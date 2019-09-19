Мнение: рынок хронически недооценивает лучшие стартапы

20 сентября Экспобанк отмечает 25 лет со дня основания. Это стало поводом поговорить с председателем правления Алексеем Санниковым о настоящем и будущем как самой кредитной организации, так и финансовой отрасли в целом.

Открыв в Твери крупный операционный центр, за год ОТП Банк стал не только значимым работодателем для региона, но и постоянным участником городских мероприятий. Лето и начало осени выдались для команды особенно жаркими.

Если в мае вы вложили деньги в акции Uber, то сейчас должны испытывать богатую гамму чувств. Самое громкое IPO года сменилось падением котировок почти на треть. Но колумнист MarketWatch Бретт Арендс хочет вас приободрить.

Если в мае вы вложили деньги в акции Uber, то сейчас должны испытывать богатую гамму чувств. Самое громкое IPO года сменилось падением котировок почти на треть. Но колумнист MarketWatch Бретт Арендс хочет вас приободрить.

К началу осени акции просели с $45 почти до $30, что обесценило суммарные вложения участников IPO примерно на $2 млрд. Среди них, к слову, были обычные водители Uber — компания предлагала им свои бумаги в рамках программы лояльности.

Теперь перед «пострадавшими» встает такая же дилемма, как и перед любым неудачливым инвестором. Продавать свой пакет или ждать восстановления рынка?

Если бы существовал заведомо правильный ответ на этот вопрос, то все мы уже давно бы стали очень богатыми. Но единственное, что консультанты по личным финансам могут сказать в данном случае определенно, так это то, что в любые акции не следует вкладывать больше 5% своего капитала. Особенно если это высокорисковая инвестиция.

Между тем хор скептиков с Уолл-стрит звучит все громче. Они указывают на бессчетные проблемы, способные похоронить компанию. Утверждают, что ее бизнес-модель непонятна, а убытки растут как на дрожжах. Что неясно, выйдет ли она в прибыль хоть когда-нибудь. Что компания слишком молода и менеджмент не успел себя проявить. Неудивительно, что IPO стало настоящей катастрофой, говорят вам разные эксперты.

Так ведь? Однако дело в том, что я пересказываю вам слова, произнесенные отнюдь не сейчас и не по поводу Uber. Я передаю мнение Уолл-стрит, каким оно было 20 лет назад относительно Amazon и примерно семь лет назад относительно Facebook.

Революционно новые компании, подобные Google, Amazon, Facebook или Uber, просто не поддаются адекватной оценке на ранних стадиях существования. Их становление сопровождают потрясения, а в их адрес высказывается множество негативных оценок. Подняв старые газетные вырезки, я в этом убедился.

Моим фаворитом стал аналитический отчет 2000 года о возможности банкротства Amazon. Его авторы утверждали: «Сочетание отрицательного денежного потока, плохого управления оборотным капиталом, высокой долговой нагрузки и крайне конкурентной среды создает для компании экстремально высокие риски».

Инвестиционный банк, выпустивший этот отчет, назывался Lehman Brothers. Акции Amazon в 1999-м достигали пика в $107, а к октябрю 2001-го, вскоре после терактов в Нью-Йорке, обрушились до $6. Сейчас за них дают примерно $1800, в то время как Lehman Brothers давно канул в Лету. Ну разве не прекрасная получилась история?

Первичное размещение Facebook в 2012 году тоже не предвещало инвесторам ничего хорошего. Тогда за техническим сбоем в социальной сети последовал обвал ее котировок на бирже. Уолл-стрит была определенно шокирована решением компании заплатить $1 млрд за нишевый сайт, не имеющий будущего. Я имею в виду Instagram.

Акции Facebook быстро подешевели с $38 до $18, и аналитики стали понижать оценки их справедливой стоимости. На данный момент бумаги торгуются по $185 за штуку.

Похожая беда приключилась с Netflix — сначала вскоре после ее выхода на биржу в начале 2000-х, а затем во время корпоративного кризиса 2011 года. Тогда с подачи гендиректора Рида Хастингса компания изменила ценообразование, лишилась части подписчиков и вынуждена была привлекать дополнительные деньги. Акции обвалились на 75%, но что же было дальше? Рост котировок почти в 30 раз от минимальных значений.

Конечно, примеры, которые я привожу, нельзя назвать беспристрастной выборкой. На каждый Amazon, Facebook или Netflix найдутся сотни стартапов, потерпевших крах. Вопрос не в том, способны ли аналитики отделять зерна от плевел. Я хочу сказать, что тотальный скептицизм часто мешает разглядеть грядущие успехи нового бизнеса.

По-настоящему революционные компании оценивать трудно. Уолл-стрит прекрасно справляется с задачей, когда достаточно взять финансовые показатели и экстраполировать текущие тренды на будущее. Совсем другое дело — если нужно выходить за привычные рамки, «заглядывать за углы».

В этом смысле я ничем не лучше аналитиков. Например, я напрасно полагал, что продукция Nokia, Microsoft, Blackberry и Motorola может составить конкуренцию iPhone и тем самым ограничить прибыль Apple. Или же зря переживал из-за растущих расходов облачного сервиса Salesforce.

Тем не менее я догадался купить акции Amazon по $12 в 2002 году, когда был молодым репортером и работал в Лондоне. Почти все вокруг предрекали детищу Джеффа Безоса скорую кончину. Стоимость компании (капитализация плюс долги) была в сто с лишним раз больше показателя EBITDA. Нельзя было без слез смотреть на столь высокое значение этого коэффициента у «умирающего стартапа».

Однако к тому моменту я уже сам несколько лет пользовался услугами Amazon и был поражен его сервисом. Компания казалась мне революционным, звездным бизнесом, оставляющим любых конкурентов далеко позади. Так что покупка акций была для меня вопросом веры (тот пакет я продал вместе с другими своими ценными бумагами в 2006 году во избежание конфликта интересов, когда устроился на портал TheStreet).

Историю Uber тоже проще всего воспринимать в негативном ключе. Компания теряет деньги, аналитики предсказывают ее убыточность как минимум до 2023 года. Издержки, меняющееся регулирование и конкуренция способны помешать ей достичь заявленных целей. За последний отчетный квартал убыток Uber достиг впечатляющих $5,2 млрд, валовая прибыль сократилась вдвое.

При этом рыночная капитализация компании все равно остается сравнительно высокой — более $50 млрд. Это в три с лишним раза больше ее ожидаемого годового объема продаж. Для сравнения: у Facebook данный коэффициент всегда составлял больше пяти, хотя у Amazon во время обвала котировок в 2001-м опускался до значений меньше единицы.

Очевидно, что Uber проходит «тест Amazon». Компания повлияла на то, как мы путешествуем, взаимодействуем друг с другом и даже живем, а ее бренд фактически стал синонимом всех подобных сервисов заказа такси. Между тем ее реальные денежные потери намного меньше, чем можно подумать, глядя на кричащие заголовки.

Вывод? Держать в портфеле акции Uber или нет — вопрос не только расчета, но и веры.