ни с акционерами, ни с менеджментом компании, ни с ее крупнейшими контрагентами, государством и иными заинтересованными сторонами. Другими словами, он, голосуя за то или иное решение, действует на благо компании и бизнеса, не имея конфликта интересов. Если такой человек проработал в совете директоров компании больше семи лет, он уже не признается независимым.

Как правило, независимому директору где-то за 45, и многолетний управленческий опыт, а также компетенции позволяют ему взвешенно принимать решения, четко формулировать свою позицию, уметь ее отстаивать.

Последнее особенно важно, ведь эта позиция может стать судьбоносной для компании. Это связано с тем, что независимый директор вовлечен в принятие решений по стратегическим вопросам: выхода на новые рынки, инвестиционных проектов, крупных сделок, сделок с заинтересованностью и так далее. То есть там, где цена ошибки высока, а неверное решение может стоить компании миллионы и/или упущенное время.

Не надо забывать, что непредвзятая позиция профессионального директора довольно часто позволяет сглаживать конфликты в компании, у которой несколько собственников, между мажоритарными и миноритарными акционерами, смещая фокус внимания с борьбы за власть и влияние, отстаивание собственных интересов на общие интересы бизнеса, его развитие. Это возможно только в том случае, когда такой специалист имеет репутацию профессионала высокого класса, авторитет в бизнес-сообществе, к его мнению прислушиваются. Есть примеры, когда его принципиальная позиция помогла акционерам сохранить контроль над компанией при попытке рейдерского захвата.

Взгляд со стороны на ситуацию дает независимому директору еще одну возможность — снизить степень напряжения, недопонимания между собственником и топ-менеджментом. Директивность, часто необоснованно завышенные ожидания в отношении результата, нежелание слышать так называемые «оправдания» топ-менеджмента — с одной стороны, сложности в коммуникации, аргументировании своей позиции — с другой. Как правило, истина находится где-то посередине. В таких ситуациях независимый директор может играть как роль медиатора, так и наставника для топ-менеджмента, помогая выстроить более эффективную коммуникацию, сопровождая их профессиональное развитие.

Этот игрок нужен компании тогда, когда она рассматривает свой совет директоров как площадку для регулярных встреч и обсуждения будущего бизнеса, а практика общения предусматривает открытый разговор, где участники готовы услышать иное мнение и контраргументы, возражения. В таком случае привлечение независимого директора — очень хороший инструмент для повышения эффективности работы компании в целом. Но если совет директоров существует формально, протоколом заседаний только закрепляют уже принятые решения или члены совета директоров голосуют по негласной директиве, «так, как скажут», тогда независимый директор — ненужный атрибут.

Учитывая российскую специфику, высокую концентрацию собственности, когда стратегическая и контрольная функция остается за мажоритарным собственником, включение независимых директоров в таких ситуациях — хорошая практика привлечения внешней профессиональной экспертизы, опыта, который на данном этапе развития компании требуется для усиления команды, создания дополнительного конкурентного преимущества.

Найти внешнего профессионального директора можно в том числе через их объединения. В России существуют общественные организации: ассоциации и клубы, в которые они входят. Например, клуб независимых директоров «Сколково», который является экспертной площадкой для портала Realist . Он объединяет выпускников бизнес-школы «Сколково», обладающих не просто опытом в управлении компаниями, в работе в советах директоров, но и имеют бизнес-образование. Их практический опыт подкреплен хорошо систематизированной и структурированной теорией.

Главное понять, какой именно экспертизы не хватает, опытом в решении каких стратегических задач должен обладать профессиональный директор, и только затем его искать.

В следующем материале я расскажу, есть ли у независимых директоров KPI, сколько они зарабатывают в российских компаниях, несут ли ответственность и как оценивается их работа.