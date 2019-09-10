Непутин, Выдра, Дворец: финансисты с необычными фамилиями

В этом году героями нашей летней подборки стали семейные пары и дружеские компании. Доказано: сообща финансисты умеют не только работать, но и отдыхать.

Когда люди знакомятся с нашими героями, многие улыбаются, удивляются и даже переспрашивают: «Как-как?» Мы тоже улыбнулись, а потом узнали, как живется представителям финансового сектора с необычными фамилиями.

Когда люди знакомятся с нашими героями, многие улыбаются, удивляются и даже переспрашивают: «Как-как?» Мы тоже улыбнулись, а потом узнали, как живется представителям финансового сектора с необычными фамилиями.





Дмитрий Непутин,

начальник отдела портфельного анализа и риск-технологий банка «Возрождение»

— К моей фамилии, а точнее даже к ее сочетанию с именем и отчеством — Дмитрий Анатольевич, — всегда повышенный интерес. Как нетрудно догадаться, объектом внимания я остаюсь с 2000 года, когда Владимир Путин занял пост главы государства. Сначала было сложно, постоянно приходилось сталкиваться с шутками — удачными и не очень, — отвечать на одни и те же вопросы. Но со временем я привык. Друзья зовут меня Путин. А когда нужно начать беседу с позитивной ноты, я специально акцентирую внимание на своей фамилии. Чтобы эффект изумления у окружающих был полным, еще добавляю, что окончил один вуз с первым президентом России Борисом Ельциным.

Первое письменное упоминание моей фамилии относится к XVIII веку. Рабочий Непутин числился в документах одного из уральских заводов, построенных Акинфием Демидовым. Фамилия происходит от имени Непутя, что значит «непутевый», и вообще очень популярна в тех местах. Следуя русскому поверью, детей нарекали подобным образом, чтобы отвратить от них злые силы. Считалось, что если имя имеет противоположное значение той судьбе, которую родители хотят для ребенка, то он будет огражден от нежелательных качеств. Очевидно, мальчиков называли Непутями, чтобы они росли разумными и толковыми.





Станислав Дворец,

ведущий менеджер департамента маркетинга ВТБ

— Фамилия у меня яркая, запоминающаяся. А когда люди узнают, что произносить ее нужно с ударением на первом слоге, сразу следует комментарий в стиле: «О-о, как звучит...» Сотрудники ГИБДД ко мне особенно лояльны, говорят: «Проезжайте, Станислав Федорович».

Но если я привык к особому интересу со стороны окружающих, то мой сын Герман Дворец только начинает осваиваться в обществе. И мы с ним даже проговаривали, что ему нужно быть готовым ощущать повышенное внимание в детском саду.

Занятная история связана с моим трудоустройством в маркетинговое подразделение ВТБ24. Когда моя будущая начальница искала нового сотрудника и просматривала резюме, она в шутку сказала, что обязательно должна пообщаться с соискателем, чья фамилия Дворец. Благодаря этому мы встретились, позже я получил работу и вот уже пять лет занимаюсь разработкой рекламы для состоятельных клиентов банка.





Алла Выдра,

начальник управления проектной деятельности и бизнес-процессов НРД

— Выдра.

— Э-э…

— Выдра!

— Простите, не расслышал.

— Да все правильно, вам не послышалось, В-ы-д-р-а, как зверек.

— Спасибо, извините.

Примерно так всегда строится диалог, когда я впервые представляюсь. У меня фамилия мужа, и я взяла ее, не испугавшись возможных неудобств. Многие друзья и знакомые недоумевали: «С ума сошла!» Но прежде, чем пожениться, мы жили с мужем четыре года, и я поняла, что эта фамилия на самом деле обязывает — да-да, именно так — делать все хорошо и в срок. Ведь тебя выделяют из массы, фокусируются на твоей личности — сразу вспоминают, с чем ты приходила, звонила, зачем обращалась.

Почему-то выдра часто вызывает негативные ассоциации, хотя это милейшее, дружелюбное и игривое существо. В Японии, например, его заводят как домашнее животное. Если бы люди больше знали об этом зверьке, поменяли бы свое мнение. Ну а моя фамилия и характер спустя годы слились в единое целое: знакомые стали говорить, что Выдра — это уже бренд.

