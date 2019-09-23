Пять ошибок компаний, увлеченных цифровой трансформацией

Вечером 16 сентября в Atelier Moscow на Рочдельской собрались светская публика и представители бизнес-сообщества. Они прибыли оценить капсульную коллекцию женских деловых костюмов от Александра Терехова, послушать лекции по стилю и выпить шампанского.

20 сентября Экспобанк отмечает 25 лет со дня основания. Это стало поводом поговорить с председателем правления Алексеем Санниковым о настоящем и будущем как самой кредитной организации, так и финансовой отрасли в целом.

Ни один экономический форум не обходится без темы диджитализации, а число руководителей, желающих «оцифровать» свой бизнес, постоянно растет. С какими заблуждениями они сталкиваются, встав на этот путь? Рассказывает генеральный директор Financial Mechanics Константин Зусманович.

Ни один экономический форум не обходится без темы диджитализации, а число руководителей, желающих «оцифровать» свой бизнес, постоянно растет. С какими заблуждениями они сталкиваются, встав на этот путь? Рассказывает генеральный директор Financial Mechanics Константин Зусманович.





Первым номером в моем списке, как ни странно, идет непонимание самого термина «цифровая трансформация». Порой под ее «успешными примерами», которые приводят на конференциях уважаемые спикеры, кроются вполне обычная и всем хорошо знакомая автоматизация бизнес-процессов, программная роботизация рутинных операций и так далее.

Спешу разочаровать коллег, искренне полагающих, что внедрение новой CRM- или даже ERP-системы — это и есть прорывное решение. Несмотря на многообразие определений цифровой трансформации, по сути, все они говорят об одном и том же, а именно: о радикальном переосмыслении и перестройке бизнес-модели компании с использованием информационных технологий.

Удачным примером революционных изменений я бы назвал опыт американской корпорации Caterpillar, которая встроила системы мониторинга в производимую ею тяжелую технику. Анализ собираемых данных позволяет предсказывать поломки машинного оборудования и связанные с ними простои и на основании таких прогнозов более адресно проводить упреждающее техобслуживание и ремонт.

Или приведу в пример компании, которые активно используют большие данные. Они могут агрегировать информацию из открытых источников, анализировать ее и принимать решения на основе сделанных выводов. Еще десять лет назад такое было невозможно в принципе.





Чаще всего новейшие технологии воспринимаются как нечто «айтишное», касающееся исключительно компьютеров и программного обеспечения. По большому счету это вариация только что рассмотренной первой ошибки. Реальная цифровая трансформация меняет сам бизнес, а не только его IT-составляющую, которая играет роль пусть и важного, но всего лишь инструмента.





Следующая ошибка — отсутствие единого подхода к цифровой трансформации. Опрос KPMG показал, что только у 20% российских компаний есть соответствующий центр компетенции на уровне всей организации. Также всего 16% из них ввели новую позицию в структуре высшего руководства — Chief Digital Officer (CDO) или аналогичную.

Без единой «системы координат» несогласованные усилия подразделений дают отрицательный эффект. Различные процессы трансформируются независимо друг от друга, а работа бизнеса в целом напоминает попытку поставить на болид «Формулы-1» двигатель от карьерного самосвала. И то и другое по отдельности являются вершиной автомобильной инженерии, но они абсолютно не приспособлены к использованию в паре.

Например, если цифровая реформа затрагивает производство, то необходима соответствующая настройка процессов снабжения, сбыта и сервиса. В противном случае даже успешные на первый взгляд шаги не принесут должного результата.





Значение цифровой перестройки бывает сильно переоценено. К ней относятся как к панацее ото всех бед, хотя она — лишь метод для решения определенного спектра задач и должна соотноситься с реальными потребностями и проблемами бизнеса. Как и любой инструмент, цифровая трансформация имеет свои области наилучшего применения: в каких-то сферах новые технологии идеальны, в других — бесполезны или даже вредны. Например, если продукция или услуга вашей компании перестанут быть нужны рынку в ближайшие несколько лет, просто не имеет смысла переводить их на новый технологический уровень.





И последней ошибкой в этом списке (но не последней в реальном мире) я бы назвал цифровизацию компаний, которые не готовы к этому организационно. Вышеупомянутый опрос KPMG показывает, что именно «недостаточная зрелость процессов» — самое распространенное препятствие для трансформации. Оно встречается более чем у 64% респондентов.

Такая ситуация хорошо иллюстрируется немного перефразированной поговоркой из IT-среды: «Цифровая трансформация бардака приводит не к прорыву в бизнесе, а всего лишь к появлению цифрового бардака».

Впрочем, то, что российские компании уже начали — с той или иной долей успеха — разрабатывать инновационные стратегии, пересматривать свою структуру, назначать CDO, служит хорошим знаком. Реальные примеры успешной «оцифровки» бизнеса существуют, и это внушает оптимизм.