Из забавных историй я всегда вспоминаю случай на встрече с клиентами. Знакомясь с одним из них, мужчиной, протягиваю руку со словами: «Здравствуйте, Алла Выдра». Тут же вижу, как он стремительно меняется в лице и издает практически рев: «Да-а ка-ак вы смеете?! Вы взрослый человек, где вас манерам учили?» Кто-то в комнате замер, а кто-то начал безудержно смеяться. Я в ужасе оглядываюсь, искренне не понимая, где совершила промах. От непонятной реакции людей мой оппонент замолкает, начинает таращиться на всех, как и я. Наконец один коллега, борясь с приступами смеха, объясняет возникновение этой мизансцены. Оказывается, у незнакомца фамилия Карась, и, когда я представилась, он подумал, что я решила над ним поиздеваться.





Константин Береза,

PR-директор «Сбербанк Управление активами»

— Еще не было среди знакомых человека, который не пытался бы подшутить над моей фамилией. Константин Дуб, Константин Осина — это я слышал даже чаще, чем оригинал. В школе у меня не складывались отношения с Есениным из-за его строчек: «Белая береза под моим окном...». Да и любая песня с упоминанием этого горячо любимого дерева идет со мной по жизни рядом. А каких только аналогий не проводили между мной, березовым соком и березовыми бруньками.

Некоторые люди не верят, что у человека может быть фамилия Береза. В их число попала и моя учительница по физкультуре, которая упорно называла меня Бирюзовым, даже держа в руках раскрытый школьный журнал. Еще окружающие часто боятся произнести «берёза», поэтому говорят без «ё» и с ударением на последнем слоге.

Как-то, будучи школьником, я поступил с острой зубной болью к дежурному в стоматологическое отделение. Лечили меня уже не первый день, а боль становилась все сильнее. Дежурный врач без слов посадила меня в стоматологическое кресло, взяла огромные щипцы и приблизилась на критическое расстояние к больному зубу. Игнорировать мои превратившиеся в блюдца глаза было невозможно, и она сказала: «Не переживайте, все будет хорошо». Я спросил: «Почему?» В ответ услышал: «А у вас как фамилия?» «Береза». «А у меня — Липа». И вырвала зуб. Я даже ничего не почувствовал, потому что был полностью поглощен этой информацией. Кстати, доктор не соврала.

Честно говоря, я никогда не интересовался происхождением фамилии. Это довольно распространенная практика у славянских народов — придумывать имена собственные, созвучные с названиями предметов и явлений. Например, лидера группы «Вопли Видоплясова» зовут Олег Скрипка. Сосед по даче у меня был Сергей Книга. А тренируюсь я с Андреем Лисицей.

Хотим мы того или нет, но необычная фамилия накладывает отпечаток на взаимоотношения с окружающими. Человек еще толком тебя не узнал, а из-за фамилии у него уже возникли определенные ассоциации, нарисовался некий образ. Не зря же многие наши писатели используют прием с говорящими фамилиями, начиная от Гоголя с его Коробочкой и Собакевичем и заканчивая Пелевиным с Петром Пустотой.





Константин Ивакин-Тревогин,

руководитель проектов дирекции взыскания корпоративной проблемной задолженности МТС Банка

— Самое первое упоминание моей фамилии датировано 1855 годом. История начинается с купцов второй гильдии царской России. А мой двоюродный дед Георгий Ивакин-Тревогин был протоиереем и одним из лучших проповедников Ташкентской епархии, причем нес службу в период гонения на церковь.

В младших классах я был записан в журнале только как Тревогин и лишь при поступлении в Московскую банковскую школу обзавелся первой частью фамилии. Из-за нее пришлось раньше выходить к доске. Еще фамилия помогла мне в полной мере ощутить все богатство русского языка. Как только меня не называли — начиная от Петрова-Водкина и заканчивая Иволгиным и Травкиным. Даже сейчас на разных встречах нас нередко ждут двоих — и Ивакина, и Тревогина. Остается на работу ходить по очереди.

При заполнении документов получается очень длинная строчка в поле «Ф.И.О.» — рука устает писать. К тому же отведенного места не всегда хватает. Кстати, отчество у меня также довольно редкое — Вадимович, все намереваются назвать Владимировичем.

Однофамильцев у меня нет, только родственники. И по традиции у этой медали две стороны: хорошая — меня легче запоминают, плохая — с такой фамилией не скроешься.





Алена Могильная,

главный специалист отдела сопровождения продаж розничного бизнеса МТС Банка

— До замужества я была Подобреевой и не очень хотела становиться Могильной, но муж настоял. Друзья и коллеги долго привыкали к тяжелой, как им казалось, ауре этой фамилии. Кто-то прямо говорил: «Оставила бы свою!» Или: «Нужно было мужу стать Подобреевым».

Недавно мне стало интересно происхождение фамилии Могильный. Выяснилось, что, по одной из версий, она не предрекает своему обладателю короткий жизненный путь, а, наоборот, выступает защитницей. В старину Могильными, Гробовыми, Смертными называли воинов — считалось, что тогда из боя они будут выходить целыми и невредимыми. Согласно другому толкованию, фамилия восходит к названию города. Один Могилев есть в Белоруссии, другой — на Украине. Возможно, в одном из них и начался род. Третья версия заключается в том, что фамилия образована от прозвища Могила, указывающего на профессиональную деятельность человека. Тогда можно предположить, что основатель рода был могильщиком.

Кстати, в университете меня знали уже с нынешней фамилией, и преподаватели часто задавали вопрос, не прихожусь ли я родственницей чемпиону мира по хоккею Александру Могильному.





Людмила Честных,

менеджер по партнерским продажам Дальневосточного филиала МТС Банка

— Это фамилия мужа, и я ей очень горжусь. Она подкупает своей чистой энергией, с ней не хочется хитрить и изворачиваться. С ее появлением я почувствовала прилив сил и уверенность.

Мой муж, общаясь с заказчиками и подрядчиками, часто говорит: «У меня же фамилия Честных, как я могу вас подвести?»





Марианна Шенкао,

директор юридического департамента Инбанка

— Я решила остаться Шенкао после свадьбы — спасибо мужу за лояльность. А наши дети носят фамилию отца, поэтому частенько на границе подвергаются блиц-опросу на тему того, я ли их мама.

Никогда не приходило в голову узнать происхождение слова «Шенкао», пока однажды коллега не объяснил, что «шен» по-китайски означает «заново рождающий, дающий жизнь», а «као» — «операция». Когда я рассказала об этом одной медицинской сестре по фамилии Линь, она предложила такой перевод: «кесарево сечение». Продолжать исследования в данном направлении я не стала: не думаю, что мой род действительно каким-то образом связан с Поднебесной. Отец по национальности абазин, родом из Карачаево-Черкесии.

Однажды мы с подругами не успевали на рейс в Санкт-Петербург. Самолет еще не взлетел, однако последний автобус от терминала отошел, и нас отказывались доставлять до воздушного судна. В итоге сотрудники Шереметьево вняли нашим мольбам и нашли возможность отправить опоздавших пассажиров к трапу. Один из служащих, пропуская нас на посадку и читая наши фамилии — Галас, Бабий, — пробормотал: «О, иностранки какие-то. А, нет, одна русская — Шенкалова!»





Светлана Подорванова,

специалист по работе с социальными медиа компании «Открытие Брокер»

— Фамилия досталась мне от супруга, а вместе с ней — предупреждение, что диктовать ее буду только по слогам. На памяти еще не было случая, когда бы слово «Подорванова» запомнили и записали сразу же правильно. Первыми смену фамилии оценили коллеги, и в наши офисные разговоры быстро вошло обращение: «Света, подорвись».

Семья Подорвановых очень большая, имеет крепкие узы и чтит традиции. Пожалуй, суть фамилии в полной мере раскрыл своей жизнью наш дедушка, участвовавший в Великой Отечественной войне. Он был разведчиком и не только выполнял первостепенные военные задания, но и осуществлял подрывы. Правда, когда мы просили его рассказать подробнее об этой части его биографии, он всегда отмахивался. Настоящий разведчик.





Андрей Куц,

начальник управления маркетинга банка «Фридом Финанс»

— По поводу возникновения моей фамилии существует несколько гипотез. Согласно одной, основой стало слово «куцый». В ХVII—ХVIII веках куцым платьем называли немецкую короткую верхнюю одежду, которая сильно отличалась от русских долгополых кафтанов.

Вторая версия гласит, что в старину у донских казаков были жрецы, именуемые куцами. Мне этот вариант нравится больше. Однажды при визите в банк я рассказал о нем операционистке за стеклянной перегородкой, поинтересовавшейся моей фамилией. Она тут же заключила: «Ваш взгляд несет энергетически сильный заряд, что-то потустороннее. Такое впечатление, что между нами бронированное стекло отсутствует».

На подготовительных курсах в университет фамилия выделяла меня среди остальных абитуриентов в аудитории. Одна преподавательница ориентировалась на нее, чтобы распознавать учащихся. Говорила «молодой человек справа от Куца», «девушка позади Куца». А когда я один раз опаздывал на занятия, друзья из группы прислали сообщение: «Беги быстрей! Без тебя педагог не справляется, мы для нее сплошные незнакомцы».





Татьяна Белоконь,

руководитель группы корпоративных продаж Банка Жилищного Финансирования (Нижний Новгород)

— Моя фамилия берет начало на Украине. Есть предположение, что так называли мужчин, которые ездили на белых конях. Эти животные издревле считались мистическими, символизировали жизнь и богатство. Например, при храме высшего бога балтийских славян Свентовита содержался белый конь, которого использовали при гаданиях. Его подводили к трем рядам копий, и если он начинал движение с левой ноги — это считалось дурным знаком, если с правой — добрым.

Из-за фамилии, доставшейся от мужа, я остаюсь в памяти людей надолго. После появления первого ребенка меня запомнили в роддоме и при последующих трех визитах туда врачи встречали меня как родную. Был один казус: когда в загсе спросили, склоняется ли фамилия, моя мама очень громко ответила: «Наверное, да. Ведь женский род — Белокобыла».

При этом какого-то особого влияния фамилии на жизнь я не чувствую, ну если только пашу как лошадь. Но работать люблю, поэтому меня все устраивает.





Денис Забейворота,

руководитель направления продаж банка «Точка» (Ростов-на-Дону)

— Меня запоминают всегда и с первого раза: одногруппники, клиенты, врачи в поликлинике. В 90 процентах случаев люди при знакомстве задают вопрос: «Вы футболист?» И дальше разговор строится на позитивной ноте. Даже мое собеседование в банке началось с фразы операционного директора: «Итак, Денис Забейворота, забиваешь?» Я ответил: «Да, и часто». А затем последовало: «Нападающий, что ли?» «Ну да. В хоккей играю...» Официальная обстановка была разряжена, и я с будущим боссом прекрасно проговорил полтора часа. Ну и собственно, уже почти четыре года работаю в «Точке».

Я исследовал корни своей фамилии, хотя из-за немногочисленных ее носителей сделать это оказалось не так просто. Генеалогическое древо удалось восстановить до 1806 года, когда при большом переселении мой первый предок попал на Дон с Украины.





Алексей Музыка,

финансовый менеджер экономического отдела банка «Точка» (Екатеринбург)

— Повезло, я считаю, с фамилией: она позитивная, располагающая к себе. Прихожу в какие-нибудь государственные учреждения, и там даже хмурые чиновницы расплываются в улыбке: «Как красиво звучит — Музыка! Как ваши дела?»

Мою фамилию правильно произносить с ударением на втором слоге. Но я не спорю, когда слышу ее более привычное для людей звучание. И даже в детстве она не доставляла проблем. Часто в школе к обладателю необычной фамилии намертво приклеивается какое-нибудь прозвище, но я избежал этой участи. Возможно, потому, что сложно придумать что-то обидное.

Из школьных лет запомнился один случай. Наша классная руководительница на больничном, ее заменяет другой учитель. На одном из уроков все ученики начинают спрашивать у преподавателя, какие оценки за четверть выходят у них по разным предметам. «А что будет у МузЫки?» — интересуюсь я, когда доходит до математики. С первого раза ответ получить не удается, поэтому повторяю вопрос несколько раз. «До мУзыки мы еще не дошли!» — отвечает учитель, вызывая смех всего класса.

В начале трудовой деятельности запомнился вот такой диалог с сотрудницей:

— Тебя же Леша зовут?

— Да.

— И фамилия у тебя такая интересная... Водка, верно?

До сих пор не понимаю, как ей это пришло в голову.





Хорке Трухилло Цезар Аугусто,

директор группы рейтингов структурированных финансовых инструментов АКРА

Хотя полные Ф.И.О. нашего героя состоят из четырех слов, сам он делает акцент на Цезаре. На его личном канале в Youtube говорится о том, что он не салат, а музыкант из Перу.

— Я и не подозревал, что у меня необычная фамилия, пока не покинул родную страну. Но когда начал жить в Испании, люди стали спрашивать, не течет ли в моих жилах голубая кровь. Иначе откуда такой «величественный» компонент в фамилии? В Москве при знакомстве многие уточняют, действительно ли она звучит именно так, правильно ли ее расслышали. В ответ я говорю: «Да, Цезарь, как тот известный…» И ожидаю, что собеседник сам закончит фразу, выбрав один из двух очевидных вариантов — «салат» либо «император».

Написание моей фамилии на латинице дает несколько вариантов ее произношения, что порой вызывает трудности. Особенно когда мне приходится иметь дело с российским документооборотом. В моей визе написано «Сезар», что в принципе логично — так фамилия звучит по-испански. Но за годы, проведенные в России, я уже привык быть Цезарем. Когда я называю себя на паспортном контроле, а меня переспрашивают, я в очередной раз подтверждаю: «Да, как салат». Поскольку это не совсем соответствует паспортным данным, затем начинаются мучительные минуты уточнений и согласований, во время которых я думаю лишь об одном: «Пожалуйста, отпустите меня на каникулы!»